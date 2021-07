Erstmals seit 2007 nimmt die Verkaufsfläche in Dresden ab

Dresden

In Dresden ist zum ersten Mal seit 2007 die Einzelhandelsfläche zurückgegangen. Das erklärte jetzt der Erste Bürgermeister Detlef Sittel (CDU) auf Anfrage von SPD-Stadträtin Kristin Sturm. Im Vergleich zum Jahr 2019 sind im vergangenen Jahr rund 10.000 Quadratmeter Handelsfläche vom Markt gegangen. Das entspricht einem Rückgang von einem Prozent. 2007 war der Rückgang der Ladenfläche mit dem Abriss des Centrum-Warenhauses an der Prager Straße verbunden.

Lebensmittelhandel wächst weiter

Im vergangenen Jahr fällt der Umzug des Wöhrl-Kaufhauses von einem komplett genutzten Gebäude in kleinere Räume ins Gewicht. Aber auch die Schließung des Spielwarengeschäfts Spielaxie in der Altmarkt-Galerie sowie einzelner Modeanbieter und der Rückzug von Pfennigpfeiffer aus der Wallstraße hätten zu dem Rückgang an Verkaufsfläche geführt, erklärte Sittel.

Der Lebensmitteleinzelhandel weise dagegen ein ununterbrochenes stetes Wachstum auf mit mehreren Neueröffnungen von Lebensmittelmärkten im gesamten Stadtgebiet. In den Stadtteilen würden sich die Verluste von Verkaufsfläche mit Zugewinnen die Waage halten. So habe das Otto-Dix-Center massiv an Verkaufsfläche eingebüßt durch den Auszug oder die Schließung von mehreren Geschäften. Auch in den Ortsteilzentren von Gorbitz und Prohlis sei es zu Rückgängen gekommen, während in wohnortnahen Zentren wie am Nürnberger Ei oder am Trachenberger Platz neue Geschäfte eröffnet hätten.

Die Stadtverwaltung sieht wenig Möglichkeiten, den lokalen Einzelhandel zu stärken, erklärte Sittel. So gebe es keine Möglichkeiten, die Vermietungspraxis der Immobilieneigentümer zu beeinflussen. Wo es angemessen und sinnvoll sei, versuche die Stadt, durch entsprechende Verkaufsflächen- oder Grundflächenbeschränkungen in Bebauungsplänen die Ansiedlung von kleinteiligem Einzelhandel zu befördern. Auch der Freistaat Sachsen versuche mit Wettbewerben und einer Projektförderung eine Unterstützung des lokalen Einzelhandels.

Die Stadtverwaltung will einen Fachbeirat einberufen, der eine „Post-Corona-Zukunftsstrategie Innenstadt“ erarbeitet. In diesem Gremium sollen Vertreter des Einzelhandels, der Gastronomie, des Tourismus, der Immobilieneigentümer, der Kultur- und Kreativwirtschaft, zivilgesellschaftlicher Initiativen sowie der Wissenschaft mitwirken.

Von Thomas Baumann-Hartwig