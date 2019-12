Entwurzelte Menschen im Musiktheater „Der goldene Drache“ an Semper Zwei

Dresden

Ein fauler Zahn in der Suppe. Ein toter Mensch in einem Teppich. Eine Stewardess mit Vollbart. In der Kammeroper „Der goldene Drache“ von Péter Eötvös, deren Premiere auf Semper Zwei, der kleineren Bühne der Semperoper, gefeiert wurde, wimmelt es nur so von Skurrilitäten.

Auch im musikalischen Material, das der aus Ungarn stammende Komponist für dieses 2014 in Frankfurt/Main uraufgeführte Stück nach dem gleichnamigen Schauspiel von Roland Schimmelpfennig verfasst hat, tummeln sich - trotz sparsamer Orchesterbesetzung – wahnwitzig klingende Einfälle. Da sind Akkorde geschichtet, wirbeln die Bläser reiches Farbspiel durch die Lüfte, stehen pure Klangflächen im Kontrast zu starkem Schlagwerk nebst Sonderinstrumentarium – und nicht zuletzt sind sogar krabbelnde Ameisen nicht nur zu sehen (nur im Video, keine Sorge), sondern sogar zu hören.

Kundig, präzise und souverän sortiert und schichtet Petr Popelka das virtuose Material und hält seine höchst engagierten Kolleginnen und Kollegen – er selbst ist Kontrabassist in der Sächsischen Staatskapelle Dresden – im Zaumzeug des „Drachen“.

Jede Menge Rollen- und sogar Geschlechterwechsel

Péter Eötvös, vorige Saison Capell-Compositeur des Dresdner Orchesters, darf nun also auch als Opernkomponist erlebt werden – wiewohl er deutlich betont, „Der goldene Drache“ sei keine Oper, sondern Musik-Theater. Hinter diesem Titel verbirgt sich ein Asia-Restaurant, genauer ein Thai-China-Vietnam-Restaurant auf der Bühne. Ein chinesischer Küchenjunge darin, der ohne Papiere nach Europa gekommen ist, um seine Schwester zu suchen, wird von heftigem Zahnschmerz geplagt, was nahezu nachfühlbar dargestellt wird. Ohne Papiere aber kein Arztbesuch, also wird der Zahn mit einer Zange entfernt, fliegt mit Wucht in einen Wok und landet in der Suppe. Die wenig später von einer Stewardess verspeist wird.

Was hier so sinnbildlich entwurzelt ist, handelt von entwurzelten Menschen, die fern ihrer Heimat schuften, von global tätigen Flugbegleiterinnen, einem asiatischen Alten, einem Liebespaar mit überraschender Schwangerschaft – und obendrein von einer Ameise und einer Grille. Das geht auf Äsop zurück, in dessen Fabel die Ameise fleißig Vorräte anlegt, während die Grille immerzu singt und im Winter betteln muss. Hier aber wird sie von der Ameise an deren Artgenossen vermietet, diese Form der Prostitution wiederum spiegeln die Sänger-Darsteller aus der Asia-Küche in anzüglichen Szenen zu tierischen Filmschnipseln.

„Der goldene Drache“ weicht vom sonstigen Bühnenschaffen des äußerst vielseitigen Péter Eötvös erheblich ab. Anders als in dessen großen Opern, am bekanntesten sicherlich „Tri Sestri“ nach Anton Tschechows „Drei Schwestern“ sowie „Angels in America“ und „Paradise reloaded (Lilith)“, steht hier das musikalischen Material dem szenische Theater illustrierend und vor allem kommentierend gegenüber.

Nur fünf Sängerinnen und Sänger, zwei Damen und drei Herren, absolvieren auf offener Bühne jede Menge Rollen- und sogar Geschlechterwechsel, um die Vielzahl der Figuren darzustellen.

Menschen, entwurzelt wie der gezogene Zahn

Hinter aller Skurrilität steht die ganz ernsthafte Frage, was Menschenleben heute wert sind, welche Ansprüche und Erwartungen ein einzelner Mensch in unserer so übervölkerten Welt haben darf. Mehr und mehr Menschen sind heimatlos, in die Fremde getrieben und entwurzelt wie der gezogene Zahn. Den die Stewardess in einen Fluss wirft, wo er dem an der brachialen Operation verbluteten und zur Spurenvermeidung in einen Teppich gewickelten Chinesen hinterhertreiben wird, bis sie – vielleicht – vor der chinesischen Küste wieder zusammenfinden.

„Der goldene Drache“ ist mehr als eine Migranten-Geschichte, ist ein Zeitstück, das die aus Prag stammende Regisseurin Barbora Horáková Joly in der inspirierenden Ausstattung von Annemarie Bulla sehr wirkungsvoll umgesetzt hat. Videoprojektion von Sergio Verde sorgen für derart viel Abwechslung, dass die Augen des Publikums stets in Bewegung sind.

Auf der Bühne übrigens nicht ein Chinese, sondern die Japanerin Mariya Taniguchi, der Koreaner Beomjin Kim sowie der Türke Dogukan Kuran (alle aus dem Jungen Ensemble der Semperoper) sowie die Lettin Karina Repova als Gast und Ensemblemitglied Jürgen Müller. Sie alle tauchen hingebungsvoll in ihre vielen Rollen ein. Der tragische Ausgang von Eötvös’ Musiktheater sollte nachdenklich stimmen.

Aufführungen: 15., 21., 23. und 28. Dezember, Semper Zwei

Von Michael Ernst