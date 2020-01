Erneut Fahrgastrekord bei den Dresdner Verkehrsbetrieben

Dresden

Die Rekordhatz bei den Dresdner Verkehrsbetrieben geht weiter: Mit 164 Millionen Fahrgästen haben die DVB im vergangenen Jahr so viele Menschen in ihren Verkehrsmitteln befördert wie noch nie.

Wermutstropfen: Gab es seit 2016 in schöner Regelmäßigkeit einen Zuwachs um drei bis vier Millionen Fahrgäste zu vermelden, zeigt sich das Wachstum im vergangenen Jahr gebremst, sagt DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach. Ursache dafür seien die großen Baustellen – allen voran in Löbtau und Strehlen. Die sorgten 2019 für erschwerte Bedingungen.

30 neue Stadtbahnwagen

Bei den DVB ist man sicher, dass der Dämpfer kein Trend wird. In den nächsten Jahren rechnet das Unternehmen mit 173 Millionen Fahrgästen, 20 Millionen mehr als 2015.

Die steigenden Fahrgastzahlen erfreuen nicht nur DVB-Chefs, sondern auch Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne). „Als Antwort auf den Klimawandel brauchen wir einen emissionsarmen ÖPNV mehr denn je“, sagt er. Allerdings müssen die Verkehrsbetriebe mitwachsen. 2019 wurden bereits 180 neue Mitarbeiter eingestellt. Saldiert um Altersabgänge wuchs der Personalbestand um rund 100 auf nun 2200.

Das Wachstum zieht auch Investitionen in Strecken und Fuhrpark nach sich. 90 Millionen Euro haben die DVB im vergangenen Jahr ausgegeben, mehr als doppelt so viel wie noch 2018. Über die Hälfte des Geldes floss in die Anzahlung für 30 neue Stadtbahnwagen, die ab 2022 im Linienverkehr durch Dresden fahren sollen. Ein neun Meter langes Modell des ersten Wagenkastens einer solch 45 Meter langen Straßenbahn ist ab Mittwoch im Verkehrsmuseum zu besichtigen.

„Die neuen Stadtbahnwagen werden dringend gebraucht“, sagt DVB-Vorstand Hemmersbach – vor allem auf den Linien 3 und 7, die besonders nachgefragt sind. Denn die neuen Bahnen sind 35 Zentimeter breiter als die bisherigen, nehmen deshalb bis zu zehn Prozent mehr Fahrgäste auf.

Neue Shuttle-Busse auf Abruf

Nach dem baureichen Jahr 2019, in dem mit der Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße und der neuen Trasse am S-Bahn-Halt „ Strehlen“ auf der Oskarstraße zwei Abschnitte der Campuslinie fertig wurden und auch an Canalettostraße, dem Albertplatz und dem Straßenbahnhof Trachenberge wichtige Projekte zu Ende gebracht wurden, soll es 2020 etwas ruhiger werden.

Ab Februar wird die Gleisschleife in Leutewitz saniert, im Sommer die Haltestelle „Wilhelminenstraße“ auf der Bautzner Straße barrierefrei ausgebaut. Im September steht dann der Ausbau der Steinbacher Straße an. Größte Baustelle wird aber die Rundumerneuerung der fast 125 Jahre alten Standseilbahn von April bis Oktober.

Bei all dem bauen die DVB auch das Angebot aus. Sie wollen sich unter dem Namen Mobibikes an einem Fahrradverleihsystem beteiligen und neue Shuttle-Busse auf Abruf in Quartieren der Neustadt und Pieschens einführen. Bis Ende dieses Jahres sollen die bisher elf Mobipunkte als Umsteigeplätze zukunftsträchtiger Verkehrsarten durch ein Smartphone-Programm vernetzt werden.

Von Uwe Hofmann