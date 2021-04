Eskalation am Abend: Querdenker laufen durch Dresden und attackieren Journalisten

Dresden

Eine gute Stunde, nachdem die Dresdner Polizei sich in ihrer Abschluss-Pressemitteilung zufrieden zeigte, dass ihre Einsatzidee für den Sonnabend aufgegangen sei und sich Querdenker nicht zu größeren Gruppen zusammenschließen konnten, gelang den Gegnern der Corona-Maßnahmen ein überraschender „Coup“.

Eine Stunde später ist alles anders

Auf dem Postplatz formierten sich zwischen 50 und 100 Menschen zu einer spontanen Demonstration. Vorausgegangen waren dem Zusammenschluss Polizeikontrollen auf dem Platz. Die Beamten hatten eigenen Angaben zufolge seit etwa 19 Uhr Personen überprüft und Verstöße gegen die Corona-Schutz-Verordnung geahndet. Das zog zahlreiche weitere Querdenker an. Gegen 19.30 Uhr setzte sich ein Großteil der Gruppe in Bewegung. Sie liefen – etwas unkoordiniert – zum Altmarkt, wendeten dort, kehrten zum Postplatz zurück und spazierten von dort aus durch die Wallstraße. Die Polizei wirkte überrascht und unternahm zunächst nichts, begleitete den Demozug aber. Am Dippoldiswalder Platz versuchten die Beamten offenbar, die Demonstration zu stoppen und die Teilnehmer einzukesseln. Das misslang aber, weil nicht genügend Personal anwesend war. Die Querdenker rannten in mehrere Richtungen davon, unter anderem in die Reitbahnstraße, dem Hintereingang der Centrum-Galerie.

Beleidigungen und Schläge gegen Journalisten

Dort beleidigten Demonstranten zunächst mehrere Journalisten, griffen ihnen in die Kameras und wurden anschließend handgreiflich. Einsatzkräfte rangen zwei der Angreifer, einen 35- und einen 51-Jährigen, nieder. Gegen die beiden Deutschen wird jetzt wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ermittelt, teilte die Polizei mit.

Ein weiterer Demonstrant beobachtete das Geschehen und schlug daraufhin mit einem Rucksack, in dem sich angeblich Flaschen befanden, einem freien Journalisten von hinten auf den Rücken. Die Security-Mitarbeiterin eines amerikanischen Kamerateams konnte die Attacke teilweise abwehren, schilderte der DNN-Reporter, der vor Ort war. Der Angreifer entfernte sich zunächst unbehelligt, wurde dann nach Zeugenhinweisen doch noch von Beamten festgenommen. Der 57-jährige Deutsche muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Außerdem ermittelt die Polizei gegen einen 30-Jährigen, der Widerstand gegen die Polizei geleistet hat, teilten die Beamten mit.

Rechter Youtuber festgesetzt

Später musste sich auch der rechte Youtuber Ilia Tabere („Elijah Tee“) einer polizeilichen Maßnahme unterziehen. Was genau ihm vorgeworfen wird, ist bislang unklar. Tabere hatte den ganzen Tag das Geschehen in Dresden „dokumentiert“ und live auf seinem Youtube-Kanal gestreamt. Dabei zog er beispielsweise Vergleiche zwischen dem Ermächtigungsgesetz von 1933 und dem Infektionsschutzgesetz, das kommende Woche beschlossen werden soll. Mehrfach pöbelte er Menschen an, die seine Meinung nicht teilten, darunter am Japanischen Palais eine Journalistin der Sächsischen Zeitung.

Laut eines Polizeisprechers wurden Taberes Video sowie Aufnahmen der Angriffe auf die Journalisten an der Centrum-Galerie gesichert. Die Dokumente werden in den nächsten Tagen strafrechtlich bewertet. Auch Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung würden geahndet, so die Beamten.

Zwang: Polizei setzt Querdenkerin Maske auf

Wie konsequent die Polizei am Sonnabend die Maskenpflicht durchsetzte, zeigt ein Vorfall vom Nachmittag. Als die Beamten nach der unterbundenen „Andacht“ von Querdenkern am Delphinbrunnen die Brühlsche Terrasse räumten, sammelten sich etwa 50 Gegner der Corona-Maßnahmen an der Treppe auf dem Schloßplatz. Die Polizei stellte die Identitäten der Anwesenden fest. Eine Frau, die keinen Mund-Nasen-Schutz trug, habe sich jedoch heftig gegen die Maßnahme gewehrt und die Beamten angehustet, so ein Polizeisprecher. Deshalb zogen ihr die Einsatzkräfte zum eigenen Schutz eine OP-Maske über.

Von ttr