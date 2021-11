„Erschrocken“ über die Lage in der Notaufnahme: Lesermeinungen zum Umgang mit Corona

Dresden

Immer wieder erreichen uns Leserbriefe zum Thema Corona – darunter sind ganz persönliche Erlebnisse wie die einer Leserin, die unlängst mehr als sieben Stunden in der Notaufnahme auf ihre Behandlung warten musste. „Schwestern, Pfleger und Ärzte sind am Ende“, schildert sie ihren Eindruck.

Andere DNN-Leser bewerten die Reaktionen der Politik kritisch oder versuchen, einen Umgang mit Impfgegnern zu finden. Eine Auswahl an Leserbriefen:

„So kann man Impfgegner nicht überzeugen“

Was nützt mir die Information, wie viel Sachsen sich derzeit impfen lassen. Die Frage steht doch nach dem Impfangebot mit vertretbaren Wartezeiten. Wenn man derzeit zum Beispiel in Dresden außer den niedergelassenen Ärzten täglich nur zwei Impfteams halbtags anbietet, die zudem noch unzumutbar überlaufen sind und Impfwillige weggeschickt werden.

So kann man Impfgegner nicht überzeugen.

Dieter Szendzielorz

„Ich will nicht für die Ignoranz hiesiger Leerdenker und Impfgegner bestraft werden“

Als Konzertveranstalter habe ich zum ersten Mal seit März 2020 drei Konzerte für Ende Dezember 2021 geplant, auch zwei für Januar, zwei für Februar ... und hatte da schon vor Wochen (und bevor die sächsische Politik erstmals von 2G sprach) genau dies für mich und meine potenziellen Gäste auch so entschieden: 2G++.

Anders würde ich nicht arbeiten wollen, also geimpft / genesen (auch auf der Bühne!), zusätzlich getestet und zusätzlich noch Abstand im Besucherraum zwischen den Besuchergruppen. Ich will (oder wohl besser: ich wollte) nur Konzerte veranstalten mit maximalem Schutz für meine Gäste. Das verstehe ich unter Verantwortung, die ich für diese habe.

Dass die sächsische Regierung jetzt wieder alle Theater, Kinos, Veranstaltungsräume und so weiter dichtmacht, ist für mich nicht nachvollziehbar. Diese Entscheidung erscheint mir völlig kopflos. Sie ist das Eingeständnis, wochen- und monatelang nichts getan zu haben, als man noch angemessen hätte reagieren können.

Denn diese vierte Coronawelle kommt nicht aus dem Nichts, sie kam und kommt mit wissenschaftlicher Ansage. Doch weil es versäumt wurde, vorausschauend zu reagieren, bleibt jetzt mal wieder nur die ganz große Keule.

Und das Schlimmste daran ist: Es nimmt die Menschen in Gruppenhaftung und bestraft diejenigen, die seit Monaten vernünftig sind, die sozial und solidarisch handeln, die AHA-Regeln einhalten und die sich haben impfen lassen, für sich selbst und für die Gesellschaft, die seit Monaten alles tun, damit unsere Gesellschaft endlich und möglichst ohne so hohe Opferzahlen durch diese Pandemie kommt.

Genau diese Menschen müssten von der Regierung beschützt und gestärkt werden! Mit Klarheit und Kraft. Leider macht die sächsische Staatsregierung das genaue Gegenteil, sie tritt grad gerade denen gehörig in den Arsch, die es eben nicht verdient haben. Sorry für die Wortwahl, aber genauso fühle ich mich grad. In den Arsch getreten. Und das macht mich wütend.

Ich will nicht für die Ignoranz hiesiger Leerdenker und Impfgegner bestraft werden, die zwar immerfort nach „Freiheit!“ schreien und diese von der Gesellschaft als allumfassende Selbstverständlichkeit einfordern, dabei aber keinerlei Verantwortung für eben jene Gesellschaft zu übernehmen bereit sind und die Rechte anderer Menschen mit Füßen treten.

Leider verhält sich die sächsische Staatsregierung genauso, wie sie es nicht sollte, sie schert alle Menschen komplett undifferenziert über einen einzigen Kamm. Für mich ist das Staatsversagen.

