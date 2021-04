Dresden

Grünen-Stadtrat Thomas Löser wehrt sich mit einer Strafanzeige wegen Verleumdung gegen ein Flugblatt, das in diesen Tagen von Unbekannten an Haushalte in Trachau verteilt wurde. „Es ist eine absurde Lüge zu behaupten, ich würde das Haus Wilder-Mann-Straße 44 erwerben wollen, eigene wirtschaftliche Interessen verfolgen oder Einfluss auf Abfindungen der Bestandsmieter nehmen“, erklärte der Grünen-Politiker, der auch Mitglied des Landtags ist.

In dem mit „Kommune Dorothea Erxleben & die Platanen WG“ gezeichneten Schreiben wird Löser vorgeworfen, aus eigenem Interesse eine Erhaltungssatzung für Trachau eingebracht zu haben. Der Stadtrat wird auf seiner Sitzung am Donnerstag oder Freitag über die Satzung abstimmen. Löser wolle das Grundstück erwerben und den Grundstückseigentümer mit Verhinderungsmaßnahmen zum Verkauf nötigen, heißt es in dem anonymen Schreiben.

Nun müssten sich bald alle Hausbesitzer in Trachau bauliche Veränderungen an ihrem Eigentum genehmigen lassen, so das Flugblatt. Für kleinste Änderungen müssten die Eigentümer einen Bauantrag stellen, die Kosten für die Baugenehmigung würden auf die Mieter umgelegt. In dem Schreiben wird eine E-Mail-Adresse von Thomas Löser mit der Aufforderung veröffentlicht, sich bei ihm zu bedanken.

In Dresden bereits 28 andere Erhaltungssatzungen

Ein Projektentwickler hat das nicht denkmalgeschützte Gründerzeithaus in der Wilder-Mann-Straße 44 erworben und will es abreißen lassen. Es soll ein Neubau mit deutlich mehr Wohnungen entstehen. Löser wendet sich gegen diese Pläne. „Seit Jahren setze ich mich als Dresdner Stadtrat dafür ein, unsere wertvolle historische Bausubstanz und gut erhaltene Stadtviertel zu schützen. So initiierte die Grünen-Fraktion unter anderem bereits sechs Erhaltungssatzungen in Striesen und Blasewitz. Diese Satzungen dienen dazu, gewachsene Nachbarschaften zu schützen und spekulative Gebäudeabrisse zugunsten gesichtsloser, hochpreisiger Neubauten zu verhindern.“ In Dresden gibt es bereits 28 andere Erhaltungssatzungen, so der Grüne. Es gehe um den Erhalt von historischer Bausubstanz in einem Viertel, das von Wohngebäuden aus der Gründerzeit geprägt sei.

Unumstritten ist die Satzung nicht. Die CDU-Fraktion weist auf die Restriktionen hin, die für Grundstückseigentümer entstehen. „Jeder Kaninchenstall muss dann genehmigt werden. Das ist uns zu viel Bürokratie für den Erhalt eines einzigen Gebäudes“, erklärte CDU-Stadtrat Veit Böhm seine Ablehnung.

Von Thomas Baumann-Hartwig