„Es war für mich eine gewisse Faszination innerhalb von einer Stunde“, bekennt Helma Orosz (CDU), 2009 als Oberbürgermeisterin Gastgeberin von US-Präsident Barack Obama. Der mächtigste Mann der Welt sei ihr gegenüber nicht als mächtigster Mann der Welt aufgetreten, sondern als ein freundlicher und herzlicher Mensch. „Berührungsängste kamen bei mir gar nicht erst auf, weil er mit uns wie mit guten Bekannten umgegangen ist und nicht so distanziert, wie ich es bei anderen Politikern erlebt habe.“

Ihr sei besonders das große Auto in Erinnerung geblieben, mit dem Obama durch die Stadt gefahren wurde. „Dann sprangen plötzlich drei Leute heraus und öffneten diese vielleicht 15 Zentimeter dicke Tür.“ Obama habe sich vom ersten Moment an sehr interessiert gezeigt und besonders in der Frauenkirche viele Fragen gestellt. „Das Gespräch war sehr angenehm. Als wenn ein guter Freund zu Gast gekommen wäre“, erinnert sich die Oberbürgermeisterin a.D.

Helma Orosz (r.) begrüßte Barack Obama, der sich in die Goldenen Bücher der Stadt und des Freistaates eintrug. Quelle: dpa/Ralf Hirschberger

Auch an die Sicherheitsvorkehrungen im Vorfeld des Besuches erinnere sie sich und an die tausenden Dresdner, die die Straßen und Plätze gesäumt hatten. „Der Präsident war total begeistert von den Menschen, die ihm applaudiert haben. Für die Leute war es auch etwas ganz Besonderes, Barack Obama aus der Nähe zu sehen. Sie haben teilweise zwei Stunden dafür ausgeharrt und ihm einen freundlichen Empfang bereitet.“

Obama habe sich total begeistert von Dresden gezeigt und zum Abschluss seiner Visite gesagt, dass er sich in die Stadt verliebt habe. „Für mich bleibt seine nette, freundliche Art in Erinnerung. Ich bin stolz darauf, dass ich ihn treffen durfte“, sagt Orosz.

Der aktuelle US-Präsident Donald Trump könne mit seinem Vorgänger nicht verglichen werden. „Die Art und Weise, wie Herr Trump Politik macht, ist, vorsichtig gesagt, außergewöhnlich. Das sind für mich Welten, die sich da auftun.“ In Dresden sei die außergewöhnliche Größe deutlich geworden, die Obama besitze

Vertraut mit christlicher Tradition

Jochen Bohl, bis 2015 evangelisch-lutherischer Landesbischof in Sachsen, führte US-Präsident Barack Obama am späten Vormittag des 5. Juni 2009 eine halbe Stunde lang durch die Dresdner Frauenkirche. Zehn Jahre später erinnert sich der heute 69-Jährige vor allem an den gemeinsamen Blick nach oben. „Unvergesslich geblieben ist mir, wie ich dem Präsidenten die Kuppel der Frauenkirche erklärte.“

Aus der Architektur ergebe sich ja, dass diese aus acht Feldern besteht. Der Landesbischof erklärte dem Präsidenten, dass darin zunächst die vier Evangelisten dargestellt sind: Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Außerdem die drei christlichen Haupttugenden, die der Apostel Paulus im Römerbrief genannt hat: Glaube, Hoffnung, Liebe. Ein Feld blieb frei. „Was, fragte ich ihn, hätte man da hineinmalen sollen? Er brauchte gar nicht lange nachzudenken, lächelte und sagte: ‚charity’, also Barmherzigkeit. Und das ist ja genau richtig. Die vierte Tugend, die da ergänzt wurde, ist tatsächlich die Barmherzigkeit. Davon war ich sehr beeindruckt. Das hat ihn mir sehr sympathisch gemacht, denn es zeigte, dass er mit der christlichen Tradition vertraut ist.“

Eine zweite Begebenheit dort in der Kirche sei eine Abweichung vom Protokoll gewesen. Obama kam damals aus Kairo, wo er eine große Rede an die arabische Welt gehalten hatte. Vorher hatte man dem Landesbischof gesagt, es solle sich nicht gleich wieder ein christliches Gebet anschließen. „Das habe ich ein bisschen anders gesehen. Als wir am Altar standen, fragte ihn, ob er einverstanden sei, dass ich ein Gebet spreche. Er sagte: ‚Ja, selbstverständlich’.“

Mit gesenkten Köpfen und ineinander verschränkten Händen standen Bohl, Obama, Kanzlerin Angela Merkel, Ministerpräsident Stanislaw Tillich, Oberbürgermeisterin Helma Orosz, Eberhard Burger, Architekt des Wiederaufbaus der Frauenkirche, und die beiden Pfarrer Sebastian Feydt und Holger Treutmann, vor dem Altar.

Jochen Bohl sprach folgendes Gebet: „Die ganze Menschheit hofft auf Frieden an diesem Platz, wo jedermann sehen kann, dass die Versöhnung zwischen früheren Feinden erreichbar ist. Wir beten für den Frieden jetzt. Besonders beten wir vor allem für Verständnis zwischen Israel und Palästina, zwischen der muslimischen Welt und dem freien Westen. Jesus Christus, bete für uns! Amen.“

Ganz anders: Donald Trump

Er habe in Obama einen „angenehmen, gebildeten Gesprächspartner“ kennengelernt. „Ein feiner Mensch.“

Den Nachfolger, Donald Trump, nehme er als gänzlich anderen Menschen wahr. Damit gehe es ihm ähnlich wie den meisten hierzulande. Es sei erstaunlich, dass ein solch totaler Wechsel in der Persönlichkeit in diesem Amt erfolgen könne. Manchmal bedauere er diesen Wechsel in Washington. Amerika und Deutschland seien nicht mehr so nahe beieinander wie vor zehn Jahren, das Verhältnis von Kontroversen geprägt. „Donald Trump definiert die Interessen der USA mit unmissverständlicher Klarheit.“ In der Amtszeit von Obama sei das Bedürfnis deutlich gewesen, nach Verständigung zu suchen und Wegen, die man gemeinsam gehen könne.

Gleichwohl hätten Bürgerinnen und Bürger vielfältige eigene Möglichkeiten, sich mit Menschen in den USA zu treffen. Die sächsische Landeskirche beispielsweise pflege eine Partnerschaft mit der Lutherischen Kirche in Pennsylvania. Es habe gegenseitige Besuche gegeben. Der Vater des Luthertums in Nordamerika, Pfarrer Heinrich Melchior Mühlenberg (1711-1787), begab sich damals aus dem ostsächsischen Großhennersdorf in die Neue Welt.

„Ich selber habe zum Kirchentag in Dresden 2011 amerikanische Bischöfe begrüßt.“ Auch der Jugendaustausch laufe. „Politik ist wichtig, aber bei weitem nicht das einzige. Und auch wir als Kirche versuchen, unseren Beitrag zu leisten.“

