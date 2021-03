Dresden

Geht mit dem befürchteten Ladensterben in Dresden auch ein Hotelsterben einher? Mit dem Quality Hotel Plaza an der Königsbrücker Straße hat nun ein eher großer Anbieter von Gästebetten in der Landeshauptstadt aufgegeben.

Insolvenzantrag schon im November 2020

Das Hotel auf dem Gelände des einstigen Tanz- und Ausflugslokals „Lindengarten“, das von dem stadtbekannten Vorgänger immerhin den denkmalgeschützten Ballsaal rettete, hat nach Auskunft von Rechtsanwalt Harald Bußhardt bereits am 10. November Insolvenzantrag gestellt. Am 1. März ist das Verfahren am Amtsgericht Dresden eröffnet worden.

Immense Einbußen durch Corona-Beschränkungen

Das 1996 erbaute Hotel mit 148 Betten war in Dresden vor allem als Tagungshotel bekannt – bis zu 450 Teilnehmer konnten hier vor Corona Räume fürs Ideenwälzen nutzen. Als Grund für die Pleite nennt Insolvenzverwalter Bußhardt natürlich „die Beschränkungen des Geschäftsbetriebes durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie“. Marktbeobachtern zufolge hat die Hälfte der Betriebe in der Region einen Umsatzverlust von 40 bis 60 Prozent hinnehmen müssen. Bußhardt: „Während der Umsatz des Hotels deutlich reduziert war, liefen die Kosten, insbesondere für die Pacht des Gebäudes, unverändert weiter“. Und – bitterer Nebeneffekt: Mit dem Antrag auf Insolvenz war das Unternehmen vom Bezug staatlicher Hilfen ausgeschlossen.

38 Mitarbeiter haben ihr Jobs verloren

Der Jurist hat den Hotelbetrieb zunächst weitergeführt, das war möglich, denn bis Februar 2021 gab es Insolvenzausfallgeld von der Agentur für Arbeit. Doch Verhandlungen über einen Nachlass bei der Pacht mit dem Eigentümer des Hotels waren nicht von Erfolg gekrönt: Am 1. März wurde das Hotel deshalb geschlossen, 38 Mitarbeiter verloren ihre Arbeit , zum 31. März wird der Betrieb komplett eingestellt. „Das Objekt wird an die Verpächterin zurückgegeben“, erklärte Anwalt Bußhardt.

Eigentümer hat neue Pläne

Offenbar aber hat der Eigentümer des Gebäudes, in dessen Nähe gerade die neue 151. Oberschule entsteht, bereits Pläne: Das Haus werde renoviert und ein neuer Betreiber sei auch schon in Sicht. Die Wiedereröffnung sei allerdings erst zum Jahresende geplant.

Land unter bei Übernachtungen in und um Dresden

Der Dresden Marketing GmbH zufolge sind im Jahr 2020 in Dresden und im Elbland die Übernachtungen um rund 43 Prozent eingebrochen. Es gab 1,3 Millionen weniger Gäste und 2,6 Millionen weniger Übernachtungen als im – coronafreien - Jahr davor.

Tourismus trotz höherer Inzidenz?

Nun richten sich die Hoffnungen – trotz der Absage durch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) – auf das Ostergeschäft. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) sieht „Bewegung in der Osterfrage“ und fordert Stufenpläne für die Wiederöffnung der Betriebe. Dazu laufen Feldversuche in Oberwiesenthal und Augustusburg an. Sie sollen belegen, dass es auch bei höherer Inzidenz Tourismus geben kann.

Von Barbara Stock