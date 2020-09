Dresden

Unter Raumnot leidet die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde in Dresden-Bühlau seit Jahrzehnten. „Schon in den 1960er Jahren hat der damalige Landesbischof Gottfried Noth das erkannt und dafür gesorgt, dass die Michaelshütte entstand“, erzählt Gemeindepfarrer Ulf Döring.

Zu wenig Platz für Sänger, Posaunenchor, Gemeindepädagogik

Doch die dunkle Holzhütte neben der 1899 nach Plänen von Woldemar Kandler errichteten Klinkerziegelkirche verfüge nur über einen kleineren Raum für etwa ein Dutzend und einen mittelgroßen für 25 Kinder und Jugendliche. Viel zu wenig für die gemeindepädagogische Arbeit. Pfarrer Döring muss seine Konfirmanden in zwei kleinere Gruppen aufteilen und nacheinander unterrichten.

Der Chor probt mit Kantorin Sabine Döring, der Frau des Pfarrers, im Gemeinderaum im Erdgeschoss des Pfarrhauses. Für die fast 40 Sänger wird es dort sehr eng. „Und wenn sie mal lauter singen, haut es denen fast die Ohren weg“, sagt Pfarrer Döring. Die Posaunenbläser können nur in der Kirche üben.

Mit den Pfadfindern muss Gemeindepädagoge Ralph Moses in ein Provisorium ausweichen. Die Kirchgemeinde hat dafür von der Wohnungsgenossenschaft Aufbau einen ehemaligen Ladenanbau an der Rossendorfer/Ecke Leppersdorfer Straße gemietet.

Gemeindepfarrer Ulf Döring vor der alten Michaelshütte neben der evangelischen Kirche in Bühlau. An dieser Stelle soll das neue Gemeindehaus gebaut werden. Quelle: Dietrich Flechtner

2015 hat der Kirchenvorstand die reichlich 1800 Mitglieder der Gemeinde in einem Brief gefragt, wie viel Geld jeder von ihnen zu geben bereit wäre. Sie rechneten hoch, dass sie sich ein Gebäude für rund 1,2 Millionen Euro leisten könnten. Dann stellte der Kirchenvorstand eine erste Vision vor.

Die hat sich im Laufe der Jahre stark verändert. Der zunächst vorgesehene Keller musste wegfallen, weil der Untergrund auf dem Gelände aus Granit besteht. Nach mehr als zehn Versionen trennten sie sich vom Architekten, suchten und fanden ein neues Architekturbüro in Pulsnitz.

Spenden sammeln und Pläne wälzen

Viele Gespräche waren mit den Ämtern für Stadtplanung, Umwelt und der Denkmalbehörde nötig, ehe die nach Änderungen mit den Vorstellungen der Gemeinde einverstanden waren. „Ein besonders langes Ringen war es um den Erhalt der großen Linde hinter der Michaelshütte“, erzählt Ulf Döring.

In dieser Zeit spendeten die Bühlauer fleißig. Bei Benefizkonzerten verzichteten Musiker auf ihre Gage. Zu jedem Gottesdienst stehen engagierte Mitglieder an den Tischen des „Michaels-Shop“. Mehr als 300 Flaschen Michaelswein haben sie verkauft. „Wo so eine Flasche auf den Tisch kommt, sorgt sie für Interesse, andere erfahren davon“, sagt der Pfarrer. „Auch viele ehemalige Bühlauer haben sich beteiligt.“

Bestseller ist der Jahreskalender, der jeden Monat eine historische Aufnahme von Gegend und Umgebung neben der heutigen Ansicht zeigt. Mehr als 200 Exemplare sind sie losgeworden. Mehr als 382.000 Euro sind an Spenden zusammengekommen. „Das ist beeindruckend“, findet Ulf Döring.

Aus diesen Spenden und eigenen Mitteln muss die Gemeinde den größeren Teil der Kosten finanzieren. Rund 350.000 Euro steuert die sächsische Landeskirche bei.

Mittlerweile ist die Vision zu einem konkreteren Entwurf geworden, für den die alte Michaelshütte den Platz räumen muss. Es ist die siebente Version. Pfarrer Döring steht an der Rasenkante, die Südostseite der Kirche im Rücken, und streckt beide Hände nach vorn. „Hier kommt der Haupteingang hin. Das Ganze wirkt wie drei aneinandergefügte Baukörper.“

Baubeginn im Idealfall 2021

Ein großer, langgestreckter Saal in der Mitte. Mit seinen etwa 110 Quadratmetern bietet er bis zu 150 Menschen Platz, sitzen sie an Tischen, etwa 90. Links kommt ein Raum für die Kinder dran, gegenüber auf der Rückseite einer für die Jugendlichen, beide 38 Quadratmeter groß. Dazu behindertengerechte Toiletten, Küche mit Lagerraum. Schaut man von oben drauf, kann man in dem Grundriss mit etwas Phantasie einen Engel erkennen. „Unser Michaelsengel“, sagt Ulf Döring. Die anfangs helle Fassade des Querriegels wird nun mit dunklem Holz verkleidet, das Dach soll begrünt werden.

Der Pfarrer hofft, dass in dem neuen Gemeindehaus Kinder- und Jugendarbeit mit modernen Methoden möglich wird, zum Beispiel Platz für Bewegungsspiele ist. Räume könnten künftig parallel belegt werden. Dank Übertragungstechnik könnten Eltern sich mit ihren kleinen Kindern beschäftigen und gleichzeitig den Gottesdienst hören. In einem größeren, einladenden Foyer könne man sitzend warten. „So sind auch Begegnungen möglich.“

Nun muss der Bauausschuss des Kirchenvorstands die nötigen Anträge an Stadt und Landeskirche vorbereiten. Ist alles genehmigt, müssen die Ausschreibungen für die Firmen raus. „Im Idealfall könnten wir dann im nächsten Jahr mit dem Bauen beginnen.“