Andreas Grosse

Angst verhindert Kooperation und Verantwortung

Die Nachteile einer 2G-Regel mit Ausschluss von gegen Covid-19 nicht geimpften Bürgern von kulturellen und anderen wichtigen Lebensbereichen haben Anfang November den sächsischen Landkreistag zu einem begründeten ablehnenden Statement zu 2G veranlasst. Unabhängig davon hat die Sächsische Staatsregierung 2G flächendeckend verfügt und wird dies aktuell verschärfen (wie auch andere Bundesländer).

Was soll der Bürger denken, wenn trotz des begründeten Statements der Kommunalpolitik (Scheinsicherheit für Geimpfte, Diskriminierung von „Ungeimpften“ mit unabsehbaren Folgen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt etc.) 2G-Regeln von der Staatsregierung ohne wahrnehmbare sachliche Gegenargumente verordnet werden?

Fast ausschließlich geht es in Politik und Medien um die Impfkampagne. Spätestens seitdem tausende Impfdurchbrüche schon nach wenigen Monaten auftraten, ist die erhoffte Erwartung von „Ärmel hochkrempeln“ erheblich enttäuscht worden.

Warum fehlt bis heute eine intensive Aufklärung über andere, offensichtlich unschädliche sinnvolle Maßnahmen zur Risikoreduktion wie häufiges Gurgeln mit Desinfizienzien, Bewegung an frischer Luft, vitaminreiche Kost und so weiter? Selbstverständlich wird damit kein Null-Covid erreicht – mit Impfen aber auch nicht.

Zudem erleben wir seit Frühjahr 2020 ein Klima der Angst zwecks Disziplinierung, das infolge des emotionalen Stresses aller Bürger im täglichen Leben immunsuppressiv wirkt und damit kontraproduktiv ist.

Deshalb steht schon in der lesenswerten Bundestagsdrucksache 17/12051 vom Januar 2013 (!) im Kapitel „Pandemie durch Virus Modi-SARS“ auf S.67 f. die Anweisung zur Kommunikation: „ Es wird darauf geachtet, dass den Fragen und Ängsten der Bevölkerung adäquat begegnet wird … Nur wenn die Bevölkerung von der Sinnhaftigkeit von Maßnahmen … überzeugt ist, werden sich diese umsetzen lassen.“

Mit Angst vor Luftnot, Triage oder Tod wird die Fähigkeit der Bevölkerung gemindert, mit der aktuellen Situation, aber vor allem mit künftigen Herausforderungen (Demografie, Migration, Ökologie und so weiter) kooperativ, sinnvoll, verantwortlich und schließlich erfolgreich umzugehen.

Dr. Heinrich Günther

Sippenhaft für Geimpfte

Die jetzt von der sächsischen Staatsregierung erlassenen Maßnahmen zur Eindämmung der hohen Zahlen von Coronainfektionen werden an der Hauptursache dieser Situation, dem hohen Anteil von Ungeimpften in der sächsischen Bevölkerung, nichts ändern. Diese Maßnahmen sind nicht zielgerichtet, sie setzen nicht an den Ursachen (hauptsächlich zu wenig geimpfte Menschen und die tatsächlichen Coronatreiber) an.

Stattdessen werden die gesamte Bevölkerung und damit auch die mehrheitlich Geimpften in Sippenhaft genommen, obwohl diese das Mögliche getan haben, um diese Entwicklung zu vermeiden. Bereits stark geschädigte Branchen wie die Gastronomie, der Einzelhandel und Kultureinrichtungen, werden „geopfert“ und viele davon werden diese erneuten Lockdown-Maßnahmen nicht überstehen.

Dabei werden auch Museen, Kinos, kleine Kultureinrichtungen geschlossen, die sicher keine Infektionstreiber sind. Auch die Schließung von Übernachtungsquartieren, die sehr gut ein überprüfbares Hygienekonzept (2G+) einhalten können, dürfte eher zu deren weiteren Untergang als zur nennenswerten Vermeidung weiterer Coronainfektionen führen. Amazon freut sich noch mehr, wird noch höhere Gewinne einfahren, immer noch keine Steuern zahlen und alle machen das mit.

Die etwa 20 bis 30 Prozent Impfgegner der sächsischen Bevölkerung sind in ihrer teilweise kruden Rechtfertigung ihrer Impfverweigerung durch nichts mehr erreichbar. Sie sind ja auch geschützt durch unsere Solidargemeinschaft. Wir sorgen ja auf Kosten der Gesamtbevölkerung dafür, dass jeder Schaden, der durch ihre Sturheit entsteht, durch die Solidargemeinschaft getragen wird.

