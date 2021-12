Dresden

Die Fahrgäste der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) müssen tiefer in die Tasche greifen. Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO), der den Öffentlichen Personennahverkehr in Dresden sowie den Landkreisen Meißen, Bautzen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge organisiert, erhöht zum 1. April 2022 die Fahrpreise. Das hat die Verbandsversammlung des VVO am Mittwochvormittag in Weinböhla beschlossen.

Mehreinnahmen bis zu 5,4 Millionen Euro

VVO-Geschäftsführer Burkard Ehlen hatte zwei Varianten ins Spiel gebracht. Eine Minimalvariante, mit der – je nach Zahl der Fahrgäste – zwischen 3,7 und 5,4 Millionen Euro zusätzlich in die VVO-Kasse fließen werden. Bei der Maximalvariante würden es sogar zwischen 12,5 und 16,4 Millionen Euro sein. Doch Maximalvariante heißt eben auch sehr deutliche Erhöhungen, und das lehnten die Verbandsräte mehrheitlich ab.

Bei der Maximalvariante wäre beispielsweise der Preis für einen Einzelfahrschein in Dresden von gegenwärtig 2,50 Euro auf 2,80 Euro gestiegen. Die Monatskarte hätte 71,20 Euro statt 63,60 Euro gekostet. Der Preis für die Abo-Monatskarte wäre von 53,70 Euro auf 60,10 Euro geklettert. Für die Dresdner Verkehrsbetriebe wären Mehreinnahmen von bis zu 16,4 Millionen Euro pro Jahr möglich gewesen.

Preise steigen zwischen 4 und 5 Prozent

Bei der jetzt beschlossenen Erhöhung steigen die Preise im Durchschnitt um 4 bis 5 Prozent. Das entspricht in etwa der Inflationsrate und soll dazu führen, dass der VVO die Mehrkosten wie höhere Energiepreise, gestiegene Ersatzteilpreise und höhere Gehälter für die beschäftigen ausgleichen kann.

Ausnahme: 9-Uhr-Monatskarte

Ausnahmen gibt es aber auch: Die 9-Uhr-Monatskarte wird 59,80 Euro statt 54,20 Euro kosten, das sind 10,3 Prozent Steigerung. Die Kunden sollen mit dieser Preisgestaltung hin zu Abo-Monatskarten umgelenkt werden. Die Preise für die Abo-Monatskarten werden im Schnitt nur um 2 bis 3 Prozent erhöht, um die Treue der Kunden zu belohnen. Das Bildungsticket und die ermäßigten Angebote des Sozialtickets bleiben stabil.

Das kosten bald die Fahrkarten in Dresden Einzelfahrschein: 2,70 Euro (alt: 2,50 Euro) 4er-Karte: 9,40 Euro (9 Euro) Tageskarte: 6,90 Euro (6,50 Euro) Familientageskarte: 10,60 Euro (10 Euro) Fahrradtageskarte: 2,20 Euro (2 Euro) Wochenkarte: 22,90 Euro (21,90 Euro) Monatskarte: 66,40 Euro (63,60 Euro) 9-Uhr-Monatskarte: 59,80 Euro (54,20 Euro) Abo-Monatskarte: 54,90 Euro (53,70 Euro) 9-Uhr-Abo-Monatskarte: 47,30 Euro (46,10 Euro)

Die Landeshauptstadt Dresden stimmte in der Verbandsversammlung für die Tariferhöhung. Ausschlaggebend dafür war Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Er hatte das letzte Wort, da sich der Stadtrat nicht darauf einigen konnte, die Dresdner Vertreter der Verbandsversammlung an ein Votum zu binden. Alle Anträge zum Thema Tariferhöhung im ÖPNV fanden auf der Stadtratssitzung am 25. November keine Mehrheit.

Dresden stimmt schweren Herzens zu

Hilbert erklärte, niemand erhöhe gerne Preise und Gebühren, besonders in der Corona-Situation sei dies eine sehr schwierige Entscheidung. Der Dresdner Stadtrat habe sehr mit sich gerungen. Letztlich stimme die Landeshauptstadt der Minimalvariante schweren Herzens zu. Es gebe auch andere Auffassungen bei den Vertretern der Verbandsversammlung aus Dresden, aber die Mehrheit sei dafür.

Vier Fraktionen gegen Erhöhung

Linke, Dissidenten, AfD und Freie Wähler hatten auf der Stadtratssitzung eine Erhöhung mit verschiedenen Argumenten abgelehnt. So wollen die Linken auf die Aussagen der neuen Bundesregierung zur Förderung des ÖPNV warten. Die DVB würden unter den Folgen der Coronakrise leiden, in dieser Situation sei eine Preiserhöhung kontraproduktiv.

Keine gemeinsame Lesart bei den Befürwortern

Grüne, SPD, FDP und auch die CDU erklärten zwar Zustimmung zur moderaten Tariferhöhung, konnten sich aber nicht auf eine gemeinsame Lesart einigen. So wollen die Grünen das Tarifsystem im VVO einer grundsätzlichen Überarbeitung unterziehen. Die Grünen ärgern sich über das Abstimmungsverhalten der CDU als größte Fraktion. Die Christdemokraten stimmten gegen alle Anträge im Stadtrat und legten so die Verantwortung in die Hände des OB. „Das ist unverständlich“, erklärte Grünen-Verkehrspolitikerin Ulrike Caspary.

Von Thomas Baumann-Hartwig