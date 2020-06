Etikettenschwindel bei Ikea Dresden – 33-Jähriger wegen Betrugs verurteilt

Dresden

Da hat sich Michael Ronald S. wohl für sehr pfiffig gehalten. Er wollte bei einem Einkauf kräftig sparen und muss jetzt tief in die Tasche greifen. Wegen Etikettenschwindel stand er am Dienstag vor dem Amtsgericht. Der Angeklagte hatte sich bei einem Einkauf bei Ikea im Elbepark den Wagen voll gepackt – drei größere Stücke und ein bisschen Kleinkram – und die Waren an der Selbstbedienerkasse gescannt. 19,98 Euro kostete der Spaß, er zahlte mit seiner EC-Karte. Nur war einem Mitarbeiter aufgefallen, dass das verdammt billig war für das, was da alles im Einkaufswagen lag.

Michael Ronald S. wurde angesprochen, die Waren kontrolliert und man stellte fest, dass die Preisetiketten nicht zu den Artikeln im Einkaufskorb gehörten. Der Angeklagte hatte Preisetiketten von wesentlich günstigeren Waren abgepult und auf „seine“ Einkäufe geklebt. Die Artikel wurden nochmals gescannt – heraus kam ein Warenwert von 699,91 Euro. Macht eine Differenz von stolzen 679,93 Euro.

Könnte ein anderer die Etiketten vertauscht haben?

Diese Betrugsmasche ist kein Einzellfall. „Das kommt recht häufig vor, deshalb wird es bei unseren Diebstahlsschulungen immer wieder behandelt“, sagte ein Mitarbeiter im Gericht. Er hatte damals die Personalien des Angeklagten aufgenommen und ihm danach ein Hausverbot ausgesprochen. Michael Ronald S. hatte übrigens den realen Preis noch vor Ort bezahlt – als Schadenswiedergutmachung.

Vor Gericht wollte sich der 33-Jährige nicht äußern. Sein Verteidiger spekulierte, dass nicht sein Mandant die falschen Etiketten auf die Waren geklebt haben muss, dass könnten auch andere gewesen sein, oder die Artikel falsch ausgepreist waren. Kann passieren, aber so oft?

Der 33-Jährige wurde wegen Computerbetrugs zu 40 Tagessätzen à 40 Euro verurteilt und muss die Prozesskosten zahlen. Ein Schnäppchen war der Einkauf nicht, sondern richtig teuer.

Von Monika Löffler