FDP will eine gefährliche Engstelle auf der Wernerstraße in Dresden entschärfen

Auf der Wernerstraße in Dresden-Löbtau geht es eng zu, was durch steigende Verkehrszahlen immer mehr zum Problem wird. Die FDP im Dresdner Stadtrat sieht besonders an einer Engstelle Handlungsbedarf, wo Radwege und Mittelstreifen einfach im Nichts enden. Und hat Vorschläge, wie man die Problemstelle entschärfen könnte.