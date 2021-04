Dresden

Ein paar Mal auf das Display ditschen, Chip an das Lesegerät halten und schon fängt der riesige Kasten an zu ruckeln. Seit knapp zwei Wochen steht im Flur des DVB-Betriebshofs Reick ein großer silberner Kasten. Daneben eine fast genau so wuchtige Tiefkühltruhe. Diese Gerätschaften versorgen die Mitarbeiter der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) nun mit warmen Mahlzeiten.

Denn hier in Reick gibt es – im Gegensatz zu den anderen Betriebshöfen – keine Kantine. „Ursprünglich war der Standort hier nicht als so großer Betriebshof gedacht, deshalb wurde keine Kantine eingeplant“, sagt Unternehmenssprecher Falk Lösch. Inzwischen sei es aber nicht mehr nur Bahnhof für die DVB-Fahrzeuge, sondern ein richtiger Betriebshof geworden. Der neue Essensautomat soll das Fehlen einer Kantine nun ausgleichen.

Von Königsberger Klopse bis Käsespätzle

Eine einmalige Sache in Deutschland. „Das ist der erste Automat dieser Art“, weiß Dennis Reinhardt, Juniorchef der Kesselsdorfer Firma Automaten Reinhardt. Hergestellt werden die Automaten in Spanien.

Das Prinzip ist einfach: Hinter dem Touchscreen lagern acht verschiedene Essen tiefgekühlt in jeweils zwölffacher Ausführung. Von Königsberger Klopsen über Käsespätzle bis hin zu Makkaroni. Wenn ein Mitarbeiter ein Essen auswählt, kommt es noch eiskalt aus dem Automaten. Gleichzeitig macht sich daneben eine Mikrowelle bemerkbar, in die das Essen gestellt werden muss. Diese sind auf die verschiedenen Auftauzeiten programmiert. „Die längste Zeit waren bisher 15 Minuten“, berichtet Sven Michel. Er ist Teamleiter in Reick und verbringt viel Zeit im Betriebshof. Der Automat werde gut angenommen, sagt er. „Bis jetzt hat noch niemand das Essen im Klo runtergespült“, sagt er und lacht. Nein, im Ernst, es schmecke allen.

(Fast) keine Einbrüche mehr

Es gibt noch einen wichtigen Aspekt an diesem und allen anderen Automaten der DVB: Es kann nur bargeldlos mit einem Chip bezahlt werden. Und das hat einen wichtigen Grund. Vor rund fünf Jahren hat das Unternehmen das Bargeld zum Holen von Kaffee oder Snacks verbannt. Denn laut Falk Lösch war das für viele Gauner ein Grund, regelmäßig in die Endpunkte einzubrechen. „Für 20 Euro Beute haben die einen Schaden von mehreren tausend Euro angerichtet“, erzählt er kopfschüttelnd.

Die Entscheidung war folgerichtig. Seit der Umstellung sei nicht mehr in die Endpunkte eingebrochen wurden – mit einer Ausnahme vor etwa drei Wochen, muss Falk Lösch eingestehen. Die DVB mieten teilweise auch Wohnungen, in denen sich ihre Fahrer an den Endpunkten ausruhen, ihre Pause genießen und einen Kaffee aus dem Automaten trinken können. Und genauso eine Wohnung am Dreyßigplatz war kürzlich Ziel von Einbrechern. „Gestohlen wurde aber nichts“, sagt Lösch.

Ticketautomaten der VVO werden bargeldlos Nicht nur die Mitarbeiter der DVB zahlen an ihren Snack- und Kaffeeautomaten bargeldlos. Auch die Kunden des Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und der Deutschen Bahn sollen schon bald an allen Ticketautomaten bargeldlos bezahlen können. Dafür werden diese schrittweise bis Anfang Oktober umgerüstet werden, teilt VVO-Sprecher Christian Schlemper mit. Dafür investiert das Unternehmen rund 125 000 Euro. „Mit der Erweiterung der Bezahlmöglichkeiten wird der Ticketkauf schneller, einfacher und komfortabler. Wir folgen damit dem Trend hin zur kontaktlosen Zahlung, der sich ja insbesondere in der Corona-Pandemie deutlich beschleunigt hat“, betont Alexander Zschoche, Projektleiter beim VVO. Die Kunden sollen mit dem Verfahren nach 17 Sekunden ihr Ticket in den Händen halten, sollen aktuelle Tests ergeben haben. Neben Kredit- und Debitkarte kann auch mit Apple oder Google Pay bezahlt werden. In Dresden, Heidenau, Tharandt und Meißen sind bereits erste Automaten umgerüstet. Bis Oktober sollen jeden Monat zwischen 20 und 25 weitere folgen, heißt es aus dem Unternehmen. Bargeldliebhaber können aufatmen: Die Automaten nehmen auch weiterhin Bargeld und Geldkarten an.

Helferlein für Mitarbeiter

Für den Unternehmenssprecher hat der neue Essensautomat in Reick noch einen anderen Auftrag: Er soll den Mitarbeitern, die seit der Corona-Pandemie unter schwierigen Bedingungen arbeiten müssen, das Leben etwas erleichtern. „Neben der Kinderbetreuung oder dem Homeschooling sollen sie nicht noch die eigenen Brote für die Mittagspause schmieren müssen“, sagt Falk Lösch. Stattdessen können sie ein Essen für drei bis vier Euro frisch aus dem Automaten zapfen. Vorausgesetzt, der Bezahlchip ist aufgeladen. „Die können nur in den Betriebsobjekten aufgeladen werden, die 24 Stunden von Mitarbeitern besetzt sind“, erwähnt Lösch. Diebstahl lohnt sich also nicht.

Von Lisa-Marie Leuteritz