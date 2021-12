Dresden

Traditionell tritt Mitte Dezember der Eisenbahnfahrplan für das neue Jahr in Kraft – und bringt ein ums andere Mal stetige Veränderungen im Nah- und im Fernverkehr mit sich. Die DNN erklären die wesentlichen Neuerungen für Fahrgäste in und um Dresden.

Das Dresdner Nebennetz: Die Deutsche Bahn ist wieder da

Vor genau elf Jahren hatte mit der inzwischen insolventen Städtebahn Sachsen eine private Bahngesellschaft den Betrieb auf den nichtel­ektrifizierten Dresdner Nebenstrecken übernommen. Nun kehren die roten Züge der Deutschen Bahn auf die Verbindungen von Dresden nach Königsbrück und Kamenz sowie zwischen Heidenau und Altenberg und zwischen Pirna und Sebnitz zurück. Der neue Vertrag mit der Bahn sieht eine Laufzeit für die vier Strecken bis 2031 vor.

Die Bahn wird einen Großteil der Mitarbeiter der Deutschen Regiobahn – die das Netz nach dem Aus der Städtebahn zunächst übernommen hatte – weiter beschäftigen. Zum Einsatz kommen 21 Triebwagen vom gleichen Typ wie die bisherigen. Die Züge sollen aber in den nächsten beiden Jahren schrittweise erneuert und mit WLAN, USB-Steckdosen an vielen Plätzen und Bildschirmen zur Fahrgastinformation ausgestattet werden.

Die neue S-Bahn-Linie 8: Mehr Züge in Richtung Kamenz

Schon länger laufen beim Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) die Planungen für den Ausbau des Dresdner S-Bahn-Netzes – mit dem Fahrplanwechsel jetzt geht nun die erste der neuen Linien in Betrieb. Auf der Verbindung von Dresden über Radeberg nach Kamenz ist damit ab Sonntag nicht nur der Betreiber neu, sondern auch die Bezeichnung der Linie: Aus der RB 34 wird die S 8. Mit der Neuerung geht ein Ausbau des Takts einher. Montags bis freitags fahren die Züge nun zwischen 4.30 Uhr und 8.30 Uhr sowie zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr statt stündlich nun etwa alle 30 Minuten. Um den Takt zu verdichten, hatte Sachsens Verkehrsministerium zuvor zusätzliche Mittel locker gemacht.

Unterwegs im Sandstein: Die Nationalparkbahn rollt wieder

Corona und gesperrte Grenzen, umfangreiche Bauarbeiten auf tschechischer Seite und Schäden durch das verheerende Unwetter im Sommer hatten die Nationalparkbahn auf ihrer Runde von Rumburk über das Sebnitztal und Bad Schandau nach Děčín lange Zeit ausgebremst. Nachdem nun auch die Gleise zwischen Bad Schandau und Sebnitz wieder befahrbar sind, rollt die Bahn bereits seit vergangenem Wochenende – und damit eine Woche früher als geplant – wieder auf der kompletten Verbindung. Aber: Laut Mitbetreiber České dráhy (Tschechische Bahnen) drohen von Juni bis Februar 2023 neue Einschränkungen wegen Gleisarbeiten im Elbtal auf deutscher Seite.

Die Züge nach Ostsachsen: Großharthau wird Bedarfshalt

In der Sache ändert sich mit dem Fahrplanwechsel an den Verbindungen von Dresden nach Görlitz und Zittau wenig – laut dem für beide Strecken zuständigen Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon) gibt es lediglich Änderungen im Minutenbereich. Wegen Bauarbeiten zwischen Radeberg und Arnsdorf wird der Halt Großharthau allerdings zum Bedarfshalt. Wer dort aussteigen möchte, muss eine der in den Zügen befindlichen Haltewunschtasten drücken. Zum Einsteigen müssen sich Fahrgäste gut sichtbar am Steig aufstellen.

Nach Berlin und Hamburg: Bahn setzt morgens ICE ein

Nach mehr als 20 Jahren setzt die Deutsche Bahn auf der Strecke zwischen Dresden und Berlin auf einzelnen Verbindungen wieder ICE-Züge ein. Nach Angaben des Unternehmens startet künftig montags bis sonnabends um 19.16 Uhr in Berlin ein ICE nach Dresden (Ankunft 21.07 Uhr). Die letzte Direktverbindung von Berlin nach Dresden am Abend ist ein Inter City ab 20.26 Uhr. Bisher fuhr noch nach 21 Uhr ein IC von der Spree an die Elbe. Am Morgen wird es zudem eine Verbindung ab 6.54 Uhr mit einem ICE von Dresden über Berlin nach Hamburg geben. Auf dieser Verbindung fuhr bislang ein Inter City.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Leipzig: Bauarbeiten bremsen Fernzüge aus

Laut Deutscher Bahn sind auch für 2022 „vorübergehende Angebotsanpassungen“ zwischen Dresden und Leipzig erforderlich. So sind die Fernverkehrszüge zumeist zehn, teils aber bis zu 40 Minuten länger unterwegs als üblich. Ein mittags fahrendes IC-Zugpaar könne – wie auch im bisherigen Fahrplan – montags bis sonnabends nicht fahren.

Ins Ausland: Vorerst kein direkter Zug nach Budapest

Bisher verkehrte einmal täglich zwischen Dresden und der ungarischen Hauptstadt Budapest je Richtung ein Direktzug. Mit dem Fahrplanwechsel verschwindet dieses Angebot für einige Monate aus dem Tableau, Reisende gelangen nur noch per Umstieg in Prag nach Budapest. Bis Ende August wird der EC Hungaria nur auf dem Abschnitt zwischen Hamburg und Prag fahren. Grund dafür sind umfangreiche Bauarbeiten an der Strecke bei Brno (Brünn). Das hat übrigens auch Folgen für den Rail Jet, der von Graz über Wien, Prag und Dresden nach Berlin fährt. Zwischen Prag und Brno rollt der über eine andere Strecke, die mehr Zeit kostet. Um das zu kompensieren, halten die Rail Jet-Züge bis auf Weiteres nicht mehr am Prager Hauptbahnhof, sondern ausschließlich nur an dem gewohnten Stopp in Praha-Holešovice. Wer mit dem Rail Jet von Dresden (ab 7.27 Uhr) nach Prag reisen möchte, muss also bereits in Holešovice aussteigen – um am Ende nicht unfreiwillig in Brno zu landen.

Hier gibt es weitereInformationen Auskünfte zum Nah- und Fernverkehr in und um Dresden finden Sie hier: VVO-Info-Hotline 0351 852 65 55 Internet VVO vvo-online.de Internet Deutsche Bahn bahn.de In einem Fahrplanbuch hat der VVO auf mehr als 1900 Seiten wie gewohnt alle Fahrplantabellen für Bahn, Bus und Fähren (ohne das Angebot der Dresdner Verkehrsbetriebe) im Verbundgebiet zusammengefasst. Das Buch ist ab Freitag in der Mobilitätszentrale, in Servicezentren der Partnerunternehmen oder online im Shop auf der Seite des VVO zum Preis von 3,50 Euro zu haben.

Von Sebastian Kositz