Dresden

„ Europa in Dresden“ – Mit einem Konzert zum 300. Jubiläum der sächsischen Kurprinzenhochzeit eröffnet das Dresdner Barockorchester am Sonnabend, 19.30 Uhr in der Annenkirche die zweite Hälfte des Jubiläumsjahrgangs „25 Jahre Dresdner Hofmusik e.V.“.

Nicht nur der europäische Hochadel war im Herbst 171...