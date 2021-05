Entscheidung über Standort für Gymnasium „LEO“ in Dresden

Dresden

Die Entscheidung ist gefallen: Das Gymnasium LEO bekommt sein neues Domizil an der Bodenbacher Straße in Dresden-Seidnitz neben der Margon-Arena. Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) konnte sich freuen, dass vor allem seine Bürgermeisterkollegen für Finanzen, Bau und Umwelt mit ihm diese Linie verfolgen wollen, die er im Bildungsausschuss den Stadträten am Dienstagabend präsentierte.

Nach ursprünglich kalkulierten etwa 40 Millionen Euro für das vierzügige Gymnasium waren die Kostenschätzungen zuletzt auf mindestens 62 Millionen Euro hochgeschnellt. Daher stand zur Debatte das Gymnasium, das seinen knackigen Namen aus der verwaltungstechnischen Planungsregion „Linkselbisch-Ost“ bezieht, möglicherweise nur noch dreizügig zu betreiben und am Schilfweg unterzubringen beispielsweise. Das hätte der Idee vom „Lernhaus“ widersprochen, die von der Schulgemeinschaft verfolgt wird. Offene Raumstrukturen sollen „Cluster“ ermöglichen und herkömmliche Klassenräume ablösen.

Einsparungen bei Baukosten

Nun sollen zehn Millionen Euro eingespart werden durch bauliche Veränderungen. Die Stadttochter Stesad sieht dafür Potential beispielsweise bei der Wahl von Baustoffen und ähnlichem. Dabei dürften wohl auch Flächen verkleinert werden, wo sie großzügig geplant sind.

Donhauser versichert jedoch, dass keine schlichte „Flurschule“ geplant ist. Schließlich handelt es sich um einen der modernsten und innovativsten Schulbauten, die in Dresden entstehen sollen – nicht zuletzt wegen der direkten Beteiligung der Schulgemeinschaft am Planungsprozess. Dafür müssten nun Kosten von 52 oder 53 Millionen Euro angepeilt werden.

Die Grafik zeigt das Gymnasium LEO in Seidnitz in Dresden, wie es nach dem Entwurf aus dem Architektenwettbewerb gebaut werden soll. Quelle: Stesad/Eylert

Donhauser ließ erkennen, dass alle beteiligten Geschäftsbereiche auch an einer Lösung für die Verkehrsanbindng arbeiten. Für die Anpassungen an Winterberg- und Bodenbacher Straße für das zusätzliche Verkehrsaufkommen für 900 Schüler schlagen nochmal mindestens 13 Millionen Euro zu Buche.

Keine Änderung des Bebauungsplans vorgesehen

Die geplanten Veränderungen am Gebäude sollen auch innerhalb des bestehenden Bebauungsplans möglich sein. Müsste der geändert werden, gebe es erhebliche Verzögerungen beim Bau.

Nun sind weitere Gespräche unter anderem mit den Architekten und mit der Schule nötig. Donhauser will die Bauvorlage mit den konkreten Plänen und der Finanzierung so schnell wie möglich dem Stadtrat zur Entscheidung vorlegen, rechnet aber in diesem Jahr eher nicht mehr damit.

Ministerium gewährt Aufschub

Einen entscheidenden Beitrag für den jetzigen Standortbeschluss leistete auch das sächsische Kultusministerium von Minister Christian Piwarz (CDU). Es gewährt der Stadt Aufschub beim Einsatz von Fördermitteln. Zehn Millionen Euro für den Bau sollen vom Land kommen. Sie stammen aus einem Programm, das bis Ende 2023 verbaut sein sollte. Nun darf die Stadt die Gelder bis Ende 2025 verbauen und abrechnen.

Der Neubau soll zum Schuljahr 2025/26 einsatzbereit sein. Bislang ist die Schule in einem DDR-Schulkomplex am Berthelsdorfer Weg untergebracht. Wenn zum Schuljahr 2022/23 am Schilfweg, der früheren Volkshochschule, ein Neubau fertiggestellt ist, könnte dieser als Interimslösung dienen.

Geprüft wird aber noch, ob auch die Kapazitäten am Berthelsdorfer Weg bis 2025 ausreichen würden. Dann könnte der Schule ein Umzug erspart werden.

Von Ingolf Pleil