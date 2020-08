FDP in Dresden will Striezelmarkt vor dem Totensonntag öffnen

Dresden

Die FDP-Stadtratsfraktion fordert, dass der Striezelmarkt und die anderen Weihnachtsmärkte schon am 19. November eröffnen dürfen. „Am Totensonntag bleiben die Märkte selbstverständlich geschlossen“, erklärte Robert Malorny, wirtschaftspolitischer Sprecher der Liberalen.

Eigentlich sei es eine Selbstverständlichkeit, dass die Verwaltung alle Möglichkeiten ausschöpfe, die von Corona besonders gebeutelten Wirtschaftszweige zu unterstützen. „ Gastronomie, Einzelhandel, Tourismuswirtschaft und Schausteller erhalten die Chance, zusätzliche Umsätze zu generieren.“

„Jeder Tag, den der Striezelmarkt zusätzlich öffnet, hilft uns weiter“

Dass Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) erklärt hat, er könne sich Weihnachtsmärkte und den Striezelmarkt vor dem Totensonntag nicht vorstellen, ist für Malorny kein Problem. „In diesem Einzelfall ist unser Oberbürgermeister anderer Auffassung als die Fraktion. Es wird immer mal wieder Meinungsverschiedenheiten geben.“ Hilbert hatte erklärt, er könne sich eine Öffnung am 23. November vorstellen – dem Montag nach dem Totensonntag. Traditionell eröffnet der Striezelmarkt am Donnerstag vor dem 1. Advent. Das ist in diesem Jahr der 26. November.

Marc Arendt von der „Hotel Allianz Dresden“ unterstützt den Vorschlag. „Unser Hotel lebt auch vom Bustourismus. Normalerweise kommen im Juli 50 Reisebusse zu uns“, erklärte der Hoteldirektor. „In diesem Juli waren es drei.“ Es handele sich um eine Notsituation für das Hotelgewerbe, in der jede Chance auf zusätzliches Geschäft ergriffen werden müsse. „Jeder Tag, den der Striezelmarkt zusätzlich öffnet, hilft uns weiter.“ Johannes Lohmeyer, Vorsitzender des Tourismusverbandes Dresden, bestätigte: „Die Hotels in der Stadt haben Verluste, die je nach Größe bis in die Millionen gehen. Da wäre eine Woche mehr Striezelmarkt eine kleine Kompensation.“

Citymanagerin Friederike Wachtel, Dehoga-Chef Axel Klein und Heiko Meyer vom „Förderverein historischer Altmarkt“ unterstützen die Initiative ebenso wie Maik Borowsky, Vorsitzender des Schaustellerverbandes. „Wir mussten sieben Monate ohne Einnahmen überleben. Wir brauchen in diesem Jahr eine Sonderlösung. Jeder Spieltag zusätzlich ist für uns wichtig.“

Offizielle Eröffnung wie geplant am 26. November

Spielzeughersteller Dieter Uhlmann vom „Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker“ erklärt, warum der Striezelmarkt nicht nach hinten verlängert werden kann: „Für uns ist das Geschäft am 24. Dezember vorbei. Dann kauft niemand mehr Christbaumschmuck.“ Deshalb müsse der Striezelmarkt „nach vorne verlängert“ werden. Die offizielle Eröffnung solle aber wie geplant am 26. November stattfinden.

Die thematischen Weihnachtsmärkte sollen dagegen bis zum 3. Januar öffnen dürfen, wenn die Veranstalter Bedarf sehen, meint Malorny. „Das würde die Innenstadt beleben.“ Mehr Tage Striezelmarkt und Weihnachtsmärkte hat für Dehoga-Chef Klein einen weiteren positiven Effekt im Zusammenhang mit Corona: „Der Andrang wird entzerrt, wenn mehr Tage geöffnet ist.“

