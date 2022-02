Erste Grüne Pfeile für Radfahrer in Dresden

Dresden

Für Radfahrer gibt es jetzt die ersten Grünen Pfeile in Dresden. Seit der teilweisen Freigabe der Großenhainer Straße am 31. Januar sind die Pfeile an folgenden Orten zu finden: Zufahrt Fritz-Reuter-Straße am Knotenpunkt Großenhainer /Fritz-Reuter-Straße und Zufahrt Liststraße am Knotenpunkt Großenhainer /Liststraße.

Wie die Stadt mitteilt, machte es eine Neuerung der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung möglich, die das Bundesverkehrsministerium 2021 auf den Weg brachte. „Radfahren in Dresden soll sicherer und komfortabler werden“, sagt Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn. „Deshalb werden weitere Grünpfeile folgen.“

Das Straßen- und Tiefbauamt erstellt hierfür aktuell ein Arbeitsprogramm zur Prüfung und Anordnung der Verkehrszeichen.

Von DNN