Deshalb kann ein Teil dieser Impfgegner nur zur Impfung bewegt werden, indem sie in Haftung genommen werden für die Schäden, die sie unserer Gesellschaft verursachen. Wir müssen bei der durch Corona erreichten Schadenshöhe endlich über die Haftung für egoistisches Verhalten nachdenken und entsprechend handeln.

Wer sich eigenverantwortlich nicht impfen lässt, ohne dafür ernsthafte gesundheitliche Gründe zu haben, sollte sich eigenverantwortlich um die eigene Genesung kümmern müssen und das auf eigene Kosten und auch die eigenen Arbeitsausfallkosten übernehmen, ohne die Arbeitgeber und die Solidargemeinschaft zu belasten.

Das heißt, dass sich ernsthaft an Corona Erkrankte selbst um ein Bett in einer Privatklinik zu kümmern haben, um anderen akut schwer Erkrankten keinen Platz in einer öffentlichen Klinik wegzunehmen. Ungeimpfte sollten eigenverantwortlich in Kauf nehmen müssen, dass es vielleicht, und wenn ihr Krankheitsbild noch so bedrohlich ist, kein fachkundiges Personal und kein Beatmungsgerät mehr für sie gibt, da ihre Gesinnungsgenossen gerade das letzte Bett mit dieser Ausstattung belegt haben.

Judith Brombacher

Sieben Stunden in der Notaufnahme

Ich war am 8. November Patient in der Notaufnahme des Uniklinikums und musste sieben Stunden warten bis meine Behandlung erfolgt ist und beendet wurde. Dadurch konnte ich viel miterleben und bin erschrocken wie die aktuelle Situation ist. Ich bin selbst Angestellte für die Landesdirektion Dresden.

Das Personal war extrem gestresst und meines Erachtens unterbesetzt. Es waren viele Patienten in der Notaufnahme und vor der Tür standen weitere Rettungswagen. Ein Mitarbeiter redete viel mit dem Personal von dem Rettungswagen und meinte, dass die Notaufnahme überfüllt ist und viele Corona-Fälle in der Notaufnahme liegen, die nicht wegkönnen da kein Personal und keine Betten mehr da sind.

Vor dem Eingang der Notaufnahme standen dann weitere kranke Personen und immer neue Rettungswagen. Alle wollten in die Notaufnahme. Ich habe nur mitbekommen das auch viele Corona-Kranke dabei waren, denen es schlecht ging. Die eine Schwester sagte dann zu den Ärzten, dass es nicht mehr geht! Es seien keine Betten mehr da und es lägen bereits alle auf den Gängen. Sie brach auf den Gang weinend zusammen.

Dennoch kamen immer mehr Patienten. Keiner wurde abgewiesen. Eine junge Ärztin sagte, dass nun die Intensivstation für Corona in der Notaufnahme und im Objekt voll sei und man sich dringend abmelden muss.

Meine Behandlung wurde später beendet, das gesamte Personal war trotz allem freundlich aber total fertig. Eine blonde Schwester sagte zu mir, dass dies leider seit Monaten Alltag ist! Dieser ganze Tag in der Notaufnahme hat mir viel zu denken gegeben.

Ist dies so korrekt? Die Schwestern, Pfleger und Ärzte sind am Ende. In der jetzigen Situation ist es extrem wichtig auf sowas aufmerksam zu machen!

Kerstin Seidler

„Sie müsste sich das Chaos mal vor Ort ansehen“

Das Ministerium von Frau Köpping behauptet darin, es gebe kein Impfchaos in Sachsen. Das stimmt nicht. Ich war am 11. November in Lohmen zum Impfen und musste länger als 90 Minuten in der Kälte ausharren, obwohl nur 24 Personen draußen (vor der Tür) vor mir standen (drinnen waren es etwa zehn Personen). Ich bin 79 Jahre alt und wohne in Dresden. Aber da ist das Chaos noch viel größer.

Im „Erbgericht“ drinnen dauerte es länger als 40 Minuten, ehe ich fertig war. Das lag aber nicht an den beiden Ärzten, die waren viel schneller, sondern an der Organisation.

Mein Wunsch wäre es, der Sozialministerin die tatsächliche Situation darzulegen. Sie müsste sich das Chaos mal vor Ort ansehen. Am Mittwoch, 10. November, war der Impfstoff in Lohmen um 13 Uhr alle.

Ingrid Schwaar

