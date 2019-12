„Extinction Rebellion“ Dresden: „Die Politik muss jetzt handeln!“

Dresden

Bis Sonntag hat die UN-Klimakonferenz in Madrid über die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015 beraten. Rund um die Verhandlungen formierten sich Zehntausende Umweltaktivisten, die für konkrete Maßnahmen zur Rettung des Weltklimas protestierten. Mit vertreten: die Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion (XR). Mit spektakulären Aktionen sind ihre Vertreter als die radikalere Version von Fridays for Future (FFF) bekannt. Über ihre Motive und Ideen sprachen DNN mit Christian Bläul von der XR Dresden.

Fridays for Future ist mittlerweile jedem ein Begriff, Extinction Rebellion hingegen dem ein oder anderen noch unbekannt. Was genau fordert eure Protestbewegung?

Erstens die Wahrheit zu sagen, zweitens die Klimaneutralität bis 2025 und drittens die Etablierung von Bürgerversammlungen, um der Politik beratend zur Seite zu stehen. Alle drei Forderungen dienen der Umsetzung unserer obersten Maxime: dem Arten- und Klimaschutz.

Was meinen Sie denn mit „die Wahrheit zu sagen“?

Wir wollen, dass die Wahrheit der klimatischen Veränderungen und deren Folgen in den Fokus der Öffentlichkeit gestellt werden, um die Dringlichkeit eines sofortigen Kurswechsels klarzumachen. Wenn Politiker die Menschen nicht richtig über die Klimakrise informieren, neigen viele dazu, die Folgen einfach auszublenden. Deshalb fordern wir, dass der politische Raum die Aussagen der Wissenschaftler über die Klimakrise zentral verhandelt. Das geschieht zur Zeit nur unzureichend.

Sofortiges Umsteuern in der Klimapolitik

Abgesehen von Informationen, was fordern Sie noch von der Politik?

Ein sofortiges Umsteuern der Klimapolitik! Die Netto-Null-Treibhausgas-Emission muss in fünf Jahren er­reicht werden. Dafür müssen Politiker aber jetzt handeln! Wir bieten natürlich unsere Hilfe an: Mit der dritten und letzten Forderung, den Bürgerversammlungen, wollen wir Wege zur Überwindung der Klimakrise entwickeln – und das gemeinsam mit der Politik.

Wie sieht das Prinzip so einer Bürgerversammlung aus?

Per Losverfahren werden Bürger in ein Gremium, die sogenannte Bürgerversammlung, gewählt. In diesem debattieren die Bürgervertreter über verschiedene Sachverhalte wie etwa den Klimawandel und führen Konsensentscheidungen herbei. Mit diesen gehen sie dann in die Parlamente und vertreten die Bürgermeinung gegenüber den Politikern. In Irland beispielsweise wäre die Legalisierung der Homo-Ehe oh­ne die Bürgerversammlung wahrscheinlich nie möglich gewesen.

Die Demokratie steht nicht in Frage

Also steht die Demokratie dem Klimaschutz nicht im Weg? Roger Hallam, einer der Mitbegründer von XR, sagte doch, der Klimawandel sei größer als die Demokratie.

Jein. Wir denken, dass die Politik wie sie jetzt gerade ist, zu langsam ist. Dennoch stellen wir die Demokratie nicht in Frage. Wenn wir von Systemveränderungen sprechen, dann geht es nicht um die Demokratie, sondern um die Art, wie wir Menschen auf diesem Planeten leben.

Ihr werdet ja häufig als die radikale Version von Fridays for Future bezeichnet. Autofahrern versperrt ihr gerne mal Straßen und Brücken. Verschreckt zu viel Radikalität nicht?

XR Dresden steht für strikte Gewaltfreiheit. Die Leute sollen wissen, dass wir die Brücke nicht blockieren, weil wir das toll finden, sondern um die Menschen aus ihrem Alltag rauszuholen, sie zum Nachdenken zu bringen.

Radikalität für den Klimaschutz

Braucht es also eine gewisse Radikalität für den Klimaschutz?

