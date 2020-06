Erst „Küchenschlacht“, dann Elbflorenz – Verena Leisters zündet Geschmacksexplosionen für Dresden

Dresden

Fünf Jahre ist es her, dass der Anruf einer unbekannten Nummer das Leben der jungen Wahl-Dresdnerin Verena Leister aus den Angeln hob. Am anderen Ende der Leitung: TV-Koch Horst Lichter. Er beglückwünschte die perplexe Hotelfachfrau-Auszubildende zu ihrer Teilnahme am ZDF-Format „Die Küchenschlacht“ - und erntete schiere Überraschung. „Ich habe das alles für einen kuriosen Scherz gehalten und war ziemlich sicher, dass ich gerade live in irgendeiner Radiosendung veräppelt werden sollte“, erinnert sich die gebürtige Thüringerin heute lachend an den Moment, der alles verändern sollte.

„Pobacken zusammenkneifen und los geht‘s“

Denn ein Scherz war Lichters Anruf keineswegs – Verenas Zwillingsschwester hatte Schicksal gespielt und die ahnungslose Hobbyköchin hinter ihrem Rücken für die Show angemeldet. Die war davon zuerst alles andere als begeistert, fügte sich dann aber in das ihr zugedachte Abenteuer: „Ich hatte damals überhaupt kein Selbstbewusstsein, war fest davon überzeugt, dass ich das niemals hinkriege und hatte tierische Panik. Irgendwie hat mich der Nervenkitzel dann aber doch so gereizt, dass ich das unbedingt ausprobieren wollte. Also hieß es: Pobacken zusammenkneifen und los geht‘s“.

Wilde Kreationen aus dem Lostopf

Von dieser Entscheidung profitierten vor allem Verenas Freunde, die sich fortan wöchentlich zu Dinnerabenden in ihrer kleinen Wohnung einfinden durften, um sich kreative Kreationen auf der Zunge zergehen zu lassen. Schon damals zeigte Verena Mut zur Lücke: „Ich hab mich damals viel mit Food Pairing beschäftigt, kleine Lose gebastelt und so dann die wildesten Kombinationen zusammengestellt“. So galt es etwa, ein Dessert mit Sellerie und Kaffee zu ersinnen. Klingt komisch, erwies sich aber als ziemlicher Knaller. „Ich hab das ganz oft schon auf der Zunge gespürt und für mich entschieden, das passt – egal, wie absurd eine Zusammenstellung erstmal schien“.

Auch die Gäste waren stets begeistert von dem, was Verena auftischte. Wenngleich der Inhalt des aufgestellten Spendenschweins die Wertschätzung monetär nur unzureichend widerspiegelte. „Ich hab enorm viel drauf gelegt damals. Meine Freunde waren ja auch alle noch in der Ausbildung und hatten einerseits nicht die Kohle, andererseits auch ein anderes Verständnis, was ein Drei-Gang-Menü mit jeweils passenden Weinen und Aperitif so kosten kann, wenn man wertige Lebensmittel verwendet“, lacht die quirlige Brünette heute und bereut trotzdem nichts. Nicht nur ihren eigenen Stil konnte sie so schließlich entwickeln, auch das positive Feedback bestärkte sie in ihrem Plan, „Die Küchenschlacht“ zu rocken. Und das gelang ihr dann auch: Bis ins Finale kochte sie sich in der TV-Show.

„The Taste“ – Deutschlands größte Kochshow

Bei „The Taste“ – Deutschlands größter Kochshow ( SAT1) – bewarb sie sich dann auch gleich ohne schwesterliches Zutun und schaffte es 2016 unter Coach Roland Trettl immerhin auf Platz 11. Auch dieser zeigte sich begeistert von Verenas Kreativität und fühlte sich mitunter gar in ganz neue Geschmackswelten entführt. Weswegen er sie auch kurzerhand von ihrem Vorhaben abbrachte, eine professionelle Kochausbildung zu beginnen und stattdessen dazu ermunterte, ihren eigenen kreativen Kopf zu behalten.

Dieser traf dann auch direkt eine Entscheidung: Ihre Stelle im NH-Hotel, wo sie nach der Ausbildung an der Rezeption übernommen worden war, hängte sie an den Nagel und machte sich selbstständig. Heute ist Verena als Event-Köchin gut gebucht.

