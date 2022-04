Erste Lösungen im Anmeldeprozess für Grundschulen in Dresden

Dresden

Im schwierigen Prozedere um die Vergabe der Schulplätze für die künftigen Abc-Schützen zeichnen sich erste Lösungen ab. Im Dresdner Osten können Eltern vermutlich aufatmen, in der Innenstadt dürfte das anders aussehen.

Wie bei den Anmeldungen für die Oberschulen und Gymnasien erhalten die Eltern am 3. Juni die Bescheide zur Aufnahme ihrer Kinder an der Grundschule. Im Gegensatz zu den weiterführenden Schulen gibt es für die ersten vier Schuljahre feste Grundschulbezirke, in denen die Stadt den Kindern im entsprechenden Alter grundsätzlich einen Platz anbieten muss. Meistens sind mehrere Grundschulen zu einem „gemeinsamen Grundschulbezirk“ zusammengefasst.

Kniffliger Fall im Schulbezirk Loschwitz

Zu den kniffligen Fällen gehört in diesem Jahr der Schulbezirk Loschwitz mit der 59. Grundschule auf dem Weißen Hirsch (Kurparkstraße 12), der 61.Grundschule in Rochwitz an der Hutbergstraße 2, der 62. Grundschule in Loschwitz und der 88. Grundschule, die derzeit ihren Sitz an der Dresdner Straße 50 in Hosterwitz hat und sich den Standort mit der 88. Oberschule teilt, aber im kommenden Schuljahr am Plantagenweg in einer sanierten Schule angesiedelt werden soll. Nach erheblichem Verzug im gesamten Bauprozess ist der Start am neuen Standort nach den Winterferien 2023 geplant.

Für diesen Bereich gab es laut Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) insgesamt etwa 250 Anmeldungen. Diese Zahlen sind bis zuletzt im Fluss, weil es Umzüge gibt oder sich Eltern beispielsweise doch für die Schule eines freien Trägers entscheiden. Allein 75 Anmeldungen entfallen aktuell auf die Grundschule in Rochwitz. Im Prinzip können dort aber nur 56 Kinder in zwei Klassenzügen aufgenommen werden.

Drei erste Klassen in Rochwitz denkbar

Wie Donhauser jetzt in Aussicht stellt, könnte es an der Schule im neuen Schuljahr zur Einrichtungen einer dritten Klasse kommen. Derzeit gebe es dazu noch verschiedene Prüfungen im Amt für Schulen der Stadt. Damit können viele Eltern und Kinder aufatmen, die an ihrer Wunschschule aufgenommen werden und denen lange Schulwege erspart bleiben. Grundsätzlich ist die Schule jedoch zweizügig konzipiert. Es wird also enger.

Donhauser sieht in diesem Bereich der Stadt grundsätzlich Bedarf, über die Zusammenfassung der Grundschulen zu diskutieren. Angesichts der Distanzen sei es „sportlich, von einem gemeinsamen Grundschulbezirk zu sprechen“. Hier sollte überlegt werden, ob Veränderungen möglich sind, meint der Bildungsbürgermeister. Dafür müsste er den Stadtrat gewinnen. Erfahrungsgemäß ist das sensibel.

Im kommenden Schuljahr würde die 88. Grundschule zunächst einzügig bleiben, am neuen Standort soll sie später aber zwei 1. Klassen aufnehmen. Donhauser will für die Anmeldungen für das Schuljahr 2023/24 auf jeden Fall frühzeitig auf die Eltern zugehen, um eine bessere Verteilung der Anmeldungen zu erreichen.

Losverfahren absehbar

Während an der 61. Grundschule ein Losverfahren abgewendet scheint, stellt das Landesamtes für Schule und Bildung fest: „Dass es zu Losverfahren an einigen Grundschulen kommen wird, ist unstrittig, jedoch sind Aussagen zu diesem frühen Zeitpunkt nicht möglich.“

An den Grundschulen liefen aktuell noch Verfahren zu vermutetem sonderpädagogischen Förderbedarf sowie Rückstellungsgespräche. All das kann die Zahl der aufzunehmenden Kinder beeinflussen. Erst wenn das alles geklärt sei, könnten „valide Aussagen“ zu „eventuellen Losverfahren“ gemacht werden. So werde auch im Schulbezirk Loschwitz die Klassenbildung noch „final abgestimmt“.

Zusätzliche Klassen in anderen Schulbezirken

Längst sind auch die Grundschulen zum Betätigungsfeld für Anwälte geworden. Kommen Kinder bei ih­ren Wunschschulen nicht zum Zug, landen die Fälle auch vor Gericht. Im Juli 2021 waren beim Verwaltungsgericht Dresden mehr Fälle von Grundschulen anhängig als von Gymnasien.

Nach den Angaben des Landesamtes für Schule und Bildung wird es auch in den Grundschulbezirken Prohlis, Blasewitz, Pieschen und Plauen „wahrscheinlich zu weiteren Klassenaufwüchsen kommen“. Details nannte das Amt noch nicht. Die Behörde stellte jedoch fest: „Insgesamt können alle Grundschulkinder im Dresdner Stadtgebiet gut mit einem Schulplatz versorgt werden.“

Verzögerter Containeraufbau in der Altstadt

Eng wird es dabei auch im Schulbezirk Altstadt I zugehen, in dem seit Jahren Kapazitätsprobleme bestehen. Da die Anmeldezahlen in diesem Bereich, zu dem die 10. Grundschule (Struvestraße 10), die 16. Grundschule (Josephinenstraße 6) sowie die 102. Grundschule (Pfotenhauerstraße 40) und die 113. Grundschule (Georg-Nerlich-Straße 1) gehören, „wie in den Jahren zuvor sehr hoch sind, wird an der Klassenbildung an den umliegenden Grundschulen festgehalten“. Es bleibt also eng, wo es in den Vorjahren schon eng geworden ist. An der 10. Grundschule wird über eine dritte 1. Klasse nachgedacht. Das ist aber noch offen.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich der Aufbau der Container für die zeitweise Erweiterung der 10. Grundschule verzögert. Laut Donhauser werden sie vermutlich erst einen Monat nach dem Start des Schuljahres zur Verfügung stehen. Hier hatte es eine Verzögerung im Vergabeverfahren gegeben, weil ein unterlegener Bieter gegen die Entscheidung der Stadt vorgegangen war. Die Sache sei inzwischen geklärt.

Von Ingolf Pleil