Grüner, essbarer und gemeinschaftlicher gestalten will das Zukunftsstadt-Projekt „Essbares öffentliches Stadtgrün“ die Stadt Dresden. Jetzt ist wieder ein kleiner Schritt zur Verwirklichung dieses Projektes getan.

Wildkräuterwanderung, Vorträge und mehr zur Eröffnung

An der Einfahrt zum Dresdner Hafen und gegenüber der Dresdner Mühle ist aus einer Brache ein schöner Aufenthaltsort für die Friedrichstädter geworden. Am Freitag, 9. Oktober, wird er mit einer Pflanzaktion, einer Wildkräuterwanderung, Vorträgen und dem Basteln von Nistmöglichkeiten für Vögel eingeweiht.

In dieser Truhe können die Gartengeräte aufbewahrt werden. Quelle: Anja Schneider

Neben einem Spielplatz hat die Stadt Dresden die Voraussetzungen für einen Gemeinschaftsgarten geschaffen. Unterstützung gab es unter anderem durch Miscanthus Buscheritz, Mammutgarten, eurofins Umwelt, Jugend Arbeit Bildung, Julius-Kühn-Institut, Schatzkiste (VSP) und riesa efau.

Wildkräuterwanderung und mehr Programm zur Eröffnung des neuen Gemeinschaftsgartens am Freitag an der Magdeburger Straße gegenüber der Einfahrt zum Alberthafen: 14 Uhr: Pflanzung von alten und seltenen Gehölzen im neuen Garten. ab 14.30 Uhr:Wildkräuterexpedition ins angrenzende Ostragehege unter Leitung von Anne Müller, Gärtnerin am Alberthafen. Wer daran teilnehmen will, braucht ein Fahrrad. Es werden Kräuter gesammelt, die ohne großen Pflegeaufwand im Stadtraum gedeihen. Sie sollen in einem Wildkräuterbeet auf der Fläche am Alberthafen kultiviert und für den Hausgebrauch verfügbar gemacht werden. 16.15 Uhr:Grußwort der Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne). danach:Verkostungen, Pflanzungen, Saatgutvergabe und der Bau von Vogelhäusern. Vertreter des Stadtplanungsamtes geben Einblick in die Entwicklung des Fördergebiets Friedrichstadt und Mitarbeiter des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft erläutern die Bedeutung von öffentlichen Grünflächen im Stadtgebiet. Der Landschaftsarchitekt, der die Ausgestaltung der Grünflächen geplant hat, stellt die Geschichte des Ortes vor und bietet einen Rundgang an. Musikalisch führt die Reggae-Band Skaprifischer durchs Programm. Für das leibliche Wohl sorgt das Zukunftsstadtprojekt „Zur Tonne“, das sich gegen Lebensmittelverschwendung engagiert. Das Team bereitet mit seiner mobilen Küche verarbeitet unter anderem Kräuter und Gemüse von der Gemeinschaftsgartenfläche. Gäste lernen dabei etwas über saisonale und regionale Ernährung und können mit den Küchenresten ein Winterbeet anlegen. Die Teilnahme am Eröffnungsprogramm ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich.

Wasser, Aufbewahrung für Geräte – alles ist da

Ein bepflanzter Wall schirmt den Lärm der nahen Straße merklich ab, Wege sind angelegt, Bäume gepflanzt, Sitzmöglichkeiten geschaffen, eine Banktruhe wurde aufgestellt, in der Gartengeräte Platz finden. Wasser können sich die Gemeinschaftsgärtner gleich nebenan holen. Dort gibt es eine Pumpe für einen Matschspielplatz.

Der neue Gemeinschaftsgarten ist etwa 300 Quadratmeter groß, frei zugänglich und soll ein Ort werden, wo sich Anwohner treffen und gemeinsam gärtnern können. „Es ist nicht das Ziel, dass hier jeder sein individuelles Beet anlegt, um die eigene Speisekammer zu füllen“, erklärt Gartenfachberater Volker Croy, der mit Paul Stadelhofer vom Stadtgärten e.V. das Projekt betreut.

Seltene und alte Obst- und Gemüsesorten sollen angebaut werden

Es geht ums gemeinsame Tun, um die Betätigung in der Natur, um die bewusste Beschäftigung mit dem, was uns ernährt. Kinder sollen hier sehen, wie was wächst. Alte bzw. seltene Obst- und Gemüsesorten sollen hier angebaut werden, damit sie nicht verschwinden. Und natürlich dürfen die angebauten Früchte dann auch verspeist werden.

Tomaten, Zucchini, Kürbisse und Kräuter haben die ersten Hobbygärtner, die sich hier in der jetzt zu Ende gehenden Gartensaison auf der Fläche bereits betätigt haben, schon angebaut. Einige Obstgehölze wie Jostabeere, Kornelkirsche, Maulbeeren, Apfel und anderes mehr wurden gepflanzt. „Leider wurden aber auch schon wieder Gehölze gestohlen“, erzählt Volker Croy. Auch an Tomaten und Zucchini haben sich Unbekannte in größerem Umfang bedient. Grüner Freiraum zum selber Gestalten – es ist ein Experiment.

Im ersten Jahr schon mal selber Senf gemacht

Die gelb blühenden Pflanzen, die momentan alles zuwuchern, sind nur temporär da. Die habe der für das Projekt verantwortliche Landschaftsarchitekt erst einmal als Zwischenfrucht ausgebracht, damit der Boden nicht brach liegt. „Es ist Gelbsenf“, erklärt Volker Croy. Er und seine Mitstreiter haben davon jetzt schon Samen geerntet und tatsächlich Senf daraus gemacht. Die Gartenabfälle aus dem Gemeinschaftsgarten werden direkt auf der Fläche kompostiert, ein kleiner Komposthaufen ist bereits angelegt.

Es werden noch Mitstreiter gesucht

Pächter der Gemeinschaftsgartenfläche ist der Stadtgärten e.V.. Er bewirtschaftet mit Unterstützung mehrerer Partner, Initiativen und der Stadtverwaltung aktuell rund 10 Flächen im Stadtgebiet. Der Stadtgärten e.V. bezahlt für das erste Jahr auch erst einmal die Pacht für den neuen Gemeinschaftsgarten am Alberthafen. Dies soll aber langfristig die hier entstehende Gartengruppe übernehmen. Einige begeisterte Hobbygärtner machen beim Gemeinschaftsgarten schon mit, weitere Mitstreiter werden gesucht. Kontakt: zukunft@stadtgaerten.org

Von Catrin Steinbach