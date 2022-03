Experteninterview: Wann sinken die Corona-Zahlen in Dresden wieder?

Dresden

Was unterscheidet die fünfte Corona-Welle von der vierten? Wann werden die Infektionszahlen sinken? Wie sieht es in den Kliniken aus. Professor Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Universitätsklinikums Dresden, gibt Auskunft.

Frage: Wie ist die aktuelle Situation auf den Corona-Stationen des Uniklinikums?

Professor Michael Albrecht: Insbesondere für die Stationsteams bleibt es eine herausfordernde Situation. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass sich die Zahlen im Vergleich zu den Spitzenzeiten der vierten Welle Anfang Dezember inzwischen halbiert haben. Neben den 52 am Uniklinikum behandelten Patientinnen und Patienten (Stand 10. März, 9 Uhr), die von einer aktiven SARS-CoV-2 Infektion betroffen sind, gibt es 41 weitere COVID-19-Patienten, die auch nach Ende der Infektion noch stationär behandelt werden müssen. Diese 93 Erkrankten belegen damit knapp sieben Prozent aller Klinikumsbetten. Es ist allerdings mittlerweile so, dass rund die Hälfte der Patienten mit und nicht wegen Corona im Dresdner Uniklinikum behandelt werden. Dies sind zum Beispiel Patienten, die während der häuslichen Quarantäne stürzten und sich operationspflichtige Frakturen zugezogen haben.

Wie ist der Altersdurchschnitt der Patienten auf Normal- und Intensivstation?

Wir erfassen in unserer Statistik, die zwischen COVID-Normalstation und COVID-ITS unterscheidet, lediglich Patienten, bei denen sich das Corona-Virus noch nachweisen lässt. Auf den Normalstationen liegt das Durchschnittsalter dieser Personen aktuell (Stand 10. März 2022, 9 Uhr) bei 62 Jahren, bei den auf den Intensivstationen versorgten Erkrankten liegt der Durchschnitt aktuell sechs Jahre darüber.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie ist der Impfstatus der Patienten im Uniklinikum?

Wie bereits ausgeführt ist eine COVID-Erkrankung nur noch bei der Hälfte der Patienten ursächlich für die stationäre Behandlungsnotwenigkeit. Daher lässt sich kein klarer Zusammenhang zwischen Impfstatus und Erkrankungsschwere ableiten. Auf den Normalstationen liegt der Anteil der Behandelten, die sich trotz Impfung infiziert haben und behandelt werden müssen, bei 21 Prozent. Ungeschützt sind 77 Prozent und bei zwei Prozent ist die Infektion trotz vorheriger Genesung dokumentiert. Unter den auf der COVID-ITS Behandelten sind 18 Prozent geimpft. 82 Prozent sind ungeschützt. Auch in dieser Statistik werden lediglich die Patienten erfasst, bei denen sich das Corona-Virus noch nachweisen lässt (Stand: 9. März 2022, 9 Uhr).

Wie viele Patienten müssen aktuell beatmet werden?

Aktuell werden am Dresdner Uniklinikum 19 aufgrund von SARS-CoV-2 isolationspflichtige Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen versorgt. Drei weitere am Uniklinikum versorgte Personen haben ebenfalls einen Coronanachweis, sind aber nicht mehr isolationspflichtig. Von diesen insgesamt 22 Patienten werden acht invasiv beatmet und drei – davon ein Kind – nicht-invasiv. Fünf Patienten erhalten derzeit eine ECMO-Therapie. In diesen Zahlen sind auch die Erkrankten enthalten, bei denen lediglich die Nebendiagnose COVID-19 vorliegt.

Omikron dürfte Krankenhäuser nicht überlasten

Wie bewertet das Uniklinikum den Verlauf der Omikron-Welle? Ist der Höhepunkt erreicht? Worauf muss sich Dresden in den nächsten Wochen einstellen?

Die aktuelle Entwicklung legt den Schluss nahe, dass Omikron trotz einer weiterhin hohen Zahl an Neuinfektionen die Situation in den Krankenhäusern nicht über das aktuelle Maß hinaus belasten wird. Das Dresdner Uniklinikum sieht seit rund zwei Wochen stabile Patientenzahlen, auch sagen unsere Prognosen beständige bis abnehmende Zahlen voraus. Trotzdem müssen wir weiter vorsichtig bleiben. Hohe Infektionszahlen sind auch dann für die Krankenversorgung gefährlich, wenn relevantes Personal aufgrund einer Infektion in Quarantäne muss. Weiterhin ist es uns sehr wichtig, dass sich viele Menschen für eine Impfung entscheiden und sich boostern lassen.

Ist der Übergang von der Pandemie zur Endemie erfolgt?

Man kann davon ausgehen, dass das SARS-Coronavirus-2 endemisch wird. Allerdings bleibt abzuwarten, ob Omikron bleibt – wovon wir aktuell ausgehen – oder ob sich im Herbst neue oder alte Varianten nochmals durchsetzen können. Das hängt entscheidend von der Immunitätslage in der Bevölkerung ab.

Lockerungen ergeben aus medizinischer Sicht Sinn

Welche Konsequenzen hat das für die Schutzmaßnahmen?

Unabhängig davon, was in den kommenden Wochen auf politischer Ebene entschieden wird, sollte jeder Bürger für sich bestimmen, wie er sich beim Infektionsschutz verhält. Eine Mindestanforderung sind auch im Sommer die AHA-Regeln – insbesondere für ältere und vorerkrankte Menschen. Das heißt Abstand zu halten, Hygiene zu beachten und im Alltag einen Mund-Nasenschutz zu nutzen – sei es beim Einkaufen, im ÖPNV und beim Anstehen in der Schlange.

Ist es aus Sicht medizinischer Expertise angezeigt, die Coronaregeln zu lockern, beispielsweise die Maskenpflicht im Unterricht abzuschaffen?

Ziel der Regelungen ist stets die Ausbreitung soweit einzudämmen, dass die Kliniken entlastet sind. Aktuell ist die Lage in den Kliniken kompensiert, sodass Lockerungen möglich sind.

Was können die Bürger dazu beitragen, dass das Gesundheitswesen nicht wieder in die Überlastung hineinläuft?

Ein wirksamer Schutz lässt sich am Besten durch das Einhalten der zentralen Corona-Regeln erreichen – und natürlich durch das Impfen. Es ist ein gefährlicher Irrtum, die jetzt zu beobachteten leichten Vorläufe als Garantie zu nehmen, nicht selbst nachhaltig zu erkranken. Es gibt nach wie vor COVID-19-Patienten, die nach überstandener Infektion längerfristige Beschwerden haben.

Gibt es schon Prognosen darüber, wie der Sommer verlaufen wird?

Angesichts der zu beobachtenden Trends und der Erfahrungen der Sommer in den vergangenen beiden Jahren ist davon auszugehen, dass die Zahlen der Neuinfektionen und damit verbunden die mit COVID-19-Erkrankten belegten Krankenhausbetten deutlich zurückgehen werden. Viel entscheidender ist jedoch die Frage nach den Entwicklungen des kommenden Herbstes. Hier sind Voraussagen schwieriger.

Von Thomas Baumann-Hartwig