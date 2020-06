So war das erste Radiokonzert des Dresdner Kammerchores

Dresden

Wie das wohl klingen würde, dieses Konzert des Dresdner Kammerchores in der Annenkirche…? So richtig sicher ob seines Gelingens war niemand, der Dirigent Hans-Christoph Rademann sprach gar von „skeptischen Gefühlen“. Zweieinhalb Monate keine gemeinsamen Proben, nur individuelles Üben, auf diese lange Dauer (und ein Ende ist ja nicht abzusehen) kein öffentliches Auftreten und damit auch wachsende Sorgen um den künstlerischen Bestand und die wirtschaftliche Perspektive des Ensembles und seiner Mitglieder – das will alles bewältigt sein.

Anzeige

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Dazu kamen noch die für einen Chor eigentlich unmöglichen Bedingungen der Aufnahme in der Annenkirche: Rademann stand in der Mitte seiner in diesem Falle nur 14 Choristen, musste also immer irgendwem den Rücken zudrehen und ständig um dynamischen wie klanglichen Ausgleich zwischen allen bemüht sein. Meterweise Abstände zwischen den Sängern führten außerdem dazu, dass jeder auf sich allein gestellt war und die Töne der Mitstreiter mehr ahnen als wirklich hören konnte. Dass im Ergebnis dennoch ein so ausbalancierter, federnder Chorklang zustande gekommen ist, der für die ausgewählte „feinsinnige Musik“ geradezu wie geschaffen wirkte, zeigt, über welches enorme, über Jahrzehnte gewachsene musikalische Potential der Dresdner Kammerchor und sein Dirigent Hans-Christoph Rademann verfügen.

Weitere DNN+ Artikel

Natur als Sinnbild vom Kreislauf des menschlichen Lebens

Der 250. Geburtstag des schwäbischen Lyrikers Friedrich Hölderlin bot den Anlass für die Werkauswahl, in der der Vertonung seiner Gedichte durch Ernst Krenek Lieder von Brahms, Dvorak und Mendelssohn Bartholdy, die sich ebenfalls mit der Natur als Sinnbild vom Kreislauf des menschlichen Lebens befassen, gegenübergestellt wurden.

Kreneks „Jahreszeiten“ wurden 1925 uraufgeführt und stammen aus einer Phase, in der er experimentierte und auf der Suche nach seinem ureigenen Stil war. In herber Weise mischen sich darin expressionistische Farben mit ganz anderen, ästhetischen Ansätzen. Es war faszinierend zu erleben, mit welcher textausdeutenden Intensität und klanglichen Differenzierungskunst der Dresdner Kammerchor gestochen klar und präzise zu Werke ging. Der Chor hat in den vergangenen Monaten nichts an stimmlicher Brillanz und Perfektion, an Gestaltungskraft und stilistischer Bandbreite eingebüßt. Denn das wurde auch an diesem Abend deutlich: Dresdner Kammerchor und Hans-Christoph Rademann identifizieren sich voll und ganz mit dem, was sie singen, und haben die Mittel dazu.

Das gilt auch für die sechs Lieder op. 59 von Felix Mendelssohn Bartholdy, die eigentlich draußen zu singen sind – romantisches Lebensgefühl pur. Lebhaft und feinfühlig zugleich tauchte der Dresdner Kammerchor in die zarten Stimmungsbilder ein mit Sinn für deren phantasievolle Farbigkeit. Dass unter diesen Umständen selbst ein so oft gehörter „Ohrwurm“ wie der „Abschied vom Walde“ nicht nur in aller Klangpracht zelebriert wurde, sondern auch eine kaum sonst erlebte, tiefe Dimension erhielt, verwunderte nicht.

Transparenz des Chorklangs, Frische und Intonation vom Feinsten

Ungeachtet der Konzertbedingungen stachen wieder die Transparenz des Chorklangs, seine Frische und eine Intonation vom Feinsten hervor, als hätte es die große Pause nicht gegeben. Für den eher zurückhaltenden, schlichten Zyklus „In der Natur“ von Antonin Dvorak hielt das Ensemble jene Stimmungsdichte, jene klangliche und ausdrucksmäßige Flexibilität bereit, die es braucht, um den sehr persönlichen, bekenntnishaften Liedern des Komponisten gerecht zu werden. Schließlich Johannes Brahms und seine melancholischen Gesänge op. 104, die sämtlich um das Thema Abschied kreisen, sich dafür Metaphern aus der Natur bedienen, wie sie Dichter-Lebensfreunde des Komponisten verwendeten und die eine poesievolle, diffizile musikalische Umsetzung erfuhren.

Ein Radiokonzert zum beglückten Genießen! Und dennoch kann und muss man Rademann in seiner Meinung nur beipflichten, dass Streaming-Dienste das Live-Erlebnis von Konzerten nicht ersetzen können.

online abrufbar auf deutschlandfunkkultur.de/konzert

Das Konzert kann man mit einer Spende als symbolischem Eintrittspreis unterstützen. Der Betrag soll direkt in die Chorhonorare fließen (IBAN: DE14 8505 0300 3120 1619 92 / BIC: OSDDDE81XXX)

Von Mareile Hanns