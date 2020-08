Dresden

„Das Bild der Flüchtlinge ist von Negativschlagzeilen bestimmt“, sagt Sven Böttger. Von Nachrichtenwert seien die Ausnahmen. Ein Mosaik allein aus ihnen aber ergebe ein Zerrbild. Die meisten Menschen hingegen, die flohen, seien hier angekommen. „Doch diese Beispiele, wo das gelungen ist, fallen hinten runter.“

Damit wollte sich Sven Böttger nicht abfinden. So hat der Flüchtlingsbeauftragte der evangelischen Kirche in Dresden zusammen mit einem professionellen Team den Dokumentarfilm „Zuflucht in Sachsen“ produziert. Sieben Menschen aus Afghanistan, Syrien, Irak, Palästina und Kosovo erzählen darin, warum sie sich vor Jahren auf den gefahrvollen Weg nach Deutschland gemacht und inzwischen Wohnung und Arbeit gefunden haben in Dresden, Coswig oder Meißen.

Anzeige

Geflüchtet, weil sie nicht mehr sicher waren

Azizi Azizagha zum Beispiel war Polizist in Afghanistan. Bestechungsgelder anzunehmen, ist unter den Ordnungshütern dort üblich. „Ich aber habe keine Schmiergelder angenommen, weil dies mit meiner Erziehung nicht vereinbar war“, erzählt er. Womit er sich Feinde machte, die schließlich drohten, ihn umzubringen. Auf dem Landweg gelangte er nach Sachsen. Heute arbeitet er als Fensterbauer.

Weitere DNN+ Artikel

„Die Geschosse kamen von beiden Seiten, von Al-Nuzra, vom IS und auch vom Regime“, erinnert sich in dem Film Loubna Azzawi, die in Syrien Jura studierte. Bis Rebellen und Regierungstruppen ihre Heimatstadt Deir es-Zor zerstörten und ein Leben dort unmöglich machten. Nun absolviert sie eine Ausbildung zur Optikerin.

„Sie ist ein Beispiel dafür, dass es den Flüchtlingen in ihren Herkunftsländern nicht schlecht ging“, merkt Sven Böttger an. „Sie sind also nicht geflüchtet, weil sie sich in Deutschland ein materiell besseres Leben erhoffen, sondern weil sie nicht mehr sicher waren.“

„Der Schmuggler nahm das Kind und warf es ins Meer“

Faten al Obaidi, Journalistin aus dem Irak, berichtet, wie ihre Tochter zweimal von deren Mann mit dem Messer niedergestochen wurde. Sie selbst sei entführt und verletzt worden.

Auf der Flucht haben manche von ihnen furchtbare Erfahrungen gemacht. Azizi Azizagha haben Polizisten getreten und geschlagen. Eine Palästinenserin, die wie ihr Mann aus Angst anonym bleibt, erzählt, wie bei der Überfahrt von Libyen aus über das Mittelmeer ihr Boot zu sinken begann. Ein zweijähriges Kind begann zu weinen. „Der Schmuggler aber nahm das Kind und warf es ins Meer.“

Dies seien solche Situationen, in die er sich als sechsfacher Familienvater lieber nicht hineinzuversetzen versucht, sagt Sven Böttger. Vieles davon könnten wir uns hier nicht vorstellen. Die Frauen und Männer erzählen davon in ihrer Muttersprache. Dolmetscher haben es übersetzt. „So konnten sie sich differenzierter ausdrücken. Und wir bekommen einen Einblick, was in diesen Menschen vorgegangen ist.“

