Erste Gleise auf der Dresdner Augustusbrücke verlegt

Dresden

Im August 2017 befuhr bislang letztmals eine Straßenbahn die Augustusbrücke. Eigentlich sollten die Linien 4, 8 und 9 ja schon Ende 2019 wieder zwischen Neustädter Markt und Theaterplatz verkehren, hoffte die Stadt.

Breite Gleise für Stadtbahnwagen

Doch es gab diverse Verzögerungen – unter anderem musste wegen Brückenbögen des Vorgängerbaus aus dem 13. Jahrhundert, die in keiner Karte verzeichnet und deshalb unverhofft im Unterbau der Gleise aufgetaucht waren, umgeplant werden. Was für Archäologen eine Sensation war, entpuppte sich für die Dresdner Verkehrsbetriebe als Rückschlag, denn so war auch die dann für 2020 vorgesehene Wiedereröffnung der Straßenbahnstrecke nicht machbar. Doch einmal mehr scheint sich nun zu bewahrheiten: Was lange währt, wird gut.

Nun lautet das Ziel: Ende dieses Jahres! Dass dies nicht nur ein weiteres Luftschloss ist, darauf deutet seit Neuestem auch ein konkret sichtbarer Baufortschritt hin: Am Mittwoch verlegten Bauarbeiter die ersten Meter Gleise auf der Elbquerung – mit mehr Abstand als einst, damit auch die neuen, breiteren Stadtbahnwagen passieren können. „Die Kurve am Schloßplatz als Anschluss zur Sophienstraße ist schon fertig. Bis Ende Juni werden nun die Gleise über die gesamte Brücke bis zur Rampe am Neustädter Markt verlegt, dann folgt bis September das Granitpflaster“, berichtet DVB-Sprecherin Anja Ehrhardt.

Am nördlichen Brückenkopf geht es dann parallel schon mit dem nächsten Projekt weiter. Von Juli bis Oktober wird das Gleisdreieck als Abzweig von der Köpcke- und der Großen Meißner Straße auf die Brücke erneuert. Und von September bis Jahresende sollen schließlich noch die Bauarbeiten an der Haltestelle für die Linie 8 laufen. Dann entstehen auf der Brückenrampe neben dem Blockhaus, das zurzeit für das Archiv der Avantgarden umgebaut wird, zwei je 37 Meter lange, barrierefreie Zugänge zur Tram. Dafür wird die Fahrbahn, auf der dann nur noch Radfahrer, Taxis und Busse fahren dürfen, angehoben. Vor Baubeginn gab es dort nur einen Bedarfshalt.

Halten die Linien 4 und 9 auch?

Anja Ehrhardt zufolge sei noch in der Diskussion, ob dort tatsächlich nur die Linie 8 halten soll. Die Linien 4 und 9 haben ihre Haltestelle gleich im Mittelstreifen der Großen Meißner Straße am Neustädter Markt. Der dortige Halt ist längst barrierefrei ausgebaut und soll erneuert werden. Dennoch sei auch denkbar, dass die Bahnen dieser beiden Linien zur Erleichterung des Umstiegs auch noch mal gleich „um die Ecke“ halten – wie es etwa auch am Lennéplatz praktiziert wird. Die Entscheidung darüber sei eine Abwägung, bei der unter anderem das Fahrgastaufkommen und die höhere Fahrtzeit durch den zusätzlichen Stopp zu berücksichtigen seien.

Mit Beginn des Jahres 2022 werde es dann also eine runderneuerte Straßenbahnstrecke vom Postplatz über den Theaterplatz bis zum Goldenen Reiter geben. Nach über vierjähriger Abstinenz rollen die Linien 4, 8 und 9 dann endlich wieder über die Augustusbrücke. Aktuell ist der Straßenanschluss auf der Altstädter Seite fast fertig, ebenso wie die sogenannte Oberstromseite der Brücke, also die elbaufwärts gelegene Hälfte.

Auf der Seite, die zur Marienbrücke zeigt, sind die Arbeiten vor allem in Richtung Neustädter Ufer in vollem Gange, unter anderem an der Brüstung. Vom Neustädter Markt aus können Fußgänger und Radfahrer nur den Weg auf der Oberstromseite nutzen, ab dem vierten Pfeiler steht ihnen zusätzlich auch der Gehweg auf der anderen Seite zur Verfügung. Die Verbindung zwischen beiden Seiten muss vorübergehend gekappt oder verlegt werden, wenn dort demnächst Gleise gebaut werden.

Von Stefan Schramm