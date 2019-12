Erster Blick in neue Dresdner Stadtbahnwagen ab Januar möglich

Dresden

Anfang Januar kommt der erste neue Stadtbahnwagen nach Dresden. Zumindest im Modell. Im Verkehrsmuseum ist ab 8. Januar für eineinhalb Wochen ein Holzmodellbau zu sehen, der maßstabgetreu den ersten Wagenkasten samt Fahrerkabine zeigt.

Für die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) ist es ein weiterer Schritt in der Beschaffung dringend benötigter Stadtbahnzüge. Im Sommer haben sie mit Hersteller Bombardier einen Liefervertrag für 30 Bahnen unterschrieben.

Im Vorfeld hatte es ein aufwendiges, zweijähriges Beschaffungsverfahren gegeben. Dabei wurden schon viele technische Vorgaben ganz genau festgehalten und in ein sogenanntes Lastenheft geschrieben.

Weil aber der Teufel oft im Detail steckt, wollen die DVB mit dem Modell in Originalgröße auf Nummer sicher gehen. „Wir wollen vor allem von unserem Fahrpersonal und den Fahrgästen ein Feedback bekommen“, sagt DVB-Sprecher Falk Lösch.

Tests mit Personal und Fahrgästen unterschiedlicher Couleur

Was er meint: Im Januar werden Straßenbahnfahrer einen ganz genauen Blick in die Fahrerkabine nehmen und dort alles auf den Prüfstand stellen. Vor allem die Frage, ob alle Bedienelemente so angeordnet sind, dass sich die Bimmel gut durch den Dresdner Stadtverkehr steuern lässt, soll das Fahrpersonal beantworten.

Das Modell wird aus Holz gebaut. Im Verkehrsmuseum wird es aber wirken wie der echte erste Wagenkasten eines neuen Stadtbahnwagens.. Quelle: DVB AG

An ausgewählten Tagen werden Rollstuhlfahrer den Wagenkasten austesten. Bei ihnen geht es um andere Fragen: Lässt sich in der Stadtbahn gut manövrieren? Sind die Taster für den Haltewunsch gut zu erreichen. Genügt der Platz? Bei Blinden und Sehschwachen dreht es sich davon abweichend um die Frage, ob sie sich gut im Wagen orientieren können. Ein Testtag ist zudem Kindern und Studenten vorbehalten, um deren Sichtweise auf den neuen Wagen zu erfahren.

Auch Otto-Normal-Fahrgast ist im Modell willkommen und wird um seinen Eindruck von der Wagengestaltung gefragt. „Sicher können wir an der einmal bestellten technischen Ausrüstung nichts mehr ändern“, sagt DVB-Sprecher Lösch. So sind drahtloses Internet und eine Klimaanlage in den neuen Wagen Standard. Aber vor allem Fragen der Nutzerfreundlichkeit könnten noch geklärt werden.

100 Fahrgäste mehr pro Wagen

Nach dieser Testphase zu Jahresbeginn wird es dann wieder still um die neuen Stadtbahnwagen. Erst 2021 werden die ersten der reichlich 43 Meter langen Bahnen in Dresden erwartet. Zum Einsatz werden sie wohl zuerst auf der Linie 2 kommen, deren Strecke bis auf eine Engstelle am Hebbelplatz schon für die neuen, breiteren Wagen ausgelegt ist.

Diese sind 35 Zentimeter breiter als die bisher 166 in Dresden fahrenden Niederflurwagen aus Bautzen. Das ermöglicht Doppelsitze auf beiden Fahrzeugseiten und einen etwas breiteren Mittelgang.

Dank größerer Fahrzeugbreite gibt es Doppelsitze auf beiden Seiten. Quelle: Visualisierung: Bombardier

Für die DVB besonders wichtig ist der Kapazitätsgewinn: In die neuen Stadtbahnwagen passen etwa 100 Fahrgäste mehr als in die Stadtbahnwagen der ersten Generation von Bombardier, die sie ablösen sollen. Deshalb werden sie eigentlich dringend auf den Linien 7 und 3 gebraucht, die eher als die Linie 2 mit Kapazitätsproblemen zu kämpfen haben. Dort müssen allerdings noch die Gleise auf Großenhainer und Hansastraße (Linie 3) sowie Königsbrücker und Kesselsdorfer Straße (Linie 7) für die neuen Stadtbahnwagen angepasst werden.

Diese kosten rund 4,2 Millionen Euro das Stück. Da Bombardier auch die Wartung für 24 Jahre übernimmt, bezahlen die Verkehrsbetriebe knapp 200 Millionen Euro für die 30 neuen Bahnen, die bis 2023 alle ausgeliefert sein sollen. Etwa die Hälfte der Summe kommen von Freistaat und EU.

Außerdem haben DVB und Bombardier eine Option für zehn weitere Stadtbahnwagen der neusten Generation vereinbart. Die können die Verkehrsbetriebe aber nur dann ziehen, wenn sie das dafür nötige Geld aufgetrieben haben.

Besichtigung: Das Modell ist vom 8. bis 19. Januar jeweils mittwochs bis sonntags von 10 bis 18 Uhr im Verkehrsmuseum zu besichtigen. Der Zugang ist bei freiem Eintritt über den Stallhof möglich. Gleichzeitig bekommen Besitzer einer Abo-Monatskarte der DVB einen Euro, Kinder 0,50 Cent Rabatt auf die Eintrittskarte fürs Museum.

Die neue Stadtbahn in technischen Daten Fahrzeuglänge: 43,3 Meter Fahrzeugbreite: 2,65 Meter Spurweite: 1450 Millimeter Kapazität: 290 Fahrgäste Niederfluranteil: etwa 65 Prozent Nutzungsdauer: mindestens 30 Jahre Geschwindigkeit: bis zu 70 km/h kleinster Bogenradius: 17 Meter

Von Uwe Hofmann