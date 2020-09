Erste Bilanz der Maskenpflicht in Dresden: Ordnungsamt stellt zwölf Verstöße fest

Dresden

Mit dem Inkrafttreten der neuen Corona-Schutzverordnung am 1. September kann das Ordnungsamt Dresden nun Verstöße gegen die Maskenpflicht ahnden. Während ihrer ersten Kontrolle haben die Mitarbeiter des Ordnungsamtes insgesamt zwölf Verstöße festgestellt – acht in den öffentlichen Verkehrsmitteln sowie vier in Dresdner Geschäften.

In allen Fällen hatten Menschen die Maske nicht korrekt getragen oder beim Eintreten ins Geschäft nicht rechtzeitig aufgesetzt. „Die so angetroffenen Personen korrigierten ihr Verholfen sofort“, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Deshalb mussten die Mitarbeiter des Ordnungsamtes keine Bußgelder verhängen.

Bußgelder in Höhe von 60 Euro

„Der ganz überwiegende Teil der Dresdnerinnen und Dresdner trägt seine Mund-Nasen-Bedeckung richtig und diszipliniert“, sagt Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel ( CDU). Er erhoffe sich von der neuen Regel, „dass sie auch all jene an die Pflicht zum Tragen einer Maske erinnert, die dies bisher eher als fakultativ betrachtet haben.“

Wer bei einer Kontrolle ohne Mund-Nasen-Schutz auffällt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro rechnen. Davon ausgenommen sind Personen mit einem Schwerbehindertenausweis oder jene, die ein ärztliches Attest vorlegen können. Verweigern Menschen, ihre Personalien im Zuge der Anzeige zu nennen, stellt das eine weitere Ordnungswidrigkeit dar. Die Geldbuße: bis zu 1.000 Euro.

Die neue Corona-Schutzverordnung soll bis zum 2. November gelten.

Von ffo