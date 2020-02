Erst Rotlicht, dann Crystal: Dreifacher Mörder steht jetzt wegen Drogenhandels vor Gericht

Dresden

Wegen Drogenhandels stehen seit Mittwoch André G. und Dominik H. vor dem Dresdner Landgericht. Laut Staatsanwaltschaft haben sich die beiden im Sommer 2018 mit dem An- und Verkauf von Crystal ihren Lebensstandard aufgebessert. Zu den Vorwürfen wollen sich die beiden nicht äußern. Die Kammer ist auf Zeugen angewiesen. Zunächst sind elf Verhandlungstage angesetzt.

Dominik H., der die deutsche und polnische Staatsbürgerschaft besitzt, hatte offenbar gute Beziehungen zur Drogenszene in Polen. Der 38-Jährige soll den Stoff organisiert und in drei Fällen über die Grenze gebracht haben. Er übergab das Rauschgift an den Mitangeklagten, der die Drogen dann weiterverkaufte. André G., der wohl die treibende Kraft war, soll noch einen weiteren Drogenkurier gehabt haben – Laurent F.

Drogenkurier wegen Doppelmordes auf der Anklagebank

Den, so die Anklage, habe er angestiftet, Crystal bei Dominik H. in Zgorzelec abzuholen und nach Deutschland zu bringen. Bei vier Fahrten habe der insgesamt 2,2 Kilogramm Crystal über die deutsch-polnische Grenze geschmuggelt. Am 4. Januar 2019 wurde Laurent F. mit einem Kilo im Auto festgenommen , aber im Gegensatz zu den beiden Angeklagten schnell entlassen.

Insgesamt geht es in dem Prozess nicht um die große Drogenmenge – interessant sind allerdings die Beteiligten. Laurent F. sitzt nicht mit den beiden auf der Anklagebank, sondern in einem anderen Verfahren. Der 55-jährige Franzose muss sich seit vergangener Woche nicht nur wegen Drogenhandels, sondern vor allem wegen Doppelmordes vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts verantworten. Er soll am 9. Mai vergangenen Jahres seine beiden Kinder brutal getötet und danach versucht haben, auch seine getrennt von ihm lebende Ehefrau umzubringen.

Zwei Tage vor dieser Tat war Andrè G. festgenommen worden. Er und Laurent F. kennen sich seit Jahrzehnten. Auch der gebürtige Ukrainer war schon wegen Mordes angeklagt. Der 47-Jährige hat eine beachtliche kriminelle Karriere hingelegt und fast sein halbes Leben hinter Gittern verbracht. Bei der derzeitigen Verhandlung geht es auch um eine Sicherheitsverwahrung.

André G. kassierte 1999 wegen dreifachen Mordes lebenslang

Mitte der 90er Jahre mischte André G. kräftig in der Dresdner Rotlichtszene mit, wurde wegen Schutzgelderpressung verurteilt und kassierte 1999 wegen dreifachen Mordes lebenslang. Er hatte im Juni 1996 den Zuhälter Satybaldy-uulu Bek sowie zwei Prostituierte getötet. Der Kirgise und die beiden Frauen waren in einer als Bordell genutzten Wohnung auf der Weimarischen Straße per Kopfschuss regelrecht hingerichtet worden.

Nach 17 Jahren Haft kam André G. im Dezember 2013 aus dem Gefängnis und saß ganz schnell wieder vor Gericht. 2015 wurde er in Görlitz zu zwei Jahren und neuen Monaten verurteilt. Man hatte ihn mit 145 Gramm Crystal und einem Beil im Auto erwischt.

Von Monika Löffler