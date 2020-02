Dresden

Gegen das scheußlicheWetter in Dresden hilft nur eins: volle Regenmontur! Der Knirps in seiner roten Jacke macht es vor. Mit Gummistiefeln und großem Regenschirm lief er am Montag über den Theaterplatz. Gewappnet gegen die Tropfen vom Himmel und die Pfützen am Boden.

Das Outfit sollten Dresdner auch die kommenden Tage tragen – wenn sie überhaupt das Haus verlassen wollen. Laut Wetterbericht bleibt es nämlich bis zum Freitag ungemütlich. Eine dichte Wolkendecke und regelmäßige Schauer bestimmen die Tage. Nur hin und wieder zeigt sich die Sonne durch das Grau. Wenn, dann sollte der Blick gen Himmel gehen – vielleicht zeigt sich ja ein Regenbogen?

In höheren Lagen hat es derweil in der Nacht geschneit. Der Schnee, der im Erzgebirge und im Thüringer Wald gefallen ist, soll bis mindestens Mittwoch liegen bleiben, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag sagte. „Da ist auch Obacht auf der Straße geboten.“

Am Wochenende können die Dresdner allerdings aufatmen. Sonnabend und Sonntag soll es schöner werden. Mindestens sechs Stunden Sonne prophezeit der Wetterdienst! Perfekt für einen Spaziergang durch die Heide.

