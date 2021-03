Dresden

Lange, sagt Anne Boitier, werde sie den Anblick wohl nicht mehr haben. „Wenn dann hier ein Würfel steht, sieht es nicht mehr so schön aus. Ein Geschoss mehr werden wir auch merken.“ Die Anwohnerin der Wilder-Mann-Straße 44 in Trachau geht davon aus, dass der villenartige Altbau nicht mehr lange stehen wird. Eine Gartenbaufirma habe bereits Bäume und Sträucher auf dem Grundstück gerodet. Vorbereitungsarbeiten für den Abriss, glaubt Anne Boitier.

Ein Abriss, den Grünen-Stadtrat Thomas Löser mit allen Mitteln verhindern will. Das nicht denkmalgeschützte Wohngebäude steht inzwischen leer, der letzte Mieter ist ausgezogen. Nicht zu retten, haben Gutachter im Auftrag des Eigentümers festgestellt. Das Sechs-Familien-Haus soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden.

Löser hat eine Petition gegen den Abriss gestartet. Fast 2000 Unterschriften kamen zusammen. Der Stadtrat hat die Aufstellung einer Erhaltungssatzung für Trachau beschlossen. Die Stadtverwaltung hat einen Satzungsentwurf erarbeitet, in dem es darum geht, wie der Charakter des Gebiets erhalten werden kann. Beschließt der Stadtrat die Satzung, ist ein legaler Abriss des nicht denkmalgeschützten Gebäudes nicht mehr möglich. Lehnt der Stadtrat ab, werden die Bagger rollen, glaubt Löser.

Die Grünen können sich nicht sicher sein, dass der Stadtrat die Satzung beschließt. Die CDU meldet Bedenken an. „Für ein einziges Gebäude werden rund 500 Grundstückseigentümer in Sippenhaft genommen. Das ist nicht sachgerecht“, erklärt CDU-Stadtrat Veit Böhm seine Bedenken. Komme die Satzung, müsse für jeden Fahrradschuppen, jede Markise und jeden neuen Grundstückszaun eine Baugenehmigung beantragt werden. „Wollen wir für ein Haus ein komplettes Quartier mit Restriktionen belegen?“, fragt Böhm.

CDU: „Es geht um ein einziges Gebäude.“

„Ist die CDU noch wertkonservativ?“, stellt Löser eine Gegenfrage. „Es geht um den Erhalt von historischer Bausubstanz. Das müsste doch ein Grundanliegen der Christdemokraten sein.“ Löser verweist darauf, dass die Aufstellung der Satzung im April 2020 nahezu einstimmig vom Stadtrat beschlossen worden sei. „Wenn wir gewusst hätten, was in der Satzung stehen wird, hätten wir schon damals nicht zugestimmt“, sagt Böhm. „Wir haben auch keine Bedenken, dass der Charakter des Viertels gefährdet ist. Es geht um ein einziges Gebäude.“

Laut Löser wurde im Zweiten Weltkrieg 60 Prozent der Bausubstanz in Dresden zerstört. „Wir sollten uns glücklich schätzen, dass wir solche Wohnhäuser wie in der Wilder-Mann-Straße 44 noch haben und alles für ihren Erhalt tun. Ich kann nicht glauben, dass sich das Haus nicht sanieren lässt.“ Der Bauausschuss entscheidet am Mittwoch über die Erhaltungssatzung. Der Stadtrat hat am 25. März das letzte Wort. „Unser Angebot an die CDU steht: Wir sind zu Gesprächen bereit“, hofft Löser auf eine Lösung.

Von Thomas Baumann-Hartwig