Infos zum Film Inhalt: sieben Menschen, die aus Afghanistan, Syrien, Irak, Palästina und dem Kosovo flüchteten, geben Auskunft, warum sie ihre Heimat verlassen haben und unter welchen Gefahren; sie geben Auskunft, wie sie heute in Dresden bzw. der Region leben Umfang: Alle sieben Personen antworten auf die gleichen Fragen, aber unterschiedlich ausführlich, von wenigen Minuten bis zu mehr als einer Stunde; insgesamt ist die Dokumentation etwa drei Stunden lang Produzenten: Eulefilm, Diera-Zehren Präsentation: wegen des großen Umfangs nicht alle sieben, sondern nur ausgewählte Interviews; zur Filmvorführung kann einer der Interviewten eingeladen werden Einsatzmöglichkeiten: in Schulen, Klassenstufe 9 bis 12; am besten mit mehreren Klassen; in Kirchgemeinden Verbreitung: per Ausleihe bei Sven Böttger auf 6 USB-Sticks Vorschau: Trailer auf der Facebook-Seite der evangelischen Kirche Dresden (www.facebook.com/ kirche. dresden/videos/ 899336290554404/), demnächst auf der Internetseite der Landeskirche www.evlks.de Kontakt: Sven Böttger, Tel.: 0351/4393957, Tel.: 0176-41828673, E-Mail: sven.boettger@evlks.de

„Wir wollen eine Hemmschwelle abbauen“

Ihnen mit ihrem Schicksal möglichst nahe zu kommen, diese Möglichkeit könne der Film bieten. Auch jenen, die noch nie mit einem Flüchtling ins Gespräch gekommen sind. Jene, denen etwas unwohl ist angesichts dieser Unbekannten; die Angst davor haben, dass es zu viele sein und die ihre gewohnten Lebensverhältnisse durcheinander bringen könnten. Obwohl sie weit davon entfernt sind, ausländerfeindlich oder rassistisch zu sein.

„Wir wollen eine Hemmschwelle abbauen“, sagt Sven Böttger. Mit dem Film könnten sie sich zumindest einen ersten Eindruck verschaffen. „Wir hoffen, dass wir sie davon überzeugen können, dass das, was kirchliche Flüchtlingsinitiativen tun, wichtig ist.“

Für diese Gruppen ist der Beauftragte, seit März 2019 im Amt, Ansprechpartner. Dazu gehören auch Initiativen wie „Laubegast ist bunt“ oder „ Coswig – Ort der Vielfalt“. Der gelernte Metallurge für Walzwerktechnik, 1968 in Meißen als Sohn eines Bahnbeamten und einer Porzellanmalerin geboren, bringt Erfahrungen aus vielen Tätigkeiten mit: als Mitarbeiter eines SPD-Landtagsabgeordneten, aus dem Mieterverein, der Weiterbildung und der sozialen Wohnraumbörse im Landkreis Meißen. Er hat erst für die SPD, später für die CDU im Meißner Stadtrat gesessen.

Jeder Fall ist anders

Als Bezeichnung für sein Amt fände er „Migration und Integration“ treffender, sagt er. Weil er auch mit Menschen zu tun habe, die hierher übersiedelt, aber nicht geflüchtet seien. Er hält Verbindung zu Gremien wie dem Ausländer- oder dem Flüchtlingsrat, vermittelt evangelische und katholische Seelsorger, wenn Menschen in Abschiebehaft oder Abschiebungsgewahrsam nach ihnen verlangen, organisiert Veranstaltungen, Lesungen zum Beispiel.

Und er berät Gemeinden in Sachen Kirchenasyl. Drei Anfragen habe es 2020 gegeben. Die hätten sich aber alle zerschlagen. Generell sei das für die evangelische Kirche ein wichtiges Anliegen. „Aber wir lassen Kirchenasyl nicht missbrauchen“, betont er. Wenn zum Beispiel jemand es in Anspruch nehmen wolle, der gemäß Dublin-Abkommen sein Asylverfahren in demokratischen Staaten wie Frankreich oder der Schweiz absolvieren müsse, weil er dort eingereist sei. „Das Asylverfahren in Sachsen zu wollen, weil es hier bessere Sozialleistungen gibt – das tragen wir nicht mit.“

Sven Böttger hat ganz unideologisch-praktische Ansichten in dieser Frage. Bei manchen Fällen hat ihm etwa Geert Mackenroth, der sächsische Ausländerbeauftragte, schon geraten, es erst einmal über die Härtefallkommission zu versuchen, ehe sich eine Gemeinde auf Kirchenasyl einlässt. Von pauschalen Urteilen über Flüchtlinge und Migranten hält Sven Böttger nichts. „Jeder Fall ist anders.“

Von Tomas Gärtner