PopUp-Restaurant „Flavor Blast“

Die 27-Jährige kocht bei privaten Feiern und Küchenpartys, gibt ihr umfangreiches Wissen in Kochkursen oder Einzelcoachings weiter, becatert große Hochzeiten und ist mit der „Löffelbande“, die sie zusammen mit fünf weiteren Teilnehmern ihrer „The Taste“-Staffel bildet, regelmäßig auf landesweiten Events unterwegs. Ihren wachsenden Kundenstamm verdankt sie vor allem der Mundpropaganda ihrer begeisterten Gäste.

Seit 2018 bespielt sie mit ihrem PopUp-Restaurant „Flavour Blast“ regelmäßig kulinarische Hotspots in Dresden. Beim Menüwettbewerb „Kochsternstunden“ erkochte sie sich damit im vergangenen Jahr den fünften, diesmal sogar den dritten Platz – sachsenweit. Und weil das noch nicht reicht, springt sie noch immer gern in der Küche der Weinzentrale ein und hat im letzten Jahr als Foodleitung der Filmnächte am Elbufer frischen Wind in die dortige Küche gewirbelt.

Märchen ohne Prinzessin

Märchenhafter könnte man sich diese Bilderbuchkarriere kaum ausdenken. Weil Verena aber ganz unprinzessinnenhaft ihr Schicksal selbst in die Hand genommen hat, ist das Geheimnis ihres Erfolgs vor allem in ihrer unermüdlichen Lust aufs Lernen und der Liebe zum Kochen zu finden. Diese nahm ihren Anfang schon in der frühen Kindheit auf dem elterlichen Hof: „Meine drei Geschwister waren immer irgendwo draußen, während ich stets bei meiner Mama, einer fantastischen Köchin und Bäckerin, in der Küche zu finden war“. So wurde dann auch die ursprünglich angestrebte Ausbildung zur Musicaldarstellerin nach einer krankheitsbedingt geplatzten Aufnahmeprüfung ad acta gelegt. Stattdessen gab`s Praktika in einer Konditorei und bei einer Eisdiele – aufstehen morgens um vier inklusive - und eine Ausbildung in der Hotellerie.

„Tu es nicht!“

Auch nach „The Taste“ ging es erstmal wieder ans Lernen: Beim Cateringunternehmen „ Al Dente“ lernte sie nicht nur Kalkulation und wichtige Basics wie das Filetieren von Fisch, sondern ließ auch ihren Ruf als Chaos-Queen zugunsten eines stets penibel organisierten Arbeitsplatzes hinter sich. Verenas Freund darf in der gemeinsamen Küche zwar gern Chaos anrichten - „zugucken kann ich da dann aber nicht – ich esse dann lieber“, lacht die bodenständige Powerfrau.

Statt sich als Lohn der harten Arbeit mal einen Luxusurlaub zu gönnen, hat Verena lieber investiert und über die Jahre ein beachtliches Arsenal an Equipment angelegt. Eine Produktionsküche nebst Lager nennt sie inzwischen ihr Eigen. Sie kann mit Outdoorküche, -grill und -ofen aufwarten und auf die Unterstützung von eingespielten Partnern wie Weinexperte Jens Hugel vom Weinkombinat, das Serviceunternehmen Elbtalteam und Ausstatter Edelmann bauen.

Vergangenes Jahr stand sie sogar kurz davor, auf vielfachen Wunsch ihr eigenes Lokal zu eröffnen. Erst im letzten Moment riet ihr die innere Stimme „Tu es nicht!“. Auch das hat sie nicht bereut, zu sehr liebt die umtriebige Verena ihren kunterbunten Arbeitsalltag mit den vielen unterschiedlichen Herausforderungen.

Corona brachte auch Erkenntnisgewinn

Saure-Gurken-Zeiten gibt‘s natürlich trotzdem immer mal – auch ohne Corona. Diese nutzt sie dann einfach, um sich neue Projekte auszudenken und sich kreativ in der eigenen Küche auszutoben. Auch wenn Verena wie alle Gastronomen mit den Folgen der Krise und abgesagten Aufträgen zu kämpfen hat, hat sie vor allem eine Erkenntnis aus dem Lockdown gezogen: „Das Liefergeschäft ist keine Alternative für mich – ich brauche den direkten Austausch mit den Gästen“. Demnächst soll es mit kleineren Küchenpartys wieder losgehen. Beim Kochsternstunden-Spezial vom 29. Mai bis 14. Juni ist sie übrigens nicht dabei - „ich freue mich aber schon jetzt darauf, die tollen Kollegen zu unterstützen und ganz viel Essen zu gehen“. Was sie, sollte das überhaupt möglich sein, nur noch sympathischer macht.

www.verenaleister.de

instagram: flavour_blast_by_verenaleister

Von Kaddi Cutz