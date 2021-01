Das über Norditalien liegende Tief „Lisa“ hat in der Nacht zum Sonntag den ersten Schnee des Jahres nach Dresden gebracht. Er bleibt aber nicht lang liegen, prognostizieren die Meteorologen.

Erster Schnee in Dresden – Nachts Glättegefahr

Winter - Erster Schnee in Dresden – Nachts Glättegefahr

Winter - Erster Schnee in Dresden – Nachts Glättegefahr