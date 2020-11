Dresden

Am ersten Tag nach den Herbstferien haben sich auch die Dresdner Schulen neuen Herausforderungen stellen müssen. Nach den Corona-Regeln in Sachsen muss an Gymnasien in den Klassen 11 und 12 sowie an Berufsschulen immer dann auch im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, wenn zwischen den Schülern nicht genügend Abstand hergestellt werden kann.

Das funktionierte am Tag 1 nach ersten Reaktionen von Schulleitern und der Schülerschaft. Es bleiben jedoch Diskussionen und offene Fragen. So gibt es nach DNN-Informationen Schüler, die nicht am Sportunterricht teilnehmen, weil dort keine Masken getragen werden müssen und sie das offenbar für sich als zu riskant einschätzen. Ob es sich dabei um ein verbreitetes Phänomen handelt, wie damit umgegangen wird und ob es als Schulschwänzen zu betrachten ist, blieb zunächst offen.

„Weitestgehend Akzeptanz“

Jens Reichel, Schulleiter des Gymnasiums Bürgerwiese, hat am Montagmorgen zunächst zu allen Schülern der Sekundarstufe II gesprochen. „Ich denke, dass die Regel ,Maske oder Abstand’ weitestgehend Akzeptanz fand und natürlich auch umgesetzt wird“, sagte Reichel auf DNN-Anfrage. Außerdem gab es am Nachmittag noch mit Schüler- und Elternsprechern eine Beratung, „wie wir die einzelnen Situationen im Schulalltag sinnvoll so gestalten, dass sie erträglich und wenig ansteckungsgefährlich sind, zum Beispiel durch kurze Pausen zum Durchlüften, in denen bei großem Abstand auf dem Hof auch mal die Maske abgesetzt werden kann“. Reichel sagte, es sei auch nochmal darauf hingewiesen worden, „dass es wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler sich auch außerhalb der Schule an die Regeln halten“.

Ähnlich äußerte sich auch Karsten Jonas, Schulleiter des Gymnasiums Dreikönigschule. Mit Blick auf die Einhaltung der Maskenpflichten „sind wir sehr froh und dankbar, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler einsichtig und verantwortungsbewusst verhalten“, sagte er gegenüber DNN.

Nachteile bei Kommunikation

Dies treffe auch auf die Neuregelung für die Sekundarstufe II zu. Als durchaus nachteilig erweise sich jedoch die durch die Masken eingeschränkte Kommunikation. Lehrer und Schüler müssten sich um deutlicheres und vor allem lauteres Sprechen bemühen. „Mimik wenn nötig ersatzweise zu kommunizieren, sind wir nicht gewohnt.“ Mit solchen Umständen könne man sich einige Wochen arrangieren. Das Ziel sei die Eindämmung der Pandemie bei gleichzeitiger Gewährleistung von Präsenzunterricht. Jonas: „Und diesen wollen unsere Schülerinnen und Schüler nach den Erfahrungen der häuslichen Lernzeit ebenso wie wir unbedingt erhalten.“

Helen Geftler, Schülersprecherin am Bertolt-Brecht-Gymnasium in Dresden und in der 12. Klasse, schätzte am Montag auf DNN-Anfrage ein, dass „sich die große Mehrheit der Schüler an die geltenden Regeln hält“. Die Lehrer hätten zu Beginn des Schultages darauf hingewiesen, wann Masken zu tragen sind. In kleineren Kursen könne bei genügend Abstand im Unterrichtsraum auf die Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden. Bei Kursen mit mehr als 15 Schülern sei es am „BeBe“ in der Regel nicht mehr möglich, für genügend Abstand zu sorgen. Dann müssten Masken getragen werden. Es gebe unter den Schülern aber auch Diskussionen über die Regeln. Mit Schülern, die keine Masken tragen wollten, würden Tutoren und die Schulleitung Gespräche führen.

Minister: Keine Hotspots der Pandemie

„Die Schulen und Kitas sind vergleichsweise sichere Orte und keine Hotspots der Pandemie“, hatte Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) im Vorfeld erklärt. Wissenschaftliche Studien und Erkenntnisse unter anderem der TU Dresden – Prof. Dr. Reinhard Berner – und der Universität Leipzig – Prof. Dr. Wieland Kiess – zeigten, dass Schulen und Kitas keine Pandemietreiber sind, Infektionen meist von außen hereingetragen würden und gerade von Kita-Kindern und jüngeren Schülern keine größere Ansteckungsgefahr ausgehe.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung außerhalb und im Unterricht für Schüler der berufsbildenden Schulen und die Schüler der Sekundarstufe 2 des allgemeinbildenden Gymnasiums (11. und 12. Klasse) ist jetzt nach den aktuellen Regeln im Freistaat Sachsen Pflicht, solange Abstände untereinander nicht eingehalten werden können. In unteren Klassen spielten Ansteckungen laut Kultusministerium zwischen den Schülern kaum eine Rolle.

Bislang wenige Infektionen

Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 5 aller Schularten sind aber verpflichtet, außerhalb des Unterrichts eine Mund-Nasenbedeckung im Schulgebäude und auf dem Schulgelände zu tragen, wenn Abstände untereinander nicht eingehalten werden können. Im Unterricht bestehe in dieser Altersgruppe noch keine Maskenpflicht. An Grundschulen, Horten sowie an Förderschulen (Primarbereich) bestehe im Unterricht und außerhalb des Unterrichts keine Maskenpflicht. Hier wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf dem Schulgelände und dem Gebäude weiterhin lediglich empfohlen.

Vor den Herbstferien waren laut sächsischem Kultusministerium 99,3 Prozent der Schüler im Präsenzunterricht. Lediglich 0,7 Prozent mussten aufgrund von Quarantäne von zu Hause aus Lernen. Die Zahl der festgestellten Infektionen bei Schülern und Lehrern lag im Promillebereich.

