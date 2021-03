Erstimpfungen in Sachsen nur noch mit AstraZeneca-Impfstoff

Dresden

Personen in Sachsen, die in den kommenden Tagen einen Impftermin mit der Zusage haben, dass ihnen Biontec-Impfstoff gespritzt wird, müssen damit rechnen, mit dem Vakzin von AstraZeneca geimpft zu werden. Das erklärte Kai Kranich, Landessprecher des Deutschen Roten Kreuzes, das die Impfungen in Sachsen koordiniert. Aktuell stehe Biontec-Impfstoff in Sachsen nur für Zweitimpfungen zur Verfügung.

„Wir werden impfwillige Personen zu einem großen Teil bitten müssen, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen“, erklärte Kranich. Die Lieferungen von Biontec-Impfstoff seien geringer ausgefallen als angekündigt, nannte er den Grund für den Wechsel der Impfstoffe, der rund eine Woche anhalten werde. „Letztlich ist jede Impfung eine gute Impfung“, appellierte Kranich an die Bereitschaft der Betroffenen, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir verimpfen, was zulässig ist. Die Entscheidung trägt letztlich der impfende Arzt“, so der Landessprecher. Er bittet alle Personen, die nicht mit AstraZeneca geimpft werden wollen, ihren Termin zurückzugeben. „Dann könnten diese Termine an Personen vergeben werden, die kein Problem mit AstraZeneca haben.“ Kranich betonte, dass es sich bei dem Impfstoffwechsel nur um Erstimpfungen handelte. „Alle Zweitimpfungen werden mit dem Impfstoff erfolgen, mit dem die Erstimpfung ausgeführt wurde.“

Personen mit einem Impftermin bittet das DRK, vorab die Aufklärungsbögen sowohl für den Biontec- als auch den AstraZeneca-Impfstoff auszufüllen. „Damit können wir verhindern, dass sich die Wartezeiten im Anmeldebereich der Impfzentren erhöhen“, so der Landessprecher. Das DRK werde rechtzeitig bekanntgeben, wann wieder Biontec-Impfstoff für Erstimpfungen zur Verfügung steht.

Die Bögen stehen im Internet unter https://www.coronavirus.sachsen.de/downloads-9335.html

Von Thomas Baumann-Hartwig