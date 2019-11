Dresden

Fundraising mit Geschmack – so lautet das Motto der dritten Foodraising Party des Vereins Sonnenstrahl am 18. Januar im Restaurant e-Vitron der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen. Bereits dieses Jahr kamen knapp 50.000 Euro an Spendengeldern für die Kinderkrebsforschung zusammen.

Auch kommendes Jahr hoffen Prof. Julia Hauer, Bereichsleitung Pädiatrische Hämatologie und Onkologie, und Antje Herrmann, Geschäftsführerin des Vereins Sonnenstrahl, auf eine ähnlich hohe Summe. Der Erlös unterstützt ein Forschungsprojekt am Universitätsklinikum zur Ursachenuntersuchung von Krebs im Kindesalter.

Jährlich erkranken zwischen 70 und 90 Kinder aus Dresden und Umgebung an einem gut- oder gar bösartigen Tumor. Unter der organisatorischen Leitung von Spitzenkoch Mario Pattis sorgen 20 Gastronomen aus Dresden und Umgebung für ei­ne kulinarische Verpflegung der Gäste.

Musikalisch begleitet wird der Abend von Marie-Joana und Anthony Weihs. Außerdem stellt das Künstlerpaar Kay Leo Leonhardt und Gaby Bachmann extra angefertigte Unikate für diesen Abend aus. Ein Teil des Verkaufserlöses geht an das Projekt. Der Eintritt kostet 50 Euro, inklusive Speisen, Getränke sowie musikalische Unterhaltung. Zudem wird um eine Spende von 150 Euro gebeten.

Kartenverkauf, Tel.: 0351/ 839 00; Internet: www.sonnenstrahl-ev.org

Von DNN