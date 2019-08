Dresden

34 Jahre lang leitete der Kaufmann Günther Gedecke das Dresdner Traditionsunternehmen Elaskon. Unter seiner Regie brachte der Chemiebetrieb das legendäre DDR-Autopflegemittel K60 auf den Markt. Er erfand den Firmennamen „Elaskon“, ursprünglich für einen Schmierstoff gedacht, der „elastisch“ und „konservierend“ war. An diesem Freitag wird Gedecke 90 Jahre alt.

Geboren wurde der Dresdner am 16. August 1927. Nach der Kaufmannslehre arbeitete er in einem Mineralölwerk in Pirna. 1957 wechselte er als technischer Leiter zur Ölhandelsfirma Richter, wo er auch seine Frau kennenlernte. Ab 1958 war er Geschäftsführer und Anteilseigner des Unternehmens. Der neue Chef profilierte Elaskon auf die Entwicklung und Produktion innovativer Schmierstoffe und Konservierungsmittel. „Ich hatte erkannt, dass wir mit Schmierstoffen für Stahlseile eine Lücke besetzen konnten“, erzählte Gedecke bei ei­nem früheren Gespräch mit den DNN. Unter seiner Regie übernahm der Betrieb auf seinem Spezialgebiet Führungspositionen im Ostblock.

Nach der Verstaatlichung 1972 war Gedecke zunächst Betriebs- und ab 1980 auch Kombinatsdirektor von Elaskon. Bis Ende der 1980er Jahre wuchs der VEB zu einem Chemiekombinat mit 16 Betrieben, 1500 Mitarbeitern und einer halben Milliarde DDR-Mark Warenproduktion.

1992 bekam Gedecke den nun reprivatisierten Betrieb von der Treuhand zurück. Inzwischen im Rentenalter angelangt, verkaufte der langjährige Chef die Firma ein Jahr später an das Ölhandelsunternehmen Präg. Geschäftsführer wurde Karl Schwald, der den Chemiebetrieb dann schrittweise übernahm. „Gerade in der Anfangszeit waren die Erfahrungen von Günther Gedecke ein wichtiges Startkapital für uns“, betonte Schwald. „Dass er Elaskon auch in schwierigen Zeiten zu einer angesehenen Marke entwickelt hat, ist eine tolle Lebensleistung, auf die er sehr stolz sein kann.“

Von Heiko Weckbrodt