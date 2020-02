Erinnern und Dagegenhalten – Dresden gedenkt des 13. Februar 1945

Dresden

In zahlreichen Veranstaltungen gedenken Dresdner am Donnerstag des 75. Jahrestages der Zerstörung Dresdens. Das Gedenken auf dem Heidefriedhof wurde massiv gestört.

Seit 10 Uhr wird auf dem Heidefriedhof in Redebeiträgen an die Bombennacht vom 13. zum 14. Februar 1945 erinnert. Anschließend verlesen mehrere Politiker die Namen von rund 3800 identifizierten Bombentoten, die in den Reihengräbern und im Aschegrab auf dem städtischen Friedhof ruhen. Als erster trug Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel ( CDU) Namen vor. „Wir wollen den Toten die Individualität zurückgeben“, erklärte Holger Hase, Vorsitzender des Vereins Denk Mal Fort, der die Veranstaltung gemeinsam mit dem Dresdner Geschichtsverein organisiert.

Die Reden und Namenslesung wurde massiv gestört. Zunächst rief lediglich ein junger Mann wiederholt „Täter sind keine Opfer“ und wurde von Polizisten zur Räson gebracht. Kurze Zeit später stürmten etwa 30 bis 40 Menschen nach vorn, zeigten ein Banner mit der Aufschrift „Deutsche Täter*innen sind keine Opfer“ und spielten diese Parole immer wieder von elektronischen Geräten ab.

Linksjugend protestiert gegen Gleichsetzung von Opfern und Tätern

Weil bei der Namenslesung nicht differenziert wird, ob die Personen zu den Opfern des Naziregimes, zu Tätern oder Mitläufern gehörten, protestiert die Linksjugend gegen die Gedenkveranstaltung. Wenige Meter von der zentralen Gedenkstätte für die Opfer der Luftangriffe entfernt postierten sich an den Stelen, die an den Zweiten Weltkrieg erinnern, etwa 15 Mitglieder mit einem Transparent „Deutsche Täter*innen sind keine Opfer“.

Mitglieder der AfD legten an der Gedenkstätte Kränze mit der Zahl 6865 nieder. So viele Tote wurden 1945 auf dem Altmarkt verbrannt, um die Seuchengefahr zu bannen.

Bereits am Morgen legte Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) an der Gedenkstätte auf dem Altmarkt Blumen nieder und gedachte gemeinsam mit Joachim Klose, Moderator der Arbeitsgruppe 13. Februar, sowie CDU-Stadtrat Peter Krüger der Opfer der Luftangriffe. Seit 7 Uhr war die Gedenkstätte eingezäunt worden.

