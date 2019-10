Ex-Kolping-Chef wieder in Dresden vor Gericht

Dresden

Früher fuhr Stephan Michalke mit dem Lexus zu Terminen, jetzt wird um die Bezahlung seiner Bahntickets diskutiert. Hoch gepokert und tief gefallen, könnte man sagen. Wegen Betruges in neun Fällen, Insolvenzverschleppung und Bankrott muss sich der 58-Jährige derzeit vor dem Dresdner Landgericht verantworten.

1,6 Millionen Euro aus Krediten kassiert

In Fall Michalke muss man etwas zurückschauen. Der umtriebige Angeklagte hatte Anfang 2000 das sächsische Kolping-Bildungswerk in den Sand gesetzt und mit einem Geflecht aus Firmen und Untergesellschaften innerhalb einiger Jahre Banken, Handwerker und Kleinbetriebe um insgesamt 60 Millionen Euro geprellt. Wegen Untreue und Vorenthalten sowie Veruntreuen von Arbeitsentgelt wurde er 2007 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Doch da hatte er schon lange ein neues Geschäft aufgebaut. Der Nachrichtentechniker hatte sich auf Kindertageseinrichtungen verlegt und auch dieses Projekt sorgte bald für viel Aufsehen und Ärger.

Die „ Kindervilla“ – gegründet von der Erzieherin Ines Eckart – bot eine Kinderbetreuung rund um die Uhr an. Obwohl nicht ganz preiswert, lief die Einrichtung in Dresden richtig gut. Viele Eltern schätzten die „ Kindervilla“ mit den flexiblen Betreuungszeiten. Dann stieg 2002 der Angeklagte ein und erweitere das Konzept um ein Franchise-Modell.

Die Kindervilla Franchise GmbH – nach dem Unfalltod von Ines Eckard 2005 fiel sie ihm ganz zu – bot deutschlandweit Pädagogen, die sich selbstständig machen und privat eine Kindereinrichtung betreiben wollten, die schlüsselfertige Übergabe einer „ Kindervilla“ an. Preis: 160.000 Euro plus 50.000 Euro Mietkaution und Leasinggebühr. Michalke vermittelte den Erziehern auch Existenzgründerdarlehen bei der Bank für Sozialwirtschaft in Dresden. Rund 1,6 Millionen Euro soll seine Franchise-Zentrale aus Krediten kassiert haben.

Nur zwei von 28 Einrichtungen entstanden

Doch, so die Staatsanwaltschaft, floss das Geld in seine privaten Taschen – zur Finanzierung seines Lebens und zur Zahlung von offenen Verbindlichkeiten. Die Erzieher hofften vergeblich auf die versprochenen Einrichtungen. Es gab keine Immobilien, keine Gebäude, keine Ausstattung, keine Betriebsgenehmigung – denn die Gesellschaft war in Geldnöten. Geplant waren 28 Einrichtungen, nur zwei entstanden. Eine Zeit lang konnte der Angeklagte die Franchise-Nehmer vertrösten, dann reichten die ersten Klage ein und so begannen Ermittlungen gegen die Kindervilla Franchise GmbH.

Der Angeklagte war zunächst Geschäftsführer, nachdem gegen ihn wegen der Kolping-Pleite ermittelt wurde, übernahm seine Frau – zumindest auf dem Papier – den Posten. Sie und ein Geschäftspartner wurden bereits zu Geld- beziehungsweise Bewährungsstrafen verurteilt. Im Fall Stephan Michalke dauerte es länger – vielleicht war zu viel Personal durch die aufwendigen Ermittlungen und Verhandlung ge­gen Infinus gebunden. Der 58-Jährige wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Der Prozess wird fortgesetzt, zunächst sind neun Verhandlungstage geplant.

Von Monika Löffler