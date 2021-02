Fälschungsskandal an TU Dresden: Prof. Wittchen reagiert erstmals auf Vorwürfe

Dresden

Nach den schweren Fälschungsvorwürfen durch eine Untersuchungskommission der TU Dresden keilt der Beschuldigte jetzt zurück: „Ich halte dieses Verhalten der TUD für unrechtmäßig sowie akademisch wie menschlich unakzeptabel“, erklärte Prof. Hans-Ulrich Wittchen in einer von seinem Anwalt verbreiteten Stellungnahme.

Er reagierte damit auf den am Donnerstag bekannt gewordenen Abschlussbericht der Untersuchungskommission zu Unregelmäßigkeiten bei einer bundesweiten Psychiatrie-Studie, die von Prof. Wittchen geleitet worden ist. Die Kommission war von der TU Dresden 2019 eingesetzt worden, nachdem Mitarbeiter intern Vorwürfe gegen Wittchen wegen seiner Arbeitsweise erhoben hatten. Vergangene Woche wurde der Abschlussbericht der Untersuchung bekannt, der den DNN vorliegt.

Vorwurf vorsätzlicher Verstöße

Darin ist von einer Reihe von vorsätzlichen Verstößen gegen die gut wissenschaftliche Praxis die Rede. Worte wie Datenmanipulation und Datenfälschung durchziehen den Bericht. Es sollen deutlich weniger Daten in psychiatrischen Kliniken erhoben worden sein, als in der Studie vorgegeben wird. Wo Daten fehlten, seien sie unter anderem durch Daten anderer Kliniken ersetzt worden. Außerdem gibt es von Mitarbeitern Vorwürfe zum Führungsstil und dem Finanzgebaren des Professors.

Die TU Dresden hat inzwischen eine „lückenlose Aufklärung“ der Vorwürfe angekündigt. Rektorin Ursula M. Staudinger zeigte sich im DNN-Interview „tief erschüttert von der Vorsätzlichkeit dieser Datenfälschungen und Datenmanipulationen“. Die TU habe den Bericht ihrem Rechtsbeistand übergeben, der die Erkenntnisse auf ihre dienstrechtlichen, zivilrechtlichen und strafrechtlichen Konsequenzen prüfen wird. Zudem gibt es wohl inzwischen intern Vorwürfe, die über den Kommissionsbericht hinausgehen.

Wittchen ließ jetzt in seiner Stellungnahme erklären: Die TU Dresden habe – ohne vorherige Kontaktaufnahme – per Rundschreiben vom 25. Februar alle Mitarbeitende und Studierende über das Ergebnis des Berichtes einer Prüfungskommission informiert, „die mir Vergehen gegen die gute wissenschaftliche Praxis vorwirft.“ Ihm sei erst 27. Februar, zwei Tage nach dem Rundschreiben, der Bericht übermittelt worden.

260 Seiten Gegenargumentation

Der Abschlussbericht sei „unverändert identisch“ mit dem Entwurf des Berichts, den er mit einer Aufforderung zur Stellungnahme von der Kommission „zwei Tage vor Weihnachten“ erhalten habe und zu dem er bis zum 30. Januar Stellung nehmen sollte. Am 2. Februar habe er eine umfangreiche Stellungnahme der Kommission zukommen lassen. Sie habe „260 Seite mit drei Aktenordnern mit Belegen und Gegenbeweisen“ umfasst. Aus Wittchens Sicht hat die Kommission seine Stellungnahme „nur einem Plausibilitätstest unterzogen“. Es sei daher fraglich, ob das Rektorat seinen Widerspruch gegen die im Bericht erhobenen „massiven Vorwürfe“ überhaupt zur Kenntnis genommen habe.

Wittchen sieht laut Erklärung im Handeln der TU Dresden auch „eine gravierende Verletzung der Fürsorgepflicht“ gegenüber einem seit 2017 pensionierten „ehemaligen Professor der TUD“. Wittchen argumentierte erneut damit, dass in der Studie versehentlich noch ein Zwischenstadium enthalten gewesen sei. Für den Fehler übernehme er auch die Verantwortung, ließ Wittchen erklären und argumentiert unter anderem mit dem Zeitdruck. Er bedaure auch, dass es im Stress „zu kommunikativen Problemen mit drei von 40 Mitarbeitern gekommen“ sei.

Wittchen: Studie korrekt erstellt

Wittchen bekräftigte seine Auffassung, dass er „lege artis gearbeitet habe und dass die Studie wissenschaftlich korrekt erstellt“ sei. „Die in Presseberichten getroffene Aussage, die ,Studie sei gefälscht’ weise ich zurück“, ließ er erklären. Es habe „keine Manipulationen gegeben“.

Einzelheiten hierzu seien Gegenstand eines Rechtsstreits und der fachlichen Expertenprüfung. „Ich gehe davon aus, dass sich dabei durch einen neutralen, durch das Gericht bestellten fachlichen Sachverständigen die Ordnungsgemäßheit der Studie erweisen wird.“ Wittchen bezieht sich damit offenbar auf eine Verfahren am Landgericht Berlin. Nach DNN-Informationen gibt es dort im Mai eine Termin für eine mündliche Verhandlung.

Bezüglich der ebenfalls erhobenen Vorwürfe von Unregelmäßigkeiten bei Reisekosten und Verträgen, so Wittchen weiter erklären, habe er begonnen, die Sachverhalte durch die Anforderung von Unterlagen bei der GWT zu klären.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die GWT, die Gesellschaft für Wissenschafts- und Technologietransfer, ist die größte Tochtergesellschaft der TUDAG, einer durch Freunde und Förderer der TU Dresden im Jahr 2000 gegründeten Gesellschaft. Die GWT ist Vertragspartner bei der mit 2,5 Millionen Euro dotierten Studie, die der Gemeinsame Bundesausschuss, eines der höchsten Gremien des deutschen Gesundheitswesens, in Auftrag gegeben hat.

TU-Rektorin Ursula Staudinger hat bereits angekündigt, dass die Beziehungen der TU zur GWT und zur TUDAG auf eine neue Basis gestellt werden sollen.

Kommission folgt Wittchens Argumentation nicht

Die Untersuchungskommission hat sich in ihrem Bericht zur Rechtfertigung des Professors geäußert. „Die Kommission hat dieses Vorbringen im Detail erwogen, kann dem im Ergebnis aber nicht folgen“, heißt es in dem über 300 Seiten langen Bericht. Außerdem: „Die Kommission hat im Laufe der Untersuchung leider zur Kenntnis nehmen müssen, dass Prof. W. nicht nur über ein erhebliches kontrafaktisches Behauptungs- und Beharrungsvermögen verfügt, sondern auch die Bereitschaft hat erkennen lassen, durch Täuschungen und Manipulationen die Untersuchung von Beginn an in die Irre zu führen.“

Von Ingolf Pleil