Ja. Weil die Methoden, die wir vorher eingesetzt haben, nicht ausreichten. Viele von uns waren in Vereinen aktiv und haben Petitionen unterschrieben. Auch persönliche Entscheidungen haben wir auf uns genommen: weniger fliegen, vegane Ernährung. Doch das alles bringt nichts, wenn die Politik so festgefahren ist wie momentan.

Was machen Sie denn noch, außer Straßen und Brücken zu blockieren?

Die so genannten „Die-Ins“, sprich das Sterben auf Befehl. Dabei legen sich alle Menschen hintereinander auf den Boden. Hierbei handelt sich um eine gezielt eingesetzte Symbolik: Wenn wir in Bezug auf den Klimawandel nicht umschwenken, sterben wir. Zusätzlich verteilen wir Flyer und moderieren das Geschehen. Auch auf Demonstrationen zeigen wir Präsenz, beispielsweise von Fridays for Future. Und natürlich verfolgen wir mit all unseren Aktionen einen Bildungsauftrag. Wir wollen unsere Mitmenschen aufklären, bereiten dafür auch Vorträge vor.

Ein so genanntes „Die-In" der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion am Albertplatz in Dresden. Quelle: Felix Franke

Durch Blockaden verleihen wir unseren Forderungen allerdings am ehesten Nachdruck. Um solche möglichst lange aufrechtzuerhalten, ketten oder kleben sich Menschen an bestimmen Stellen fest. Auch hier verwenden wir eine gezielte Symbolik, verdeutlichen Leid. Stundenlang an einem Ort auszuharren ist nämlich nicht unbedingt schön. Zuletzt geschehen ist das in Berlin.

Jetzt haben Sie Berlin schon angesprochen. Anfang Oktober demonstrierte dort XR für mehr Klimaschutz. Waren die Dresdner auch vor Ort?

Ja, auf jeden Fall. Berlin war eines unsere Highlights auf das wir schon monatelang hingearbeitet hatten. Wir sind als „Ostblock“ angereist und haben unter anderem eine Blockade auf der Marschallbrücke errichtet. Diese hielt für rund 50 Stunden.

Extinction Rebellion ist eine gewaltfreie Bewegung

Bei aller Radikalität – wo sind Ihre Grenzen bei den Aktionen?

Wir sind eine gewaltfreie Bewegung, definieren diesen Begriff allerdings nicht klassisch. Gewalt im Sinne, dass wir keine Steine schmeißen, uns nicht prügeln und kein Ei­gentum beschädigen gehört natürlich dazu. Uns ist aber auch unsere Außenwirkung wichtig. Werden wir bei Aktionen gefilmt, sollen Dritte nicht den Eindruck bekommen, wir wären ein pöbelnder Mob. Deshalb verzichten wir auf verbale Gewalt. Polizisten anpöbeln oder sich der Polizei widersetzten geht gar nicht.

Zur Durchsetzung unsere Ziele sind wir allerdings bereit, kleinere Ordnungswidrigkeiten in Kauf zu nehmen, stehen aber auch mit unserem vollen Namen dazu. Wir würden niemals vermummt auf die Straße gehen und haben immer unsere Personalien dabei.

Auch eine Nacht in Untersuchungshaft würden Sie in Kauf nehmen?

Ich auf jeden Fall. Aber jeder definiert das für sich. In unserer Gruppe ist bekannt, wer welche Repressionen in Kauf nimmt. Vielleicht noch als kleine Information: Bis jetzt hat noch kein Mensch aus unserer Ortsgruppe eine Strafanzeige bekommen.

Eine siebenminütige Straßenblockade von Extinction Rebellion in Dresden. Quelle: XR Dresden

Fridays for Future protestiert in erster Linie für den Klimaschutz. Warum denken Sie, die Menschen interessiert das Artensterben?

Wenn die Insekten weiterhin in der Rate aussterben, wie sie es jetzt tun, können wir nicht mehr garantieren, dass sich die Menschheit gut ernähren kann. Wenn das Nahrungsnetz an etlichen Stellen zusammenfällt, können wir auch nicht garantieren, dass der Mensch weiter existiert. Aber das sind Folgen, die erst in 100 bis 200 Generationen einsetzten werden. Wenn man der Öffentlichkeit nun unterbreitet, der Mensch stirbt in 200 Generationen aus, hört es sich im ersten Moment wie eine Lüge an. Zusätzlich dazu liegt das soweit in der Zukunft, dass es die Menschen gar nicht tangiert. Deswegen konzentrieren wir uns lieber auf Fakten, die aktuell und gleichzeitig messbar sind, weniger auf zukünftige Hypothesen.

