Dresden

Derzeit herrscht lupenreines Aprilwetter: Sonne, Regen und Sturm prägen das Bild in Dresden. Das bekam auch die Feuerwehr zu spüren, die am Donnerstagnachmittag nach Dresden-Gompitz ausrücken musste.

Hier hatte der heftige Wind Teile eines Werbeschilds des dortigen Toom-Baumarkts gelockert. Es drohte in den Eingangsbereich des Marktes zu stürzen. Die Feuerwehr trennte die losen Teile ab und sicherte die Konstruktion. Derweil war ein Stück des Kundenparkplatzes gesperrt.

Von weiteren größeren sturmbedingten Einsätzen in Dresden ist zunächst nichts bekannt. Doch es bleibt weiter windig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt noch bis in den frühen Freitagnachmittag vor Windböen mit bis zu 60 km/h. Für das Wochenende sind erneut Regen, in den höheren Lagen auch Schneefälle vorhergesagt. Es bleibt windig.

Von fkä/halk