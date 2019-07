Dresden

Vodafone bietet in Dresden das schnellste und zuverlässigste Mobilfunknetz. Das geht aus einem Netztest des auf solche Vergleiche spezialisierten Unternehmens „P3“ im Auftrag der Dresdner Neuesten Nachrichten hervor. Die Deutsche Telekom hingegen, die sonst immer als Branchenprimus glänzt, konnte sich in der sächsischen Landeshauptstadt nur auf Rang 2 platzieren.

„ Vodafone hat in den Ausbau der LTE Versorgung massiv investiert und das Mobilfunknetz in Dresden erweitert“, kommentierte diese Platzierung Technik-Regionalleiter Gerd von der Osten, der bei Vodafone für die Region Ost zuständig ist. „Eine gute Versorgung mit hohen Übertragungsgeschwindigkeiten ist für die Dresdener und ihre Gäste im digitalen Zeitalter essenziell.“

Internettempo der Anbieter im Vergleich. Quelle: DNN/Eylert

Hintergrund: Die meisten Mobilfunktests messen lediglich bundesweiten Durchschnittswerte. Damit lässt sich ein deutschlandweiter Sieger küren. Doch wie die tatsächliche Situation vor Ort in einer bestimmten Stadt oder Region aussieht, darüber sagen solche Testergebnisse nur wenig. Deshalb hat die Telekommunikations-Fachzeitschrift „connect“ in Zusammenarbeit mit dem international renommierten Netztest-Unternehmen „P3“ ein Verfahren entwickelt, das die Qualität der Mobilfunkversorgung vor Ort untersuchen kann. Die Bewertung basiert auf sogenanntem „ Crowdsourcing“ – der Erfassung von Messwerten durch möglichst viele Nutzer in der realen Alltagspraxis. Alle Details zur Methodik lesen Sie im Kasten „So testen wir“.

Auf Basis dieses Verfahrens haben „connect“ und P3 im Auftrag der Dresdner Neuesten Nachrichten eine gezielte Analyse für Dresden und Umgebung durchgeführt.

Das Ergebnis unterscheidet sich in der Tat deutlich von den Resultaten bundesweiter Netztests und dürfte sich mit den Erfahrungen vieler Dresdner decken: Das beste Ergebnis erzielt mit 91 von 100 möglichen Punkten Vodafone. Auf Platz Zwei folgt mit 75 Punkten die Deutsche Telekom. Und Telefónica beziehungsweise die Mobilfunkmarke O2 erzielt in der Gesamtwertung 71 Punkte.

Besonders deutlich wird diese Rangfolge bei der ermittelten Abdeckung mit dem derzeit schnellsten Mobilfunkstandard LTE („4G“). Hier erreicht Vodafone im Untersuchungsgebiet rund 97 Prozent Abdeckung, die Telekom rund 93 Prozent und O2 rund 87 Prozent. Nimmt man den langsameren Datendienst UMTS dazu, liegt der Wert für Vodafone bei 99 Prozent, für die Telekom und O2 bei jeweils 98 Prozent (alle Werte wurden gerundet). Je höher die Abdeckung, umso größer ist die Chance für Mobilfunknutzer, an ihrem aktuellen Standort stabile Netzversorgung zu erhalten. Die Ergebnisse zeigen also: Es gibt nach wie vor Versorgungslücken, an den meisten Plätzen in Dresden und Umgebung lässt sich das mobile Internet aber zumindest in akzeptabler Qualität nutzen. Sprachtelefonate führen kann man mit Vodafone und der Telekom übrigens annähernd überall in der Stadt, da kommt O2 auf „nur“ 99 Prozent Abdeckung.

So haben wir getestet Zur Datenerhebung und Auswertung nutzt Netztest-Experte „P3“ sogenanntes „Crowd-sourcing“. Dabei wurden Messwerte über 24 Wochen erfasst und ausgewertet – vom 19.11.2018 bis zum 12.5.2019. Um die Datenbasis für diese Analysen zu erhalten, erfassen mehr als 900 populäre Apps im Hintergrund, ob Kontakt zum Mobilfunknetz besteht, welche Netztechnologie (GSM,EDGE, UMTS, LTE) zur Verfügung steht undmit welchen Datenraten die Downloads stattfinden. Voraussetzung ist, dass der Nutzer dieser vollkommen anonymen Datenerhebung vorher zugestimmt hat. Zur Ermittlung der Netzabdeckung legt P3 ein Raster von zwei Mal zwei Kilometernüber das Testgebiet. Diese Kacheln („Evaluation Areas“) werden dann noch einmal in 16 kleinere Kacheln mit Kantenlänge 500 Meter unterteilt. P3 unterscheidet hier zwischen „4G-Abdeckung“ (LTE verfügbar), „Daten-Abdeckung“ ( UMTS oder LTE verfügbar) und „Sprach-Abdeckung“ (GSM, UMTS oder LTE verfügbar). Auch wenn das Smartphone den Empfang von Sprach- und Datendiensten anzeigt, bedeutet dies allerdings nicht zwangsläufig, dass sie dort auch wirklich genutzt werden können. Deshalb ermittelt P3 zusätzlich die „Qualität der Netzabdeckung“. Dieser Wert gibt an, wie häufig Kunden den benötigten Netzdienst tatsächlich hätten nutzen können. Darüber hinaus ermittelt P3 für jede Kachel die höchste Download-Geschwindigkeit, die jeder teilnehmende Nutzer erreicht hat. Über diese Werte wird dann der Durchschnitt gebildet. Um nur selten auftretende Ausreißer nach oben nicht zu überbewerten, zeigen die veröffentlichen Messwerte die Schwelle, unterhalb derer 90 Prozent der erfassten Messwerte liegen. Dieser Wert entspricht der zu erwartenden Netzleistung unter günstigen Bedingungen.

