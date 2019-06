Die Dresdner Bädergesellschaft hat an der Badestelle in den vergangenen Wochen Sturmschäden beseitigen und kaputte Stellen in der Ufermauer ausbessern lassen. Inzwischen ist das Becken fast wieder vollgelaufen. Die traditionsreiche Anlage garantiert aber noch viel mehr als nur kostenfreien Badespaß.