Dresden

Die „Lab 60+“ Senioren-Studie der Stadt Dresden in Kooperation mit dem Centrum für Demografie und Diversität der Technischen Universität hat die aktuelle Lebensqualität von Personen ab dem 60. Lebensjahr in der sächsischen Landeshauptstadt erforscht. Zentrale Fragen waren die „Erwartungen zur gesellschaftlichen Teilhabe und Gesundheitsförderung und die Auswirkungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie auf die Zielgruppe“, wie die TU Dresden mitteilte.

Es sollen Maßnahmen folgen, die Hürden der sozialen Teilhabe für Senioren und Seniorinnen abbauen und ein altersgerechtes, selbst bestimmtes Leben in der eigenen Wohnung ermöglichen.

Zentrale Themen: Barrierefreiheit und Einsamkeit

Die Befragung fand von Februar bis Mai 2021 statt und erreichte 2399 Personen, die Fragen zu ihrer allgemeinen Wohnsituation, Gesundheit, Freizeitgestaltung sowie ihren materiellen Umständen beantworteten. Zusätzlich richtete sich die Befragung an stationäre Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste in Dresden.

Ein Ergebnis: Die überwiegende Mehrheit der Befragten lebt in Wohnungen und Häusern „mit teils erheblichen baulichen beziehungsweise räumlichen Barrieren“. Ein zentrales Bedürfnis scheint demzufolge der Ausbau von Barrierefreiheit im öffentlichen Raum zu sein. Gut ein Drittel der Befragten fühlt sich „etwas bis stark einsam.“ Damit liege das allgemeine Wohlbefinden unter bundesdeutschem Durchschnitt. Zusätzlich seien viele Senioren und Seniorinnen übergewichtig und ernährten sich ungesünder als empfohlen. Auch wurde deutlich, dass die Lage in Pflegeeinrichtungen vom Personal als angespannt empfunden wird, was sich auf die extreme Auslastung von 98 Prozent zurückführen lasse.

Befragungen, die unter anderem Themen wie Ehrenamt oder Medienkonsum untersuchen, sollen künftig regelmäßig durchgeführt werden, um die Bedürfnisse von Dresdner Senioren und Seniorinnen zu erheben und aus dieser Basis fortlaufend Förderungen anzupassen. Um mögliche Maßnahmen zu diskutieren, laden die Stadtverwaltung und die Technische Universität Dresden am Freitag, 8. April 2022 von 14 bis 16 Uhr in den Klemperer Saal der SLUB Dresden ein. Zentrale Frage ist, wie sich die Lebensqualität älterer Menschen verbessern lässt.

Vortrag und Podiumsdiskussion werden online übertragen. Weitere Informationen sowie den Link erhalten Interessierte auf Anfrage per E-Mail an cdd@tu-dresden.de

Internettu-dresden.de/cdd/forschung/lab60

Von Elias Hantzsch