Die grünen E-Taxis verschwinden von Dresdens Straßen: Wie das Unternehmen Clevershuttle am Freitag mitteilte, wird der Fahrbetrieb in Dresden, Berlin und München ab sofort eingestellt. Als Grund wird die Wirtschaftlichkeit genannt: „Uns fiel die Entscheidung nicht leicht, jedoch ist unter derzeitigen Umständen ein wirtschaftlicher Betrieb nicht möglich“, heißt es. Außerdem habe es eine „strategische Neubewertung der Aktivitäten in diesen Städten“ gegeben, die für Dresden offensichtlich nicht gut ausfiel.

Um die betroffenen Mitarbeiter kümmere sich Clevershuttle gemeinsam mit der Deutschen Bahn, die ihr Mobilitätsangebot mit dem Fahrdienst seit 2017 erweitert. Ein Sprecher der Bahn sagte gegenüber der dpa, dass sich Ridepooling-Angebote nicht tragen würden. „Das zeigen die Erfahrungen der vergangenen Jahre“, ergänzt er. So soll es in Dresden Informations- und Beratungsgespräche geben, um die berufliche Zukunft der Fahrer zu sichern, teilt das Unternehmen mit.

Damit fährt Clevershuttle nur noch in Leipzig, Kiel und Düsseldorf. Hier seien „starke lokale Partnerschaften“ geschlossen worden und die Entwicklung des Geschäfts positiv. Gegründet wurde das Unternehmen 2014 von Berliner Schulfreunden. Der Fahrdienst funktionierte ausschließlich über eine App. Wer dort noch Guthaben hat, soll sich an den Kundensupport melden und bekommt das Geld innerhalb von vier Wochen zurückerstattet.

