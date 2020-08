Enten füttern – Ist das in Dresden erlaubt?

Dresden

Enten und Schwäne füttern im Park gehört für viele zum Wochenendfamilienspaziergang einfach dazu. Ob im Großen Garten oder am Blauen Wunder an der Elbe, die Bilder gleichen sich: Im Wasser sind Enten und Schwäne – am Ufer jede Menge Leute mit Brot, Brötchen oder Kuchenresten. Und die Vögel kommen auch sofort wie eine Armada angeschwommen und stürzen sich auf die Happen. Ein Heidenspaß für alle. Wirklich für alle?

Auch Vögel werden von zuviel Essen dick und faul

Veterinärmediziner finden die Fütterung von Wasservögeln bedenklich. Die Tiere kommen zwar gern und schnell, um nach den vermeintlichen Leckerbissen zu schnappen, nur tun die ihnen gar nicht gut. Brot hat für sie kaum Nährwert, enthält aber viele Kohlenhydrate, viel Salz und andere Inhaltsstoffe, die zu gesundheitlichen Problemen führen können. Zudem quillt Brot im Magen auf. Es macht die Vögel dick und faul. Warum sollen Frau Ente oder Herr Schwan selbst nach Futter suchen, das es meist ausreichend gibt, wenn es ihnen vorbei gebracht wird – und das oft in Unmengen?!

Und genau das ist das Problem. Ein, zwei Bröckchen Brot schaden dem Geflügel nicht, die Unmengen, die ihnen von den vielen Spaziergängern regelmäßig anboten werden, schon. Ein Anwohner am Blauen Wunder berichtete von ganzen Toastbroten, die dort ins Wasser geworfen werden. Und die Vögel hauen rein, sie haben kein Gefühl fürs „satt sein“, sondern futtern, solange es etwas gibt. Sie werden nicht nur träge, sondern auch krank. „Die Jungtiere wachsen zu schnell, das schadet Gelenken und Knochen, es kommt zu sogenannten „Kippflügeln“, sagt Ronja Fulsche von der Wildvogelauffangstation in Kaditz.

„Falsche Fütterung ist schlimmer als gar keine“

Man sieht gelegentlich Enten mit seltsam abgespreizten Flügeln. Das ist meist keine Verletzung, sondern eine ernährungsbedingte Fehlentwicklung der Flügel. Durch das energiereiche Futter wachsen die Schwungfedern der Jungvögel zu schnell und werden so schwer, dass das knöcherne Handgelenk das Gewicht nicht tragen kann und kippt.

„Die Vögel können dann nicht mehr fliegen, sie müssen vor Ort bleiben und können auch nicht vor Feinden wegfliegen“ erklärt Fulsche. „Eine falsche Fütterung ist schlimmer als gar keine. Brot sollte man Vögeln generell nicht füttern, bei Wassergeflügel kommt noch dazu, dass das Wasser verdorben wird.“ Durch den vermehrten Nährstoffeintrag kommt es zu einem verstärkten Algenwachstum und dem Gewässer wird der Sauerstoff entzogen, das schadet den im Wasser lebenden Tieren.

Das Veterinäramt sieht noch ein weiteres Problem: „Durch eine Zufütterung kommt es zu einer Erhöhung der Populationsdichte, da auf Grund des Nahrungsangebotes mehr Jungtiere überleben. Dadurch können sich durch Platzmangel erhöhte Stresslevel unter den Tieren ergeben und sich Krankheiten leichter ausbreiten.“

Ist das Füttern verboten?

Nicht umsonst stehen an einigen Seen Schilder: „Füttern verboten.“ Ist Enten und Schwäne füttern in Dresden wirklich verboten und wird bestraft oder ist es erlaubt? Wir haben nachgefragt. „Gemäß § 9 der Polizeiverordnung Sicherheit und Ordnung ist es im öffentlichen Raum verboten, Tauben zu füttern. Eine vergleichbare Vorschrift, die das Füttern von Wasservögeln verbietet, existiert in der Polizeiverordnung nicht“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Also erlaubt!

Aus Sicht des Jagdrechts sieht das anders aus: „Das Füttern von Wildtieren ist nach dem Sächsischen Jagdgesetz verboten. Unter den Begriff ,Wild’ fallen auch Wasservögel. Verstöße gegen das Fütterungsverbot stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einer Geldbuße von bis zu 5000 Euro geahndet werden.“ Also verboten!

Was nun: erlaubt oder verboten? „Jein“ könnte man sagen und offenbar kommt es auch darauf an, wer einem beim Füttern über den Weg läuft: Der städtische Polizist oder der Oberjäger. In der Bußgeldbehörde ist jedoch kein Fall bekannt, in dem dies angezeigt wurde. „Fütterungen werden bislang geduldet, solange sie (halbwegs) artgerecht erfolgen“, heißt es.

Artgerecht füttern also. Ronja Fulsche rät da zu Weizenkörnerfutter. Andere Tierschützer verweisen auch auf klein geschnittenes Obst. Man sollte die gesunden Leckerlis aber nicht ins Wasser werfen, sondern am Ufer ablegen, so bleibt auch das Wasser sauber.

