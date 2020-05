Selbstheilende künstliche Muskeln sollen eine neue Generation menschenähnlicher Roboter ermöglichen. Die TU Dresden hat sich dafür Prof. Keplinger geangelt, der aus den USA an die Elbe wechselt.

Mit den sogenannten Hasel-Muskeln können Roboterhände selbst so empfindliche Objekte wie eine Himbeere greifen, ohne sie zu zerdrücken. Hasel ist eine Abkürzung für "Hydraulically Amplified Self-healing ELectrostatic Actuator", also hydraulisch verstärkte selbstheilende elektrostatische Aktuatoren. Quelle: University of Colorado Boulder