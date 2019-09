Entflammte Kapelle: Daniele Gatti und Sol Gabetta beim zweiten Sinfoniekonzert

„Wie der Dada nach Dresden kam“ am Societaetstheater kam als eine Art Nummernrevue daher, die in eine Zeit zurückführt, wo vor just einem Jahrhundert auch hierzustadte alles auf der Kippe stand. Die (aber-)witzige Revue, die den tragischen Zeitkontext keineswegs verwischte, endete natürlich im Chaos und mit großem Beifall.