Dresden

Raus aus den vier Wänden, rein ins schöne Dresdner Umland: Mit einer deutlichen Erweiterung der Gültigkeit von Abo-Monatskarten und Familientickets wollen der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und die zwölf in und um Dresden tätigen Verkehrsunternehmen erneut die Menschen in den anstehenden Sommerferien für Ausflüge mit Bus und Bahn begeistern – und sich so zugleich für die Treue vieler Kunden bedanken, die trotz Pandemie und Shutdown am Dauerticket festgehalten haben.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie schon im Vorjahr gelten in den sechs Wochen zwischen 24. Juli und 5. September alle Monatstickets, die im Abonnement bezogen werden, inklusive ermäßigter Tickets und Jobtickets, nicht nur in der ausgewählten Tarifzone, sondern täglich im gesamten Verbundraum. Und: Eine Abo-Monatskarte zum Normalpreis kann praktisch als verbundweites Familienticket genutzt werden. Denn zusätzlich können alle Inhaber eines Abos zum Normalpreis ganztägig einen Erwachsenen und vier Schüler bis zum 15. Geburtstag mitnehmen.

Gültig auch in Schmalspurbahnen

Als Extra gelten die Abo-Karten auch in allen besonderen Bahnen und Linien im Verbund. Auf den Schmalspurbahnen, bei der Kirnitzschtalbahn, auf den Dresdner Bergbahnen, im Aufzug Bad Schandau sowie bei der Stadtrundfahrt Meißen benötigen lediglich die mitgenommenen Personen ein Ticket.

Alle die, die bereits eine Abokarte für mehr als zwei Tarifzonen oder den gesamten Verbund besitzen, erhalten zudem ein Sachsenticket für zwei Personen, das einmalig bis zum 30. September genutzt werden kann. „Damit lassen sich noch mehr Ziele in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen erkunden. Die Ländertickets gelten zudem diesen Sommer auch wochentags schon vor 9 Uhr“, erklärt Stephan Naue von der Deutschen Bahn.

Familientageskarte bis zu 11,50 Euro günstiger

Günstig unterwegs sein können derweil aber auch alle, die kein Dauerticket haben. An jedem Mittwoch in den Ferien dürfen zwei Erwachsene mit bis zu vier Schülern bis zum 15. Geburtstag mit einer Familientageskarte für eine Tarifzone ebenfalls im gesamten Verbundraum Bus und Bahn nutzen. Familien können so bis zu 11,50 Euro sparen. Eine Familientageskarte für eine Zone kostet zehn Euro.

Die Neuauflage des VVO-Entdeckersommers hatten die Mitglieder des Verbundes erst auf ihrer Versammlung an diesem Mittwoch in Dresden beschlossen. „Nachdem wir diese Aktion im vergangenen Sommer mit sehr viel positivem Echo durchgeführt haben, freuen wir uns, sie auch 2021 anzubieten und den Fahrgästen nach den langen Einschränkungen einen abwechslungsreichen Sommer ermöglichen zu können“, sagt Verbandschef Michael Harig (CDU), zugleich Landrat im Kreis Bautzen.

Tourismus in der Region ankurbeln

„Die Unternehmen setzen weiterhin alles daran, dass sich die Fahrgäste sicher und wohl fühlen und wir freuen uns, dass wieder mehr Menschen in die Busse und Bahnen zurückkehren“, erklärt Burkhard Ehlen, Geschäftsführer des VVO. „Mit der Aktion möchten wir unseren vielen Stammkunden danken, die trotz Home-Office oder Kurzarbeit ihr Abo behalten“, betont Andreas Hemmersbach, Vorstand der Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Zugleich sehen die beteiligten Unternehmen so auch eine Möglichkeit, den Fremdenverkehr in der Region anzukurbeln: „Wir möchten damit nach den schwierigen Monaten auch den Tourismus stärken“, sagt Uwe Thiele, Geschäftsführer beim Regionalverkehr Sächsische Schweiz–Osterzgebirge.

Alle Stammfahrgäste der Unternehmen erhalten in Kürze einen Brief. Informationen rund um die Angebote, aber auch zu lohnenden Ausflugszielen in Dresden und in der Umgebung hat der VVO auf seiner Internetseite zusammengefasst. Angedacht ist dieses Jahr auch ein Dankeschön an alle Studenten, die mit ihrem Semesterticket ebenso zu den treuen Kunden des Nahverkehrs zählen. Zu den Details laufen derzeit noch Gespräche zwischen Studentenräten und den Partnern im Verkehrsverbund.

Informationen zu den Sonderkonditionen der einzelnen Tickets hat der VVO im Netz zusammengefasst:www.vvo-online.de/abo-danke

Tolle Ziele lassen sich vorab auf einer interaktiven Karte ausspähen: www.vvo-online.de/entdeckersommer

Fahrpläne und die Tarife im Überblick finden sich ebenfalls im Internet: www.vvo-online.de. Hilfe gibt es auch telefonisch über die VVO-Hotline: 0351/ 852 65 55

Von Sebastian Kositz