Noch deutlicher wird der Vorsprung von Vodafone bei der Betrachtung der im Durchschnitt von den Mobilfunknutzern erreichten Datenraten. Hier geht der Düsseldorfer Netzbetreiber mit rund 85 Megabit je Sekunde im Download klar in Führung. Der Mitbewerber aus Bonn ( Telekom) erreicht 45 Mbit/s, das in München beheimatete O2-Netz rund 36 Mbit/s.

Die bei Uploads erzielten Geschwindigkeiten – beispielsweise beim Hochladen von Bildern ins Netz – liegen üblicherweise unter denen von Downloads. Auch hier bietet Vodafone im Raum Dresden mit durchschnittlich rund 17 Mbit/s den besten Wert. Interessanterweise folgt dann (nur bei Uploads) O2 mit durchschnittlich rund 13 Mbit/s und dann erst die Telekom mit durchschnittlich rund neun Mbit/s.

Doch auch im Stadtgebiet und näheren Umland der sächsischen Landeshauptstadt ist die Mobilfunkversorgung nicht gleich verteilt. Deshalb enthält die von „connect“ und P3 gelieferte Netzanalyse auch eine Untersuchung, in welchem Stadtgebiet welcher Netzbetreiber die besten Ergebnisse erzielt hat. Sie analysiert die statistisch definierte „Qualität der Netzabdeckung“ für LTE/4G (siehe Kasten zum Testverfahren) in Kacheln von 500 mal 500 Metern Kantenlänge. Die Ergebnisse dieser heruntergebrochene Betrachtung sehen Sie auf der abgebildeten Karte. Sie ermöglicht es, für die eigene Wohnadresse, für den Standort des Arbeitgebers oder für andere Orte, an denen Sie sich häufiger aufhalten und dort Mobilfunkversorgung benötigen, den stärksten Anbieter zu ermitteln.

Der Blick auf die Karte bestätigt, dass Vodafone in vielen der analysierten Einzelregionen die beste Abdeckungs-Qualität bietet – im Innenstadtbereich etwa in Friedrichstadt oder in der Äußeren Neustadt. Doch in nicht wenigen Kacheln hat auch die Telekom die Nase vorn – beispielsweise in der Inneren Neustadt, der Wildsruffer Vorstadt, in Briesnitz und Umgebung sowie in vielen südwestlich gelegenen Teilen des Auswertungsgebiets wie zum Beispiel in Pesterwitz oder Kesselsdorf. Ebenso finden sich Kacheln, in denen O2 als stärkster Anbieter aus dem Direktvergleich hervorgeht. Ein besonders prominentes Beispiel ist der Teil der Altstadt rund um die Frauenkirche, aber auch ein größeres zusammenhängendes Areal in Klotzsche, Teile von Albertstadt sowie Lagen an den Rändern einiger der mit in der Auswertung berücksichtigten Umlandgemeinden.

Wir empfehlen, die Abdeckungskarte genau zu studieren. Welche Farbe an den für Sie wichtigen Adressen überwiegt, zeigt Ihnen dann unter Versorgungsaspekten den optimalen Anbieter: Rot für Vodafone, Magenta für die Telekom oder Blau für O2 ( Telefónica). Nicht berücksichtigt sind bei diesen Empfehlungen allerdings die Tarife. Denn gerade die besser bewerteten Anbieter Vodafone und Telekom sind in der Regel auch ein gutes Stück teurer als das drittplatzierte O2.

Die beiden erstplatzierten Konzerne arbeiten übrigens eng mit den Mobilfunk-Forschern und dem 5G-Labor der Technischen Universität ( TU) Dresden zusammen. Sowohl Vodafone wie auch die Telekom haben an der Dresdner Universität Lehrstühle gestiftet. Auch kooperieren sie mit dem 5G Lab Germany der TU bei der Entwicklung des 5G-Mobilfunks.

* Unser Gastautor Hannes Rügheimer ist freier Journalist und beschäftigt sich in der Fachzeitschrift „connect“ regelmäßig mit Telekommunikations-Tests.

Von Hannes Rügheimer* und Heiko Weckbrodt