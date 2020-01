Experten aus Dresden: So viel Öko-Potenzial schlummert in deutschen Bürokomplexen

Dresden

Die Eigentümer von Büro- und Verwaltungsgebäuden in Deutschland könnten einen höheren Beitrag zum Umweltschutz leisten, wenn sie alle Lüftungs- und Kältetechnik auf den neuesten technischen Stand umrüsten würden. Das geht aus einer Studie des „Instituts für Luft- und Kältetechnik“ (ILK) Dresden hervor.

Demnach ließen sich pro Jahr per Saldo rund drei Millionen Tonnen Kohlendioxid-Ausstoß und über 400 Millionen Euro Betriebskosten einsparen, wenn alle Bürokomplex-Betreiber neue Wärmerückgewinnungs-Anlagen, moderne Kaltwassersatz-Anlagen und effizientere Ventilatoren installieren würden, schätzt ILK-Direktor Prof. Uwe Franzke ein.

,Wegwerf-Energie’ nutzbar machen

Berechnet haben die Studienautoren die CO2 -Ersparnis allerdings nur für den Bürosektor. In Schulen, Fabriken, Gaststätten, Hotels und anderen Komplexen könnte die Bilanz anders ausfallen. Die Bundesregierung hat die Ziele auch dort hochgesteckt: Insgesamt soll der Gebäudesektor laut dem neuen deutschen Klimaschutzgesetz bis 2030 seine Jahresemissionen um insgesamt 48 Millionen auf dann nur noch 70 Millionen Tonnen CO2 senken.

Die Studie hatte das ILK Dresden gemeinsam mit der Hochschule Trier, der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, dem Institut EBC, dem E.ON-Energieforschungszentrum und der Klimatechnik-Firma Howatherm für den Fachverband Gebäude-Klima (FGK) erstellt.

ILK-Direktor Uwe Franzke in der Versuchshalle in Dresden-Striesen. Rechts sind die neuen Memran-Wärmetauscher für gute Büroluft zu sehen. Quelle: Heiko Weckbrodt

Häufig werde das ökologische, gesundheitliche und finanzielle Potenzial unterschätzt, das noch in der Klima- und Kältetechnik schlummere, betont ILK-Direktor Franzke. „Wir versuchen hier zum Beispiel das nutzbar zu machen, was gelegentlich als ,Wegwerf-Energie’ bezeichnet wird“, sagt er. Gemeint ist damit beispielsweise die Wärme, die viele Fabriken durch Schornsteine blasen oder die an Automotoren aufwendig weggekühlt wird.

Lösung für trockene Zimmerluft im Winter

So habe das Dresdner Institut gemeinsam mit dem „EAW Energieanlagenbau“ aus Thüringen eine neuartige Anlage entwickelt, die aus Abwärme Kälte erzeugt. Entstanden sei eine weltweit einzigartige Kälte-Absorptionsmaschine. In dieser Anlage verdampfen Lithium-Bromid-Salzlösungen, erzeugen dabei Kälte und werden dann durch „Abfallwärme“ in einem Kreislauf wieder regeneriert. Die Wärmeübertragung übernehmen kompakte Platten statt der riesigen Rohrschlangen in klassischen Kältemaschinen. „Dadurch ist eine sehr kleine Bauweise möglich“, erklärt Franzke. „Außerdem arbeitet unsere Anlage sehr effektiv.“

Ebenfalls interessant:

• Pilotprojekt in Dresden: Auch Mehrfamilien-Miethäuser bekommen Solaranlagen

• Wie das Dresdner Zukunftshaus mit einem Mieterstrom-Modell punkten soll

Eine weitere Innovation des Dresdner Instituts ist ein neuartiger Membran-Wärme- und Stoffübertrager. Das klingt kompliziert, löst aber ein altes Problem, das viele Büroarbeiter und Hausbesitzer aus dem Winter leidvoll kennen: In Häusern mit speziellen Lüftungsanlagen ist die Innenluft in der kalten Jahreszeit sehr trocken. „Viele Menschen haben dann Probleme mit den Atemwegen oder Augen“, so der ILK-Direktor.

Das ILK habe deshalb auf Bitten des Bundeswirtschaftsministerium ein System entwickelt, das in solchen Gebäuden Wärmeenergie zurückgewinnt, dabei aber gleichzeitig durch spezielle Membranen sowie moderne „Industrie 4.0“-Sensorik und -Steuerelektronik für eine bessere Raumluft sorgt. „Unsere Lösung spart Energie und ist gesünder als andere Lösungen“, sagt Franzke.

Zur Geschichte des Instituts für Luft- und Kältetechnik 1959 gründet der Dresdner Prof. Heinz Jungnickel ein Forschungsinstitut für Chemie- und Kälteausrüstungen. 1964 entsteht daraus das ILK unter Dr. Günter Heinrich, das für die angewandte Forschung in der Klima-, Entstaubungs-, Kälte- und Kryotechnik in DDR zuständig ist. Das Institut gehört zur Vereinigung Volkseigener Betriebe (VVB) Luft und Kältetechnik. 1980 wird das ILK Stammbetrieb des Kombinats, das ab 1985 auch offiziell „ILKA“ heißt. 1990 löst die Treuhand das ILKA-Kombinat auf. Das ILK wird herausgelöst und privatisiert. „Damals taten sich Professoren, Unternehmensberater und Industrievertreter aus der Branche zusammen, um das Institut in die Zukunft zu retten“, erzählt ILK-Direktor Prof. Uwe Franzke. „Denn das ILK war schon damals eine in Deutschland einzigartige Forschungseinrichtung für die Luft- und Kältetechnik.“ Inzwischen ist das Privatinstitut eine gemeinnützige GmbH mit rund 14 Millionen Euro Jahresumsatz und gehört zur – eher locker organisierten – Zuse-Gemeinschaft. Drei Viertel der 153 Mitarbeiter sind Akademiker. Sie kennen sich bestens mit ganz kalten und extrem heißen Maschinen aus, konstruieren Heliumpumpen für russische Teilchenphysiker ebenso wie neuartige Wasserstoff-Tanks für Brennstoffzellen-Autos oder thermische Speicher für die Energiewende. Inzwischen helfen sie auch mit, den Berliner Großflughafen BER doch noch zum Laufen zu bringen. Auf ihrem Campus in Striesen haben die Wissenschaftler für diese und andere Projekte über 3000 m² Versuchsflächen und 25 physikalisch-chemische Labore zur Verfügung. ilkdresden.de

Von Heiko Weckbrodt