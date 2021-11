Erhöhung der Fahrpreise in Dresden: Alle Fragen bleiben offen

Dresden

„Der Vorhang zu und alle Fragen offen“, dichtete einst Bertolt Brecht – der Stadtrat folgte am Donnerstagabend in der Debatte um Tariferhöhungen bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) dem Brechtchen Motto: Am Ende des Tages fand nicht ein einziger der vielen Anträge Zustimmung. Was heißt: Die Vertreter der Landeshauptstadt Dresden in der Verbandsversammlung des Verkehrsverbundes Oberelbe müssen sich nun selbst eine Meinung über ihr Abstimmungsverhalten bilden.

„Der denkbar ungünstigste Zeitpunkt“

Am 1. Dezember entscheidet die Verbandsversammlung über die höheren Fahrpreise bei den DVB. Die Linken wollten, dass der Stadtrat den Dresdner Mitgliedern einen klaren Auftrag mit auf den Weg gibt – sie sollen eine Erhöhung ablehnen. „Jetzt ist der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, die Fahrgäste zur Kasse zu bitten“, erklärte Linke-Stadtrat Jens Matthis und zitierte den Koalitionsvertrag der Ampel in Berlin: Der Bund soll für die coronabedingten Verluste der Verkehrsunternehmen einstehen und mehr Mittel an die Verkehrsverbünde ausreichen, heißt es in dem Werk.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wenn also mehr Geld vom Bund in Aussicht steht, so die Linken, warum sollen dann die Fahrgäste noch tiefer in die Tasche greifen? „Eine Luftbuchung“, meinte CDU-Verkehrspolitiker Veit Böhm. Die Gelder würden nicht sofort fließen, die DVB hätten aber sofort einen höheren Finanzbedarf. Mehr Geld kommt nur sofort in die Kasse, wenn die Fahrpreise erhöht werden.

FDP: Moderate Erhöhung richtig

Eine Argumentation, die sich auch die FDP zu eigen machte. Eine moderate Erhöhung der Tarife sei angemessen und richtig, erklärte Finanzpolitiker Christoph Blödner. Auch die SPD und die Grünen signalisierten Zustimmung zu moderaten Erhöhungen, die vor allem die auch in der Coronakrise treuen Abo-Kunden schonen sollten.

Die AfD und die Freien Wähler wiederum erklärten ihr „Nein“ zu höheren Fahrpreisen, auch die Dissidenten lehnten höhere Tarife ab. Was letztlich zu einer gewissen Konfusion führte. Die politischen Lager stimmten sich gegenseitig die Anträge vom Tisch, so dass gar nichts beschlossen wurde.

Mehr Parkgebühren für den ÖPNV?

Auch der Vorschlag der Grünen, dass sich der Verkehrsverbund beim Freistaat für neue Finanzierungsquellen stark macht, fand keine Mehrheit. Stadtrat Johannes Lichdi von den Dissidenten hatte angedeutet, wohin sich das Blatt wenden sollte: Bei den Parkgebühren gebe es noch jede Menge Spielraum. Höhere Einnahmen könnten in die Finanzierung des ÖPNV fließen, so Lichdi.

Die Grünen haben eher andere Finanzierungsmodelle wie eine ÖPNV-Umlage im Sinn, doch dafür gibt es im Freistaat noch keinen rechtlichen Rahmen. Böhm forderte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf, Finanzierungsvorschläge für die DVB vorzulegen. Das Verkehrsunternehmen braucht nach eigenen Berechnungen einen jährlichen Zuschuss von 75 Millionen Euro, erhält aber von den Technischen Werken Dresden maximal 55 Millionen Euro. Das Delta wird eine Fahrpreiserhöhung nicht decken, ob sie nun moderat ausfällt oder überproportional hoch.

Von Thomas Baumann-Hartwig