Schaut man in die Politik, befinden sich die Grünen ja gerade auf einem Höhenflug. Gibt Ihnen das Hoffnung?

Ja. Die Grünen sind in der richtigen Position, das zu machen. Sie haben das Wissen, die richtige Einstellung und sind sich den Fakten bewusst. Ich denke aber, dass es auch den Grünen so ergehen wird wie allen, wenn sie in die tägliche Routine der Politik geraten, wenn Kompromisse, innerhalb der Partei und innerhalb der Regierung beschlossen werden müssen. Dies wird die notwendigen Klimaschutzmaßnahmen zerreiben und deren Umsetzung verzögern. Und genau deshalb muss Extinction Rebellion weiter ma­chen und den Grünen den Rücken stärken.

Keine Verbote, dafür die Spieltheorie

Bei den Grünen denken ja viele gleich an Verbote. Wie würden Sie denn handeln als Politiker?

Wenn ich in der Machtposition wäre, würde ich nicht mit Verboten ar­beiten. Eher mit der Spieltheorie. Heißt: Man muss die Regeln so gestalten, dass Klimaschutz der einfache Weg für die Bürger ist und der klimaschädliche der komplizierte. Da müsste man vieles über das Geld steuern. Fleisch müsste beispielsweise extrem teuer werden.

Selbst wenn wir Deutschen klimafreundlich leben – wenn der Rest der Welt nicht mitzieht, was nützt das dann?

Jeder muss seinen Anteil erledigen. Wenn keiner anfängt, dann geht nichts. Zumal wir historisch gesehen aktuell in einer fantastischen Position sind: Wir haben eine funktionierende Wirtschaft, sodass wir diese Stück für Stück umbauen könnten.

Das klingt ein bisschen nach Kapitalismuskritik.

Kritik am Kapitalismus gibt es immer wieder in unserer Ortsgruppe. Aber wir haben da keinen Konsens.

Warum will man mit seinem Job zum Klimawandel beitragen?

Noch ein Blick nach Ostsachsen. Der geplante Kohleausstieg sorgt hier ja bei vielen für Unmut, vor allem bei den Beschäftigten. Können Sie deren Protest verstehen?

Aus rein menschlicher Sicht: ja. Aber aus moralischer Sicht kann ich nicht verstehen, dass man mit seinem Job zum Klimawandel oder zum Artensterben beitragen will.

Donald Trump hat das Pariser Klimaabkommen aufgekündigt. Und in Indien werden neue Kohlekraftwerke gebaut. Muss das nicht alles furchtbar frustrierend sein?

Also für mich persönlich spielt das keine Rolle. Ich weiß, ich muss meinen Weg gehen, meine Dinge machen, mit meinen Mitmenschen reden. Alles andere klammer ich aus. Anderen aus der Ortsgruppe geht es da anders. Aber wir passen da aufeinander auf. Wir haben hiefür sogar eine Regenerations-AG, die den Mitgliedern helfen soll, ihre emotionalen Kräfte aufrechtzuerhalten.

Die wichtigsten Fakten zu „Extinction Rebellion“ Extinction Rebellion (XR) entstand im Jahr 2018 im Vereinigten Königreich. Die Umweltschutzbewegung ist basisdemokratisch und dezentral organisiert. Der Arten- und Klimaschutz sind die übergeordneten Ziele der Bewegung. Deutschlandweit sind rund 70 Ortsgruppen aktiv. Die Ortsgruppe Dresden hat sich im Mai 2019 zusammengeschlossen. Sie distanziert sich von den holocaustrelativierenden Aussagen Roger Hallams, einem der Gründer von XR. Prominente Unterstützer der Gruppe sind unter anderem Bela B, Rocko Schamoni, Christian Ulmen und Anna Loos.

Von Laura Catoni und Felix Franke